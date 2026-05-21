Tensiunea sfântă a așteptării Mângâietorului

Viața liturgică a Bisericii Ortodoxe nu se reduce la o simplă repetiție de acte rituale și formule mecanice, ci, privită potrivit, ea este o icoană vie a iconomiei dumnezeiești în istorie. Toate rânduielile sacre, mai ales cele ale Sfintei Liturghii, au menirea, după cum ne învață Sfântul Nicolae Cabasila, de „a ne duce cu gândul la lucrarea mântuitoare a lui Hristos, pentru ca priveliștea ei fiind în fața ochilor noștri, să ne sfințească sufletele și astfel să devenim vrednici de primirea Sfintelor Daruri” (Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, I, trad. pr. prof. Ene Braniște, EIBMBOR, 1997, p. 11).

Între slăvitul praznic al Învierii Domnului și Duminica cea Mare a Pogorârii Duhului Sfânt, spectrul liturgic trece printr-o tainică și profundă mutație. Chiar dacă ne aflăm în cea mai luminoasă perioadă a anului bisericesc, în mod paradoxal, în cele cincizeci de zile ale Penticostarului, două texte de căpătâi în care este invocat și preaslăvit Duhul Sfânt dispar din rugăciunea de zi cu zi și din cadrul Sfintei Liturghii: nu mai rostim rugăciunea „Împărate ceresc” și nu mai auzim solemnul imn euharistic „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc”.

Această suspendare temporară nu reprezintă o simplă regulă tipiconală, ci un profund act pedagogic. Omisiunea celor două texte, care sunt parte și din slujba praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, are menirea de a ne transpune duhovnicește în starea de așteptare, de tensiune, în care se aflau Sfinții Apostoli în zilele de după Înălțarea Domnului la cer. Biserica ne retrage temporar aceste cuvinte nu pentru a ne sărăci credința, ci pentru a ne cultiva un dor sfânt, o sete profundă a inimii care să ne facă conștienți de dependența noastră de Mângâietorul, trimis nouă după făgăduință.

Pentru a înțelege greutatea acestei tensiuni, trebuie să privim la frumusețea celor două imnuri. „Împărate ceresc”, poarta de intrare a minții și inimii noastre în orice rugăciune și lucrare sfântă, este o invocare directă, caldă și plină de nădejde a Duhului Sfânt. Atunci când Îl numim „Mângâietor”, „Duhul Adevărului”, Cel ce pretutindenea este și pe toate le plinește, nu facem o simplă înșiruire de titluri teologice, ci Îi recunoaștem prezența Sa vitală pentru lume. Imnul „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc” devine, în prelungirea acestei chemări, strigătul de biruință al celui care s-a împărtășit din cele făgăduite. Dacă în primele veacuri acest tropar era cântat cu emoție de neofiți după primirea Sfântului Botez, astăzi el răsună la fiecare Liturghie, după împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. Prin el, adunarea credincioșilor aduce mulțumire Sfintei Treimi pentru întreaga operă de mântuire - o bucurie curată a omului care s-a unit cu Dumnezeu și care simte că, în sfârșit, a ajuns Acasă.

Astfel, o simplă observație liturgică poate deveni o căutare interioară. În aceste zile dintre Înălțarea Domnului și Rusalii, suntem invitați să lăsăm inclusiv aceste omisiuni rituale să sape adânc în rutina vieții și să scuture praful obișnuinței. Atunci când observăm că aceste imnuri dragi lipsesc, să permitem acestei absențe pedagogice să aprindă în foișorul inimii un dor după Duhul Sfânt. Acumulând această tensiune sfântă, vom face ca focul Mângâietorului să nu găsească o casă rece, ci un suflet gata să fie aprins și înnoit.