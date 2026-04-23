Lucrarea „Legea Ta cugetarea mea este” la Editura Cuvântul Vieții

În peisajul editorial marcat de Anul Centenar al Patriarhiei Române (2025), an în care s-au împlinit și șapte decenii de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, a văzut lumina tiparului o lucrare ce promite să devină un reper atât pentru specialiștii în istorie bisericească, cât și pentru toți cei pasionați de spiritualitatea și cultura veche românească.

Volumul „Legea Ta cugetarea mea este. Aspecte ale vieții creștine reflectate în izvoarele istorice din secolele XVII-XIX. Studii întru cinstirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica”, publicat la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, poartă semnătura Oanei Mădălina Popescu, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române și bibliotecar-arhivist la Secția de Manuscrise-Carte Rară a Bibliotecii Academiei Române.

Prestigiul acestei lucrări este subliniat încă din primele pagini de Cuvântul-înainte semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericirea Sa binecuvântează acest demers, „având convingerea că el va constitui nu doar un instrument de lucru pentru cercetători, ci și o sursă de îmbogățire spirituală pentru toți cei care doresc să cunoască mai profund tezaurul de credință și cultură al Ortodoxiei românești” (p. 3).

Primul capitol al cărții (pp. 11–92) completează informațiile referitoare la hrisoavele decorate cu icoane, adăugând mai multe descoperiri la cele peste 120 de piese tratate într-un volum anterior al autoarei. În cel de-al doilea capitol (pp. 93–105) sunt cercetate alte elemente creștine identificate în hrisoave, precum semnul Sfintei Cruci și o parte din Instrumentele Pătimirilor. Capitolul 3 (pp. 106–130) este dedicat anumitor completări documentare referitoare la viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, în timp ce capitolele 4 (pp. 131–186), 5 (pp. 187–233) și 6 (pp. 234–255) se concentrează pe studierea unor tipărituri și manuscrise din biblioteca Mănăstirii Cernica. Ultimul capitol, al șaptelea (pp. 256–289), evidențiază lucrări apologetice ale teologilor greci traduse în limba română în timpul renașterii filocalice din secolul al XVIII-lea.

Sursele studiate în această lucrare fac parte din fondurile și colecțiile de documente, manuscrise, tipărituri românești și străine ale Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale (SANIC), Bibliotecii Academiei Române din București – Serviciul de Manuscrise-Carte Rară (BAR), Bibliotecii Sfântului Sinod, Muzeului Național de Istorie a României și ale Mănăstirii Dragomirna din județul Suceava.

