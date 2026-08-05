Lumina Taborului și întunericul de la poalele muntelui

Evanghelia Duminicii a 10-a după Rusalii ne va aşeza înainte una dintre cele mai pline de speranță minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. În centrul acestei pericope se află un tată copleșit de durere, care Îl roagă pe Domnul să Se milostivească de singurul său fiu, stăpânit de un duh mut și surd. Suferința copilului era înfricoșătoare: duhul îl primejduia când în foc, când în apă, îl făcea să spumege, îi răpea liniștea și semăna în jur teamă, neputință și lacrimi. În fața unui astfel de chin, toate puterile și leacurile omenești se dovediseră neputincioase. Numai Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, putea aduce izbăvirea, dar și liniștea în această familie zdrobită de suferință.

Sfântul Evanghelist Luca adaugă un amănunt în care se cuprinde marea durere a familiei: „Te rog, privește spre fiul meu, că numai pe el îl am” (Luca 9, 38). Copilul era singurul fiu, singura mângâiere, singura nădejde și întreaga lor comoară. De aceea, durerea lor era cu atât mai grea și apăsătoare. Suferința îl însoțea încă din pruncie, iar anii treceau fără ca cineva să-i poată reda sănătatea și liniștea. Neputința trecuse de orice hotar al răbdării omenești, iar speranța părea să se stingă încet, asemenea unei candele rămase fără untdelemn.

Evanghelia acestei duminici începe printr-un contrast de o adâncă profunzime.

Pe de o parte, se înalță Muntele Tabor, unde Hristos Se schimbă la față înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan. Acolo se revarsă lumina necreată a dumnezeirii, lumina Îm­pără­ției lui Dumnezeu, strălucirea slavei veșnice și arvuna fericirii fără de sfârșit. Taborul devine locul în care cerul și pământul se întâlnesc, unde omul primește, fie și pentru o clipă, binecuvân­tarea de a contempla slava dumnezeiască.

De cealaltă parte, la poalele muntelui, se desfășoară însă drama unei lumi stăpânite de păcat, de suferință și de lucrarea celui rău. Dacă pe Tabor domnește lumina dumnezeiască care covârșește ochii omenești, jos se întinde întu­nericul durerii. Dacă pe munte se aud glasurile slavei veșnice și se simte pacea cerească, la poale răsună strigătul sfâșietor al unui tată zdrobit și zbuciumul unui copil chinuit.

Pe înălțimi, Sfântul Apostol Petru dorește să ridice trei colibe și să rămână pentru totdeauna în lumina dumnezeiască; jos, oamenii sunt cuprinși de tulburare, neputință și deznădejde. Pe muntele cel sfânt se descoperă frumusețea slavei dumnezeiești, iar la poalele lui se vede chipul unui copil desfigurat de puterea întu­nericului și de lucrarea vrăjmașului.

Acest tablou evanghelic nu vorbește doar despre două locuri sau stări diferite, ci descoperă însăși taina existenței omenești. El este oglinda vieții fiecăruia dintre noi.

Ori de câte ori omul se apropie de Dumnezeu, sufletul lui începe să se umple de lumină, de pace și de bucuria pe care lumea nu o poate dărui. Harul lui Dumnezeu luminează gândurile, liniștește inima și dă sens tuturor încercărilor. În schimb, atunci când omul se îndepărtează de Izvorul Luminii, întunericul păcatului, al neliniștii și al deznădejdii începe să cuprindă încetul cu încetul întreaga lui ființă.

Nu întâmplător, în lipsa Mântuitorului, neputința ucenicilor a ieșit la iveală, iar îndrăz­neala vrăjmașului s-a arătat și mai lămurit. Atunci când se bizuie numai pe sine, omul descoperă cât de limitate sunt puterile sale. Însă, în clipa în care Hristos este lăsat să intre în adâncul durerii din inimile noastre, totul se schimbă: frica lasă loc nădejdii, tulbu­rarea se preface în pace, iar neputința omenească este biruită de puterea dumnezeiască.

