Sezon de examene sau de recoltă?

Examenele aduc emoţii pentru mulţi copii şi părinţi în această perioadă, însă pentru majoritatea a început vacanţa. Un timp de răgaz, de evadare din rutina şcolară, de descoperire a unor noi orizonturi, momentul când, dincolo de notele din catalog, absenţe, teste, cărţi, caiete, trezit dimineaţă devreme, copiii pot descoperi frumuseţea naturii, a unor locuri sau oameni noi. Vacanţa se arată în luna iunie ca o promisiune a unor aventuri extraordinare, a unor descoperiri şi experienţe de vis.

Evadarea necesară nu mai are loc însă pentru mulţi copii şi adolescenţi. O parte dintre ei nu au suficiente fonduri pentru excursii sau sejururi, iar alţii nu au timp, pentru că aleg să lucreze pe perioada verii.

În România sunt numeroşi copii expuşi la sărăcie, excluziune socială, în risc de abandon şcolar, care nu au acces la servicii medicale sau de educaţie, după cum arată statisticile la nivel european. Conform unui raport al Organizaţiei Salvaţi Copiii, la începutul lunii iunie, mai mult de o treime dintre copiii din România se află în risc de sărăcie. Numeroase familii nu își permit să ofere hrană sănătoasă copiilor. De asemenea, sunt semnalate tot mai multe cazuri de depresie în rândul copiilor. Pentru unii dintre aceştia vacanţa e doar o perioadă în care lipsesc laptele şi cornul, când nu li se oferă suficientă atenţie.

Adolescenţii se angajează în vacanţă pentru a nu mai depinde de banii părinţilor, în timp ce unii sunt doritori de experienţă în câmpul muncii. De la începutul anului și până la finalul lunii mai, peste 50.000 de tineri cu vârste între 16 și 17 ani au căutat locuri de muncă în România, cu 25% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. La aceştia se adaugă numeroşi adolescenţi care muncesc în străinătate, în special în agricultură. Pentru mulţi dintre ei, banii câştigaţi acum, într-un mod rapid, sunt mai importanţi decât o diplomă şi o viitoare carieră pusă sub semnul întrebării, mai nou, şi de invazia şi ameninţarea inteligenţei artificiale.

Am întâlnit profesori diriginţi care deplângeau situaţia unor elevi care abandonau şcoala pe ultima sută de metri. În loc să îşi termine studiile liceale, mulţi abandonează în lunile mai şi iunie, chiar înainte de absolvire, când se deschide sezonul de cules fructe şi legume în ţări apusene, cu salarii mult mai tentante. Pentru aceşti tineri, diploma de absolvent de liceu nu poate fi echivalată cu câştigul în lunile de vară la cules de fructe.

O situaţie îngrijorătoare este şi lipsa interesului pentru studiile universitare, tot mai evidentă în rândul tinerilor români. În astfel de condiţii, multe facultăţi încearcă să atragă candidaţi din rândul persoanelor de vârsta a doua sau a treia pentru a-şi ocupa locurile scoase la concurs.

Aşa cum arată un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din 2025, care radiografiază starea educației în peste 40 de țări, România se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate de tineri care abandonează școala, în condiţiile în care tot România investește cu mult mai puțin în educație decât alte state europene. România este una dintre puţinele ţări europene unde scade procentul tinerilor absolvenţi de facultate: în 2019, 26% dintre tinerii români aveau studii superioare, iar în 2024 procentul a scăzut la 23%. Unii părinţi, mulţi cu studii universitare de lungă durată, nu înţeleg de ce copiii lor nu mai doresc să meargă la facultate. Mulţi nu văd utilitatea studiilor şi a diplomei, într-o ţară unde cei mai vizibili sunt cei care se remarcă îndeosebi prin câştigul financiar, fără calităţi şi competenţe reale. Un alt studiu indică faptul că aproximativ 70% dintre tinerii români se gândesc să emigreze în străinătate, pentru că mulţi dintre ei depind de banii părinţilor şi nu au acces la o locuinţă.

Ne aşteptăm de la copii şi adolescenţi să înveţe, să respecte, să fie cinstiţi, să muncească pentru ei şi pentru familiile lor, pentru societate. În funcţie de hrana sănătoasă pe care le-o oferim, vom culege şi roadele, când va începe sezonul de cules.