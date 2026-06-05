Dicționar teologic: antimis, amvon, analog

ANTIMIS (gr. antiminsion - în loc de masă; lat. antimensium)

Obiect liturgic confecționat dintr-o pânză de in sau mătase în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 50-60 cm, având zugrăvit pe el icoana Punerii în mormânt a Domnului.

Pe Antimis se mai pictează: Crucea răstignirii, cununa de spini, ciocanul și cuiele, sulița, buretele cu oțet și fiere. În cele patru colțuri ale Antimisului se zugrăvesc cei patru Evangheliști, iar pe marginea lui se înscriu cuvintele troparului: „Iosif cel cu bun chip...”.

Pe spatele Antimisului, într-un buzunărel, se așază moaște de sfinți. Cinstitele moaște care se pun în Antimise sunt în exclusivitate moaște ale martirilor sau mucenicilor. Pentru că primele biserici au fost construite pe mormintele martirilor, Antimisul ne aduce aminte de acest lucru, dar și de faptul că pe Sfânta Masă se săvârșește Sfânta Jertfă Euharistică. Lângă Sfânta Masă se află Sfânta Cruce și pe Sfânta Masă se află Antimisul.

În partea de jos, Antimisul poartă semnătura chiriarhului, data sfințirii, precum şi hramurile parohiei căreia i-a fost destinat. El este expresia aparte­nenței canonice a preotului față de episcop. De aceea, Antimisul se reînnoiește întotdeauna la începutul păstoririi fiecărui ierarh nou-întronizat.

Antimisul datează din vremea perse­cuțiilor, din primele secole ale crești­nis­mului. El s-a păstrat și după persecuții, fiind fo­losit pe Sfântă Masă și, în cazurile în care se săvârșește Liturghia, în afară de Altar: pe câmpul de luptă, în vreme de calamitate, în aer liber, în baldachine special amenajate.

Antimisul se sfințește de către episcop prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir și stropirea cu apă sfințită. El simbolizează giulgiurile de îngropare ale Mântuitorului. Are un acoperământ, numit iliton, care simbolizează mahrama de pe capul Mântuitorului Hristos.