Așa este și în viața fiecăruia dintre noi. Ori de câte ori Îl primim pe Hristos în inima noastră, întunericul începe să se risipească asemenea nopții înaintea răsăritului. Prezența Lui umple sufletul de lumină, de pace și de binecuvântare, iar acolo unde omul vede doar neputință, Dumnezeu deschide întotdeauna un drum spre vindecare, spre nădejde și viață.

Evanghelia descrie suferința copilului stăpânit de duhul necurat prin imagini de un dramatism cutremurător. Era aruncat la pământ cu putere, făcea spume la gură, scrâșnea din dinți, înțepenea și își pierdea orice stăpânire asupra trupului. Vrăjmașul îl arunca adeseori când în foc, când în apă, căutând neîncetat să-i curme viața și să-i prefacă existența într-o necontenită luptă cu moartea. În spatele acestor manifestări înfricoșătoare nu se afla doar suferința unui copil, ci și durerea unui tată care își vedea neputincios fiul mistuit de o putere pe care nimeni dintre oameni nu o putea birui.

Termenul „lunatic”, întâlnit în vechile tra­duceri ale Sfintei Scripturi, face trimitere la schimbarea necontenită a fazelor lunii, de care cei din vechime legau înrâurirea lucrării dia­volești. Înțeleptul Isus, fiul lui Sirah, surprinde imaginea într-un cuvânt plin de înțeles, spu­nând: „Nebunul se schimbă ca luna” (Înțelep­ciunea lui Isus Sirah 27, 11). Însă nu luna este pricina răului și nici izvorul suferinței, ci nestatornicia ei devine simbolul sufletului care și-a pierdut echilibrul lăuntric și așezarea în Dumnezeu. Acolo unde lipsește temelia credinței, omul este purtat cu ușurință de valurile ispitelor, asemenea unei corăbii fără cârmaci pe marea învolburată a vieții.

Sfântul Ioan Gură de Aur observă că demonul nu urmărea doar să-l chinuie pe copil, ci să-l ucidă. Dacă pronia lui Dumnezeu nu l-ar fi ocrotit neîncetat, copilul ar fi pierit cu mult înainte. Observația marelui tâlcuitor descoperă astfel adevărata fire a celui rău. Diavolul nu creează nimic, nu zidește nimic și nu poate dărui nimic bun. El doar întunecă, rănește, destramă și caută să batjocorească viața, cel mai de preț dar al lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu plăsmuiește spre viață, lumină și comuniune, vrăjmașul încearcă să ruineze prin ură și nimicire.

Același Părinte al Bisericii spune că tatăl copilului avea credință în puterea lui Dumnezeu, însă una firavă, șovăitoare, clătinată de mulțimea suferințelor și de anii lungi ai deznădejdii. Mântuitorul nu l-a mustrat și nu l-a îndepărtat din pricina slăbiciunii sale, ci a căutat să-i întărească sufletul și să aprindă în el flacăra unei credințe mai adânci. Prin aceasta ni se descoperă că Dumnezeu nu așteaptă de la om o desăvârșire pe care singur nu o poate atinge, ci caută o inimă smerită și sinceră, o inimă care dorește să creadă tot mai mult.

Comentând mărturisirea tulburătoare a tatălui - „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” -, Sfântul Ioan Gură de Aur o arată ca pildă de rugăciune a tuturor creștinilor care se luptă cu propriile lor slăbiciuni și care Îi cer lui Dumnezeu să desăvârșească ceea ce lor le lipsește. Acesta este strigătul smereniei, al sufletului care nu-și ascunde neputința, ci o așază înaintea lui Hristos, Singurul Care poate transforma îndoiala în încredere, slăbiciunea în putere și frica în nădejde.

