Familia creştină, prima şcoală a credinţei

Duminică îi vom pomeni pe sfinţii din familia Sfântului Vasile cel Mare. Înainte de a fi unul dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii, Sfântul Vasile a fost fiu. A fost copilul unei familii în care credința nu era doar mărturisită, ci trăită. O familie atât de roditoare duhovnicește, încât Biserica pomenește în rândul sfinților opt dintre membrii ei. Este, poate, una dintre cele mai impresionante mărturii din istoria creștinismului. Nu întâmplarea i-a făcut sfinți, nici prestigiul familiei și nici cultura vremii. Rădăcina acestei rodiri a fost viața în Hristos.

Sfântul Vasile cel Mare avea să mărturisească el însuși că primele semințe ale credinței le-a primit de la bunica sa, Macrina cea Bătrână. Este un amănunt care spune mai mult decât multe tratate despre educație. Credința se transmite prin viață. Ea se învață din rugăciunea mamei, din binecuvântarea tatălui, din răbdarea bunicilor, din liniștea cu care familia se adună înaintea sfintelor icoane. Copiii nu descoperă mai întâi frumusețea Evangheliei în cărți, ci în chipurile celor care o trăiesc. Poate că aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru. Vorbim adesea despre criza familiei, despre dificultățile educației, despre influența mediului digital sau despre ritmul unei societăți care nu mai lasă loc întâlnirii. Toate acestea sunt realități pe care nu le putem ignora. Dar, înainte de a căuta explicații în afara noastră, merită să ne întrebăm: cât timp mai rezervăm rugăciunii împreună, dialogului sincer, participării la viața Bisericii și formării duhovnicești a copiilor?

Nici familia Sfântului Vasile cel Mare nu a trăit într-o lume lipsită de încercări. Secolul al 4-lea era marcat de tulburări politice, de dispute teologice și de nesiguranță socială. Cu toate acestea, în casa lor exista un centru de gravitație pe care nimic nu îl putea clătina: Hristos. În jurul Lui se așezau toate celelalte: educația, munca, cultura, iubirea dintre soți și grija pentru copii. Astăzi, riscăm adesea să construim familii solide din punct de vedere material, dar fragile din punct de vedere spiritual. Ne preocupăm de școală, de carieră, de confort și de viitorul copiilor. Toate acestea sunt foarte importante. Însă ele nu pot înlocui ceea ce dă sens tuturor: credința. Un copil poate primi cea mai bună educație și cele mai multe oportunități, dar dacă nu învață să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele, esențialul vieţii rămâne neîmplinit. În familie se învață iertarea înainte de a fi definită în cărți. Acolo se descoperă răbdarea înainte de a fi explicată în predici. Acolo copilul învață ce înseamnă să împarți, să dăruiești, să mulțumești și să te rogi.

De aceea, familia rămâne prima școală a credinței și prima comunitate în care omul învață iubirea. Nici o instituție nu poate înlocui această lucrare sfântă. Rugăciunea de dimineață și de seară, binecuvântarea mesei, participarea împreună la Sfânta Liturghie, toate acestea nu sunt simple obiceiuri, ci pietre de temelie ale unei vieți care crește în Dumnezeu. Nu este nevoie de gesturi spectaculoase pentru a forma o familie creștină. Sfințenia nu începe prin lucruri extraordinare, ci prin fidelitatea față de cele mici. O lumânare aprinsă înaintea icoanei. O rugăciune spusă împreună, chiar și atunci când oboseala pare mai puternică. O duminică petrecută în biserică înainte de orice alt program. Un cuvânt bun rostit la timp. O iertare oferită fără întârziere. Din astfel de gesturi se țese, în taină, haina unei familii care Îl are pe Mântuitorul Iisus Hristos în centrul ei.

Familia Sfântului Vasile cel Mare nu este doar o filă de sinaxar. Este o icoană a ceea ce poate deveni orice familie care își zidește viața pe piatra credinței. Acolo unde Dumnezeu este iubit, omul învață să iubească. Acolo unde rugăciunea este respirația casei, pacea nu este o întâmplare. Iar acolo unde părinții trăiesc Evanghelia înainte de a o rosti, copiii descoperă că sfințenia nu este un ideal îndepărtat, ci drumul firesc spre dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.