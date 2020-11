Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, în ajutorul familiilor nevoiașe

Mai multe familii cu posibilități materiale reduse din localităţile Grădiștea, județul Ilfov, şi Dârvari, judeţul Prahova, au fost ajutate săptămâna aceasta de voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, prin oferirea de alimente, medicamente, obiecte electrocasnice, tablete şi ghiozdane pentru copii. Au beneficiat de ajutor atât persoane cu probleme de sănătate, cât şi persoane vârstnice sau familii cu mulți copii în întreținere. Acțiunea face parte din campania „Implică-te! Împreună reușim mai mult!”.

În cadrul campaniei „Implică-te! Împreună reuşim mai mult!”, mai multe familii aflate în dificultate din localităţile Grădiştea şi Dârvari au primit daruri din partea voluntarilor Paraclisului Catedralei Naţionale. „Din cauza pandemiei, mai multe persoane din parohia noastră şi-au pierdut locul de muncă. De aceea, ajutorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naţionale ne aduce bucurie și speranță. Ne emoționează și ne bucură faptul că nu ne-au ocolit nici de această dată. Au fost ajutate persoane din mediul rural, familii defavorizate, dar și copii orfani care s-au bucurat și au primit darurile voluntarilor. Totodată au fost ajutaţi și mai mulţi bătrâni cu probleme de sănătate. Este foarte importantă implicarea noastră, a tuturor. Faptul că voluntarii ne dau un imbold ne responsabilizează pe toți și ne transmite un mesaj, deoarece toți cei care privesc acțiunile desfășurate de ei pot începe să ajute la rândul lor”, a precizat pr. paroh Alexandru Popescu de la Parohia Grădiștea, județul Ilfov.

Inițiativa voluntarilor de la Pa­raclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului a continuat și în localitatea Dârvari din județul Prahova, unde au oferit un frigider unei familii greu încercate de problemele financiare. Copii din alte două familii au primit tablete, iar alți 10 copii, ghiozdane complet echipate. De asemenea, au fost oferite şi alimente de bază. „Două familii au primit din partea voluntarilor tablete pentru copilași, iar altă familie a primit ­un frigider care era de maximă importanță. De aceea, această surpriză pe care voluntarii au făcut-o în parohia noastră le aduce bucurie copiilor, pe care îi vedem cu zâmbetul pe buze. Cea mai mare mulţumire a noastră este faptul că acești copii, chiar dacă provin din familii nevoiașe, vor putea continua cursu­ri­le școlare”, a spus pr. paroh Daniel Cimpoieru de la Parohia Dârvari, judeţul Prahova.

Coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale, Dănuț Prună, a subliniat faptul că, pe lângă bunurile materiale oferite celor aflaţi în nevoi, voluntarii le transmit adesea şi mesaje de încurajare: „Noi continuăm să venim în sprijinul persoanelor cu posibilități materiale reduse. Ne bucurăm că am reușit încă o dată, cu ajutorul lui Dumnezeu, să sprijinim familii din mediul rural cu venituri foarte mici. Adesea întâlnim oameni care plâng de bucurie când primesc ajutorul nostru. Pe lângă bunurile materiale pe care le oferim încercăm să le transmitem și un mesaj de încurajare. Ne bucurăm că într-un timp foarte scurt am reușit să ne mobilizăm și să ne întoarcem pentru a oferi un frigider nou uneia dintre familiile vizitate. Nu aveau unde să pună mâncarea, era ceva absolut necesar în casa lor. De asemenea, în cazul a două dintre familiile vizitate săptămâna trecută ni s-a mărturisit că aveau copii care nu puteau să participe la orele desfășurate în mediul on-line din cauza lipsei tabletelor. Am reușit să obținem două tablete pe care le-am oferit acestor copilași, iar la 10 copii le-am dat ghiozdane cu rechizite”.