La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei arată că Domnul a îngăduit această întâmplare și pentru a-i învăța pe ucenici un adevăr esențial al vieții duhovnicești: puterea asupra duhurilor necurate nu izvorăște din vrednicia sau puterea omului, ci din unirea lui cu Dumnezeu prin credință și rugăciune. Când omul începe să se bizuie pe propriile sale puteri, harul se retrage în chip tainic; însă, când sufletul se smerește și își pune întreaga nădejde în Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează cu putere înlăuntrul său, iar ceea ce părea cu neputință devine posibil.

Sfântul Maxim Mărturisitorul desăvârșește această învățătură, arătând că adevărata credință nu înseamnă doar rostirea unor cuvinte sau mărturisirea cu buzele a adevărurilor de credință, ci o viață întreagă unită cu Dumnezeu. Credința lucrătoare prin iubire luminează mintea, curățește inima, întărește voința și îl face pe om biruitor asupra ispitelor, asupra patimilor și a puterilor întunericului. Ea îl așază pe creștin sub lucrarea harului dumnezeiesc și îl conduce, pas cu pas, spre libertatea și frumusețea vieții în Hristos.

Sfântul Isaac Sirul așază smerenia la temelia întregii vieți duhovnicești, rostind un cuvânt de o adâncă înțelepciune: „Cel smerit nu cade niciodată. Căci unde ar putea cădea cel ce se socotește mai prejos decât toți?” În lumina acestei învățături, înțelegem că smerenia tatălui, care își mărturisește fără ocolișuri neputința înaintea lui Hristos, devine începutul vindecării fiului său. Dumnezeu nu Se împotrivește niciodată inimii smerite, ci o umple de har, iar acolo unde omul își pleacă fruntea înaintea Lui, cerul se deschide și binecuvântarea începe să lucreze.

În același duh, Sfântul Paisie Aghioritul spunea că diavolul se teme mai mult de omul smerit decât de acela care se socotește puternic, virtuos și suficient sieși. Puterea smereniei este tainică, dar covârșitoare, pentru că ea atrage harul lui Dumnezeu, căruia puterile întune­ricului nu-i pot sta împotrivă. Rugăciunea înălțată cu inimă smerită, cu lacrimi și cu deplină încredere în Dumnezeu alungă lucrarea celui rău, fiindcă acolo unde Se sălășluiește harul lui Hristos, întunericul nu mai poate rămâne.

Credința se întărește prin rugăciune, se păstrează prin smerenie și rodește prin dragoste. Ea nu este doar o convingere a minții, ci o viață trăită împreună cu Dumnezeu. În clipa în care omul își recunoaște limitele și își pune întreaga nădejde în Domnul, începe adevărata biruință asupra răului, asupra păcatului și asupra puterilor vrăjmașe.

Înainte de săvârșirea minunii, Mântuitorul îl întreabă pe tatăl copilului: „Câtă vreme este de când i-a venit aceasta?” Iar răspunsul vine cu durerea adunată în ani întregi de suferință: „Din pruncie”. Însă întrebarea nu fusese rostită pentru că Domnul nu ar fi cunoscut adevărul, ci pentru cei de față, pentru cărturarii care se îndoiau de puterea Lui dumnezeiască și pentru mulțimea care trebuia să înțeleagă cât de adâncă era suferința acestui copil. Nimeni nu reușise până atunci să-l izbăvească din robia celui rău.

Copleșit de durere și de neputință, tatăl copilului Îi spune Domnului: „Dacă poți ceva, ajută-ne!” Cuvintele acestea descoperă o credință încă șovăitoare, amestecată cu îndoială și cu amărăciunea atâtor încercări zadarnice. Totuși, în această mărturisire se întrevede o fereastră deschisă spre nădejde. Poarta credinței nu este larg deschisă, dar nici închisă cu totul. În adâncul sufletului său mai pâlpâia o scânteie de nădejde, iar Hristos Se apropie tocmai pentru a o transforma într-o flacără arzând de încredere în puterea dumnezeiască.

