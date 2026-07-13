Amintiri despre Mitropolitul profesor

Împlinirea celor 75 de ani ai Preafericitului Părinte Daniel reprezintă un binecuvântat prilej de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii noastre strămoșești și poporului român prin rânduirea unui ierarh providențial la cârma corabiei lui Hristos din România. În vremuri marcate de transformări rapide și de provocări dintre cele mai diverse, Preafericirea Sa se dovedește, de aproape două decenii, un păstor înțelept, un teolog profund, un neobosit slujitor al Bisericii, reușind să imprime Ortodoxiei românești o dinamică remarcabilă în plan pastoral, liturgic, misionar, educațional, cultural și social.

Despre opera și personalitatea Preafericitului Părinte Patriarh ­Daniel s-au scris numeroase pagini și, fără îndoială, se vor mai scrie multe altele. La acestea aș dori să adaug și propria mea mărturisire, izvorâtă din recunoștința datorată celui care și-a pus o amprentă profundă asupra existenței mele monahale. Privind retro­spectiv la parcursul celor peste trei decenii de când viețuiesc la Schitul Vovidenia, nu pot să nu recunosc faptul că întâlnirea cu Preafericirea Sa a reprezentat un reper fundamental în formarea mea duhovnicească și în înțele­gerea responsabilității sacerdotale. Prima întâlnire cu Întâistătătorul Bisericii noastre, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s-a petrecut în cei dintâi ani ai stabilirii mele la Vovidenia. Îmi amintesc limpede emoția cu care am primit binecuvântarea sa. Eram un tânăr novice, aflat la început de drum, iar cuvintele pe care mi le-a adresat au rămas adânc întipărite în sufletul meu: îndemnul la statornicie, ascultare, slujire jertfelnică pentru Biserică. În anii următori, același ierarh a binecuvântat tunderea mea în monahism, iar după aceea m-a chemat la slujirea diaconiei, apoi a preoției. Astfel, cele mai importante momente ale devenirii mele duhovnicești și sacerdotale s-au legat de persoana celui care avea să devină Patriarhul României.

Sfaturi despre frumusețea, responsabilitatea și exigențele slujirii sacerdotale

Un moment pe care îl port și astăzi în memorie este cel al hirotoniei mele întru diacon, la Mănăstirea Sihăstria. În ajunul slujbei, Mitropolitul Daniel m-a chemat la spovedanie și pentru un ultim cuvânt de îndrumare. Sfaturile primite atunci despre fru­musețea, responsabilitatea și exigențele slujirii sacerdotale mi s-au fixat în minte ca niște repere de neclintit. În acele clipe am înțeles că adevărata autoritate a unui păstor nu se întemeiază doar pe rangul său bisericesc, ci îndeosebi pe capacitatea de a forma suflete și de a insufla încredere celor povățuiți. Peste câțiva ani, același arhiereu, cu mâinile așezate pe creștetul meu, invoca pogorârea Duhului Sfânt, rânduindu-mă în slujirea preo­țească. Mărețul moment s-a întâmplat în Catedrala Mitropolitană din Iași, acolo unde, în liceu, mergeam adesea să mă închin la Sfânta Cuvioasă Parascheva și să ascult cuvântul de învățătură al Înalt­preasfințitului Părinte Mitropolit Daniel.

Înainte de a-l cunoaște ca profesor, îl audiasem de la distanță în anii de liceu petrecuți la Iași. Participam adesea la slujbele din Catedrala Mitropolitană, unde îi ascultam cu interes predicile, remarcabile prin claritatea ideilor, profunzimea teologică și puterea de convingere. Însă uriașa dimensiune a personalității sale aveam să o descopăr ca profesor la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, când, dincolo de imaginea ierarhului preocupat de mulțimea responsabilităților eparhiei, am întâlnit un dascăl carismatic, un mentor iscusit și un teolog de excepție. Cursurile de Dogmatică și Pastorală sus­ținute de Părintele Mitropolit Daniel nu erau simple prelegeri academice, ci adevărate lecții de viață și de spiritualitate. Îmbinând expe­riența pastorală cu rigoarea ­teologică, reușea să ­deschidă înaintea studenților orizonturile vaste ale gândirii patristice, făcând vii paginile istoriei și spiritualității Ortodoxiei româ­nești și universale.

