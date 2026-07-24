Chiojdeanca - satul luminilor tainice, al credinței și al cărturarilor neamului românesc

Chiojdeanca este o frumoasă localitate care se numără printre așezările luminoase ale Prahovei, o vatră românească păzită sub binecuvântarea timpului, cu rădăcini care coboară peste cinci veacuri în urmă, până în vremea domnitorului Radu Paisie, și cu amintiri legate de familia Martirilor Brâncoveni, care avea moșii întinse prin aceste locuri.

Satul Chiojdeanca - astăzi centrul comunei cu același nume - rămâne unul dintre cele mai pitorești ținuturi de deal ale Prahovei, un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc în armonie.

Așezată la granița dintre județele Prahova și Buzău, într‑un cadru natural de o rară frumusețe, învăluită de legende istorice și legată prin fire nevăzute de memoria Sfinților Brâncoveni, localitatea Chiojdeanca păstrează o identitate aparte pe harta geografică, spirituală și culturală a României. Deși aparent îndepărtată de pe marile drumuri ale lumii, este singura localitate rurală din țară care a oferit națiunii române doi președinți ai Academiei Române și numeroși cărturari de seamă, devenind astfel o adevărată vatră a culturii și a înțelepciunii.

Aflată în vecinătatea satelor Trenu și Nucet, nu departe de locuri încărcate de rugăciune și memorie, precum Mănăstirea Apostolache și Mănăstirea „Sfânta Maria”‑Jercălăi, Chiojdeanca ascunde frumuseți pe care călătorul răbdător și iubitor de liniște le poate descoperi. Primăvara și toamna, mai ales, întreaga așezare pare desprinsă dintr‑o grădină binecuvântată, unde lumina se revarsă peste dealuri asemenea unei mângâieri cerești, iar culorile se împletesc într‑o armonie pe care numai Dumnezeu o poate picta.

Pomii roditori împodobesc gospodăriile cu o generozitate care amintește de bogăția grădinilor de odinioară. Uneori, casele se întrezăresc cu greu printre coroanele lor bogate, ca niște tainice refugii ascunse sub umbra binefăcătoare a livezilor. Primăvara, văzduhul este plin de mireasma florilor, iar adierile vântului poartă peste dealuri parfumul alb al merilor și al cireșilor înfloriți. Toamna, întregul ținut se transformă într‑o sărbătoare a roadelor, într‑un stih de mulțumire adus Creatorului pentru darurile Sale.

Livezile bogate, cu nenumărate soiuri de pomi, mărturisesc despre hărnicia și priceperea oamenilor, despre tradițiile transmise cu grijă din generație în generație și despre respectul față de pământul primit de la strămoși. Aici, munca nu a fost niciodată doar o simplă îndeletnicire, ci o neîncetată împreună‑lucrare a omului cu Dumnezeu, o discretă recunoştinţă a existenței, săvârșită sub cerul larg al satului românesc. Fiecare pom îngrijit, fiecare ogor lucrat și fiecare rod cules au devenit o mărturie a recunoștinței față de Cel care binecuvântează pământul cu ploaie și lumină, așa cum spune Mântuitorul: „Ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5, 45).

Din loc în loc se mai întâlnesc încă, deși mai rar decât altădată, turme de mioare care sporesc farmecul toposului și readuc în suflet imaginea satului românesc patriarhal. Clopoțeii lor răsună peste coline asemenea unor cânturi vechi, iar prezența lor păstrează ceva din frumusețea nepieritoare a unei lumi în care timpul curgea mai domol, în ritmul anotimpurilor și al rugăciunii. În astfel de clipe, Chiojdeanca pare să păstreze nealterate pacea și lumina interioară pe care omul contemporan le caută adesea în multe locuri, fără să le mai găsească.

Am călătorit de multe ori la Chiojdeanca, nu doar cu prilejul ultimei vizite pastorale din zilele slăvitului praznic al Înălțării Domnului din anul 2026. De fiecare dată am descoperit aceeași frumusețe discretă, o noblețe a locului și profunzimea oamenilor. Există aici o liniște care nu apasă, ci odihnește, o simplitate care nu sărăcește, ci îmbogățește sufletul, și o frumusețe care nu caută să impresioneze, ci să rămână în inimă.

La cea mai recentă vizită am poposit în biserica închinată Celei pline de har, având ca hram sărbătoarea Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Acolo am săvârșit rânduiala de înnoire a Sfintei Mese, lucrare sfântă și rară, care consacră continuitatea vieții liturgice și dorința unei comunități de a‑și înnoi necontenit legătura cu Dumnezeu. În lumina rugăciunii și în mireasma tămâiei, biserica a devenit pentru un ceas centrul unei bucurii care unea trecutul și prezentul, amintirea înaintașilor și nădejdile celor de astăzi.