După această mărturisire, îndoiala face loc smereniei. Tatăl își recunoaște neputința și înțelege că nu are încă o credință atât de puternică încât să poată primi, prin propriile sale puteri, vindecarea fiului. Tocmai această sinceritate smerită devine locul în care începe lucrarea harului.

Atunci, Mântuitorul poruncește cu autoritate dumnezeiască duhului necurat să iasă din copil și îi interzice să mai intre vreodată în el. La glasul Celui Atotputernic, duhul necurat îl zguduie cu putere și îl părăsește. Copilul rămâne nemișcat, încât mulți spuneau că a și murit. Dar Hristos îl ia de mână, îl ridică și îl redă tatălui său vindecat și eliberat.

În alte împrejurări, Evanghelia ne arată că duhurile întunericului mărturisesc dumnezeirea lui Hristos, strigând cu spaimă: „Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Chiar și vrăjmașii recunosc puterea Celui pe Care mulți oameni refuzau să-L recunoască.

Ucenicii, împreună cu întreaga mulțime, au rămas uimiți de măreția acestei minuni. Mai târziu, în taină, ei L-au întrebat pe Domnul: „De ce noi n-am putut să-l scoatem?” Răspunsul Mântuitorului rămâne valabil pentru toate veacurile: „Din pricina puținei voastre credințe. Căci adevărat grăiesc vouă: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu vă va fi cu neputință”.

Cu alt prilej, conștienți de propria lor slăbiciune, ucenicii I-au adresat Domnului o rugăciune care ar trebui să devină și strigătul inimii fiecăruia dintre noi: „Doamne, sporește-ne credința!” Într-adevăr, toți avem nevoie de o credință statornică și lucrătoare, o credință care să crească neîncetat sub lucrarea harului dumnezeiesc. Numai atunci ea ne va putea lumina mintea, întări inima, birui ispitele și călăuzi pașii pe calea care duce spre Împărăția lui Dumnezeu.

Evanghelia ne spune că, pe când Mântuitorul străbătea ținuturile Galileei împreună cu ucenicii Săi, le-a descoperit din nou taina Pătimirilor Sale, spunându-le: „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor și-L vor omorî, dar a treia zi va învia”. Aceasta era a doua prevestire a Pătimirilor Sale, o pregătire tainică a inimilor ucenicilor pentru ceea ce urma să se petreacă la Ierusalim.

Cuvintele Domnului au adus întristare adâncă în sufletele lor. Evanghelia spune că „ei s-au întristat foarte”, iar Sfântul Evanghelist Marcu adaugă că ucenicii „nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-L întrebe”. Mintea lor nu putea încă pătrunde taina Crucii, iar inima lor nu era pregătită să înțeleagă că drumul spre Înviere trece mai întâi prin jertfă. Aveau să descopere mai târziu că slava lui Hristos arătată pe Tabor nu este despărțită de jertfa de pe Cruce, ci că tocmai prin Cruce iubirea lui Dumnezeu pentru lume se descoperă în toată strălucirea ei.

Întreaga Evanghelie ne învață că adevărata credință nu poate fi despărțită de dragoste. Credința fără iubire rămâne neroditoare, iar puterea fără dragoste nu zidește sufletul. Sfântul Apostol Pavel spune în minunatul imn al iubirii din Epistola întâi către Corinteni: „De aș avea atâta credință, încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt”. Credința îl apropie pe om de Dumnezeu, însă dragostea îl face asemenea lui Dumnezeu. Ea este cununa tuturor virtuților, împlinirea Legii și semnul cel mai limpede al prezenței harului în inima omului.

