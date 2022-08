Dacă este 5 septembrie, începe școala!

Nu se poate, vor zice bunicii și chiar părinții! Nu începea școala pe 15?! Noi așa am apucat! Dar „vremurile” se schimbă. Zicem noi că în „mai bine”, fiindcă, iată, vor fi două săptămâni de învățare în plus! Ei, poate nu chiar două, dar ceva mai multe zile tot se vor aduna. Măcar de-ar fi copiii în bănci, nu pe vreo platformă care să presupună multă muncă irosită, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori. Strădaniile majorității profesorilor, părinților și chiar ale elevilor nu au putut înlocui bucuria apropierii între copii, exersarea deprinderilor sociale, legătura emoțională de care toți avem atâta nevoie! Da, s-a spus că au fost ani școlari atipici. Ne-am consolat cu speranța că totul are să reintre în matcă, normalitatea se va instala iarăși, bolile se vor retrage acolo unde le este locul și nu vor mai bântui prin clase, copiii își vor reîntâlni firesc profesorii, care vor avea grijă de „starea de bine” a tuturor, dar iată că vacanța care tocmai se încheie a venit cu noi provocări: se dezbat Legile Educației - atât pentru preuniversitar, cât și pentru învățământul superior - și se modifică structura anului școlar, a vacanțelor, a evaluărilor, totul pornind chiar din anul școlar care se află la start: 2022-2023.

Există însă în legea aflată în dezbatere un fel de promisiune, care aduce nădejde: oricine va afla cu patru ani înainte ce parcurs școlar are de urmat. Predictibilitate, așadar. Este un cuvânt recent intrat în vocabularul curent, fiindcă starea de siguranță pe care școala o presupunea nu avea, până acum o vreme, nevoie de un termen dedicat. Lucrurile erau trasate, știute și experimentate de generații întregi. Dar iată că, de la un an la altul, albia în care curgea cândva domol viața școlii își schimbă cursul. A inova cu orice preț poate fi de-a dreptul primejdios, dar și a rămâne într-un conservatorism inert nu are cum să ofere perspective.

Să vedem, așadar, în ce constă „înnoirea” propusă! Se modifică anumite date - de început și de final ale anului școlar, se modifică vacanța intrasemestrială, adresată, în propunerea legislativă, tuturor copiilor cuprinși în sistemul de învățământ, se modifică denumirea secvențelor anului școlar - nu semestre/trimestre, ci „module”, în număr de cinci, corespunzătoare perioadelor de frecventare a cursurilor dintre vacanțe. Numărul notelor care ar evalua elevii nu pare modificat, dar celebrele „teze” se reduc la una, fără ca testele scrise să fie excluse, ele rămânând, oarecum, la alegerea cadrului didactic. În fine, ajungem la propunerile consistente, legate de Evaluarea Națională și de Bacalaureat, unde deja există un dialog susținut, date fiind numeroasele propuneri ale asociațiilor de părinți, profesori și elevi. Și încă dezbatem!

Dar începutul școlii se apropie grăbit!

Poate încă mai este timp, poate încă cineva se mai gândește la asta: școala nu este doar despre date, note și tipare seci de evaluare. Școala este mai ales despre emoție și iubire, despre respect și modele, despre un mediu cald și despre prietenii care, uneori, țin și o viață! Școala este o lume în care copiii se formează pentru viitorul lor, unde ar trebui să aibă parte de zâmbete calde, de mâini ocrotitoare și de o țesătură de relații care să implice Familia și Biserica. Sunt multe comunități unde susținerea din partea acestora face diferența, în care câte un preot a inițiat programele de pregătire „de după școală”, cu mult înainte ca acestea să fi apărut „în lege”, unde vara a fost timpul întâlnirilor cu lectura, cu taberele tematice, unde profesorii și copiii au învățat, umăr la umăr, rugăciuni, au descoperit și marcat trasee care duc spre mănăstiri, au căutat un sens al timpului. Este Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului. De aceea, să nu ezităm să ne începem anul școlar cu RUGĂCIUNE! „Și toate ni se vor adăuga nouă.”