Privind dealurile împodobite cu verdeață, livezile pline de viață și casele înconjurate de pomi, am înțeles încă o dată că frumusețea unui sat nu stă doar în peisajele sale, ci și în oamenii care locuiesc în el cu credință și evlavie, respectând totodată tradițiile și cultivându‑și demnitatea. Chiojdeanca rămâne astfel nu doar un loc de pe harta Prahovei, ci o pagină importantă din sufletul României, o așezare în care istoria, cultura, rugăciunea și frumusețea creației se întâlnesc într‑o armonie rar întâlnită, asemenea unei candele care continuă să lumineze peste veacuri.

Părintele Ioan Cătălin Manache, iubitor al Casei lui Dumnezeu și slujitor devotat al Altarului, și‑a legat inima și întreaga râvnă de această lucrare binecuvântată, străduindu‑se nu doar pentru înnoirea Sfintei Mese, ci și pentru restaurarea întregului sfânt lăcaș. Biserica, ridicată cu aproape un veac în urmă prin jertfelnicia și generozitatea unui ctitor localnic, al cărui mormânt se află în interiorul ei, păstrează până astăzi noblețea unei ctitorii boierești. Pictura monumentală, mobilierul, catapeteasma și întregul ansamblu arhitectural poartă amprenta timpului și așteaptă o restaurare atentă, pentru ca frumusețea lor să fie redată în toată strălucirea ei generațiilor care vor veni.

Este o lucrare anevoioasă, plină de responsabilitate și de numeroase provocări, mai ales într‑o vreme în care numărul locuitorilor s‑a împuținat, iar posibilitățile materiale ale comunității nu mai sunt îndestulătoare. Cu toate acestea, părintele Ioan Cătălin Manache poartă această osteneală cu răbdare, dragoste și neclintită speranță, având dorința de a reda frumusețea acestui lăcaș care domină întreaga Vale a Cricovului și care poate fi socotit, pe bună dreptate, una dintre cele mai impunătoare și mai reprezentative biserici ale regiunii respective.

Privind spre zidurile sale, spre chipurile de sfinți care au însoțit rugăciunile atâtor generații și spre credincioșii care îi trec pragul cu evlavie, înțelegi că adevărata înnoire nu atinge piatra, lemnul sau culoarea până când nu şlefuieşte mai întâi inimile oamenilor, în dorința lor de a se apropia de Dumnezeu. Astfel, în liniștea binecuvântată a Chiojdencei, între livezi roditoare, dealuri domoale și amintiri care refuză să se stingă, această biserică își împlinește necontenit chemarea de a fi far de lumină, loc al rugăciunii și mărturie vie a credinței care a modelat sufletul acestor ținuturi de‑a lungul veacurilor.

Călătorind în repetate rânduri la Chiojdeanca, am avut prilejul să descopăr nu doar frumusețea peisajului și bogăția vieții spirituale, ci și câteva dintre tainele acestui loc, între care se numără și legăturile sale surprinzătoare cu mari personalități ale culturii românești.

Pe lângă bucuria unei biserici care își redobândește treptat noblețea de odinioară și strălucirea cuvenită unei case a lui Dumnezeu, am descoperit și o altă comoară de preț: frumusețea copleșitoare a naturii.

Un verde de o intensitate rară, care ar merita să fie așternut pe pânzele celor mai iscusiți pictori și contemplat îndelung de cei care nu au avut privilegiul de a întâlni asemenea priveliști. În această perioadă a anului, când natura îmbracă veșmântul său luminos, iar verdele crud acoperă dealurile și grădinile într‑o revărsare de prospețime și viață, locul pare cu adevărat binecuvântat, asemenea unui colț de lume în care frumusețea creației vorbește în tăcere despre bunătatea și înțelepciunea Creatorului.

Printre mulțimea pomilor care împodobesc satul și îi sporesc farmecul se află două case vechi, aproape ascunse sub bogăția vegetației. Copacii le ocrotesc asemenea unor străjeri tăcuți, iar veșmântul naturii așază peste ele un văl delicat de aducere‑aminte și nostalgie. Totuși, dincolo de podoaba vegetală, timpul și‑a lăsat amprenta asupra zidurilor, chemând la grijă, restaurare și prețuire.

Aceste case au o valoare aparte, fiind legate de destinul a doi dintre cei mai importanți cărturari pe care i‑a dăruit România. În una dintre ele s‑a născut Andrei Rădulescu, eminent jurist, avocat, academician și președinte al Academiei Române, trecut la Domnul în anul 1959. În cealaltă a văzut lumina zilei Eugen Simion, un important critic și istoric literar, cercetător pasionat al operei lui Mihai Eminescu, academician și președinte al Academiei Române.