Să nu uităm că diavolul este vrăjmașul neobosit al lui Dumnezeu și al omului, potriv­nicul tuturor celor care doresc să trăiască în lumina lui Hristos. Dar el nu este mai puternic decât Dumnezeu și nici nu poate birui împotriva voii dumnezeiești, deși caută neîncetat să câștige suflete, să întindă curse și să cucerească teritorii în inima omului. Puterea lui este limitată, iar biruința lui este întotdeauna vremelnică. De aceea, izbânda sau căderea depind de răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Pavel descoperă marea taină a vieții duhovnicești, spunând: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. Când Hristos devine centrul vieții noastre, El umple inima de pace, de lumină și de o bucurie pe care nimeni nu o poate răpi. În schimb, diavolul încearcă mereu să atragă prin înșelare, să seducă prin promisiuni mincinoase și să câștige prieteni pentru împărăția întunericului. Dar el este un prieten numai cu numele, un însoțitor mincinos care nu dăruiește viață, ci o distruge; nu conduce spre lumină, ci spre pieire; nu aduce libertate, ci robie și moarte sufletească.

Un alt adevăr care ni se descoperă este dragostea fără margini a părinților pentru copiii lor. Tatăl din Evanghelie își aduce fiul înaintea lui Hristos cu lacrimi și cu o nădejde ce nu a putut fi stinsă de mulțimea durerii și a chinu­rilor copilului său. Nu este singurul părinte care vine la Domnul cu inima zdrobită. Ne amintim și de mai-marele sinagogii din Caper­naum, care alerga spre Mântuitorul pentru fiica sa aflată pe moarte. Ne aducem aminte și de femeia cananeeancă, a cărei credință sta­tornică și rugăciune neobosită au adus vinde­carea fiicei sale. Aceste chipuri ne arată că dra­gostea adevărată nu încetează niciodată să se roage, să spere și să bată la ușa milei dum­ne­zeiești.

Totodată, Evanghelia ne cheamă să con­știentizăm că viața creștinului este o luptă duhovnicească nevăzută, deosebit de subtilă, care se poartă mai ales la nivelul gândurilor și al inimii. Câte ispite, câte șoapte ale vrăjmașului și câte duhuri ale întunericului nu dau târcoale celor care se străduiesc să-I urmeze lui Hristos! Lupta aceasta este nevăzută ochilor trupești, dar este cât se poate de reală și se desfășoară în fiecare clipă a vieții noastre.

Sfânta Scriptură ne oferă însă și o nădejde de nezdruncinat. În cartea Apocalipsei ni se descoperă că, la sfârșitul istoriei, diavolul va fi biruit pentru totdeauna: „Și a prins șarpele cel vechi... și l-a legat... L-a aruncat în adânc și l-a închis, ca să nu mai amăgească neamurile” (Apocalipsa 20, 2-3). Până la această biruință deplină, vrăjmașul continuă să ispitească, să amăgească și să încerce să abată pe cât mai mulți de la calea mântuirii. Nimeni nu este scutit de această luptă și nimeni nu poate spune că este în afara ei.

Din această amăgire și din robia păcatului nu ne putem izbăvi prin propriile noastre puteri. Numai Dumnezeu poate rupe lanțurile întu­ne­ricului și poate reda omului adevărata libertate. De aceea, suntem chemați să-I cerem neîncetat ajutorul, să-I încredințăm gândurile, pașii și întreaga noastră viață, având nădejdea că harul Său ne întărește în lupta cu ispitele și ne păzește de toate cursele vrăjmașului.

În cele din urmă, această pericopă evanghelică este o cântare adusă măreției lui Dumnezeu și iubirii Sale nemărginite față de oameni. Ea ne descoperă că dragostea lui Hristos este mai puternică decât orice suferință, decât orice ispită și decât orice putere a întunericului. Ea ne întărește nădejdea că, rămânând aproape de El prin credință, rugăciune, smerenie și dragoste, vom putea trece prin încercările vieții și vom merge, sub lumina harului Său, spre bucuria veșnică a Împărăției cerurilor.