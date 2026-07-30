Dicționar teologic: afierosire, altar, ajunare

AFIEROSIRE (gr. afierosis – consacrare, închinare)

1. Aducere, punere înainte a darurilor de pâine și de vin pentru Sfânta Euharistie.

Darurile sunt aduse de credincioși sub formă de prescuri sau pâini și vin. Din prescuri se scot și se pregătesc Sfântul Agneț și miridele care se așază pe Sfântul Disc, iar din vin se toarnă în Sfântul Potir. Acțiunea de scoatere sau pregătire a elementelor euharistice se numește proscomidire, iar locul unde se face această lucrare se numește proscomidiar. De la proscomidire până la sfințire, darurile sunt afierosite, adică destinate sfințirii.

2. Sfințirea unui slujitor prin Taina Hirotoniei, în treapta de diacon, preot sau episcop, și consacrarea lui pentru slujirea lui Dumnezeu.

În Vechiul Testament, toți întâii născuți de parte bărbătească erau afierosiți sau închinați Domnului. Mântuitorul Iisus Hristos a fost afierosit sau închinat Domnului, la 40 de zile după naștere, prin aducerea la templu de către Fecioara Maria și bătrânul Iosif.