Îmi amintesc în mod deosebit de un curs dedicat slujirii preo­țești. Vorbind despre responsabilitatea preotului înaintea lui Hristos, ne-a arătat că preoția nu reprezintă doar o funcție sau o demnitate eclesială, ci o chemare sfântă, presupunând o relație directă, personală cu Marele Arhiereu, Domnul nostru Iisus Hristos. Lecția, rostită cu gravitate și convingere, ne-a lăsat în suflete urme adânci, continuând să ne înso­țească până astăzi în slujirea de fiecare zi.

„O veritabilă lecție de conștiință eclesială”

Cu aceeași limpezime păstrez vie în memorie imaginea magistrului care, în cadrul ultimului curs de Teologie Dogmatică, ne-a călăuzit într-o amplă incursiune prin istoria bimilenară a Bisericii lui Hristos, evocând marile confruntări purtate pentru apărarea dreptei credințe și neîntrerupta mărturisire a Evangheliei de către sfinți, teologi și marii păstori ai Bisericii. Nu a fost doar o expunere academică de excepție, ci o veritabilă lecție de conștiință eclesială, în care istoria, teologia și spiritualitatea s-au întâlnit într-o admirabilă sinteză. Din acea memorabilă prelegere am desprins cu și mai multă claritate adevărul că tăria Ortodoxiei nu izvorăște din acomodarea la exigențele schimbătoare ale fiecărei epoci, ci din statornicia ei în adevărul dumnezeiesc revelat și din fidelitatea neabătută față de moștenirea apostolică, păstrată și mărturisită neîntrerupt de-a lungul veacurilor. Tocmai această continuitate a credinței, pecetluită prin jertfa mărturisitorilor și luminată de cugetarea Sfinților Părinți, constituie temelia nepieritoare pe care Biserica își întemeiază viața, misiunea și speranța în fiecare generație.

În cadrul studiilor de master, cursurile de Pastorală susținute de Părintele Mitropolit Daniel în saloanele Palatului Mitropolitan au rămas pentru noi nu doar exemple de teologie aplicată, ci autentice lecții ale slujirii, unde erudiția profesorului se împletea armonios cu experiența păstorului și cu delica­tețea părintelui duhovnicesc. Acolo, pe lângă hrana spirituală oferită prin cuvântul său luminos, ziditor, ne-am bucurat și de primirea avraamică a ierarhului care știa să transforme fiecare întâlnire într-o pildă vie de comuniune, generozitate, iubire creștină. Trecerea anilor nu a estompat nicidecum însemnătatea acestora, ci, dimpotrivă, le-a așezat într-o lumină încă mai puternică.

„Autentic prilej de zidire duhovnicească și de îmbogățire intelectuală”

Fiecare întrevedere cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a constituit pentru mine un ­autentic prilej de zidire duhovnicească și de îmbogățire intelectuală. În toate dimensiunile slujirii am regăsit aceeași remarcabilă rigoare, același înalt simț al respon­sabilității, aceeași fidelitate neclintită față de misiunea încre­dințată de Dumnezeu. De aceea, la acest binecuvântat ceas aniversar, din liniștea Schitului Vovidenia, simt că este o datorie de conștiință să-mi aștern, cu smerenie, gândul de adâncă recu­noștință față de tot ceea ce Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a însemnat în propria mea devenire și în viața Bisericii Ortodoxe Române. Îi sunt recunoscător pentru purtarea Sa de grijă cu adevărat părintească, pentru mărturia unei slujiri arhierești de o rară dăruire, în care înțelep­ciunea s-a unit cu discernământul, fermitatea cu blândețea, iar statornicia cu iubirea jertfelnică față de Hristos și de Sfânta Sa Biserică.

Înălțând rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veșnic și Păstorul Cel Bun, Îl rog să-i dăruiască Părintelui nostru Patriarh Daniel ani înde­lungați și bine­cuvântați, sănătate, putere neostenită în slujire și aceeași luminare a Duhului Sfânt ce i-a călăuzit până acum întreaga lucrare. Fie ca osteneala Preafericirii Sale să continue a rodi însutit, spre întărirea și înnoirea vieții Bisericii noastre stră­moșești și a poporului celui dreptcredincios.