Andrei Rădulescu a condus Academia Română în anii grei care au precedat instaurarea regimului comunist, fiind recunoscut drept unul dintre marii juriști ai țării și unul dintre apărătorii valorilor fundamentale ale dreptului românesc.

La rândul său, Eugen Simion s‑a remarcat ca scriitor, eseist, istoric literar și editor al unor opere fundamentale ale culturii române, contribuind decisiv la cercetarea și valorificarea patrimoniului spiritual și literar.

Ambele case adăpostesc, în chip simbolic, un univers al culturii românești, al cercetării, al studiului și al marilor idealuri intelectuale. Zidurile lor păstrează încă memoria unei lumi în care cartea era privită ca o comoară, iar educația ca o cale de înnobilare a sufletului. Aici s‑au format două personalități de excepție, două conștiințe care aveau să slujească, fiecare în felul său, cultura, identitatea și demnitatea poporului român.

Privind aceste case, ascunse între pomi și grădini, înțelegi că marile destine nu se nasc doar în marile orașe și locuri vestite. Uneori ele răsar în sate liniștite, în case modeste și în familii care au cultivat cu răbdare dragostea pentru credință, pentru carte și pentru neam.

De aceea, Chiojdeanca nu este doar un loc binecuvântat prin frumusețea naturii sale, ci și o vatră a spiritului românesc, un spațiu în care memoria, cultura și credința continuă să rodească asemenea livezilor care îi împodobesc dealurile și îi dau farmecul atât de aparte.

Primul dintre acești fii ai satului, Andrei Rădulescu, a fost o personalitate emblematică a epocii sale, un om care a cultivat o apropiere statornică față de Biserică, prețuind rolul ei în formarea conștiinței naționale și în păstrarea valorilor spirituale ale poporului român. Cel de‑al doilea, Eugen Simion, iubitor al literaturii și al culturii române, a privit cu respect instituția eclesială, admirând contribuția ei la modelarea sufletului românesc și manifestând o profundă deschidere față de numeroși cărturari care au nutrit sentimente de aleasă prețuire pentru Biserică.

Satul Chiojdeanca poate fi considerat un caz unic, oferind Academiei Române doi președinți proveniți din aceeași comunitate rurală, împrejurare fără precedent în întreaga istorie a prestigioasei instituții, fapt ce conferă localității o însemnătate culturală excepțională, transformând‑o într‑o exponenţială vatră a spiritului românesc.

Din cuvintele lui Andrei Rădulescu, fost președinte al Academiei Române, reținem o mărturisire deosebit de profundă despre respectul față de istorie, adevăr și identitatea unui neam, care își păstrează prospețimea și actualitatea peste decenii: „Mai multă dreptate și mai mult adevăr pentru ceea ce este al nostru se impune. Cred că nu pretindem prea mult. Dragostea cere să dai fiecărei vremi ceea ce este al ei și să înveți de acolo tot ceea ce‑ți poate folosi azi și cel puțin să o judeci just și să ți‑o amintești cu drag când e vorba de țara ta.”

Aceste cuvinte par să rezume însăși filosofia vieții sale, marcată de echilibru, discernământ și dragoste față de valorile naționale.

Născut în ziua praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, Andrei Rădulescu își avea rădăcinile într‑o familie de moșneni care păstra cu demnitate tradițiile și valorile lumii românești de odinioară. La puțină vreme după naștere, în ziua cinstirii Sfântului Apostol Andrei, a fost dus spre a primi Taina Sfântului Botez în bisericuța aflată peste gârlă, lângă gospodăria nașului său, Stan Dragomir. Deși cei apropiați se gândiseră să‑i pună numele Stan, preotul Costande de la Mănăstirea Apostolache a stăruit să primească numele ocrotitorului zilei, Andrei.

La slujba botezului au participat trei preoți - cel din Apostolache, cel din Chiojdeanca și cel din Turnu -, fapt ce mărturisește despre prețuirea de care se bucura familia sa și despre legăturile puternice care uneau comunitățile acestor locuri.

Stan Dragomir, nașul său, era unul dintre moșnenii înstăriți și respectați ai satului, cunoscut pentru generozitatea sa și spiritul gospodăresc. El ridicase școala și biserica din Chiojdeanca, lăsând în urma sa o moștenire trainică și luminoasă pentru generațiile viitoare. În acest mediu în care credința, munca, educația și respectul față de comunitate se împleteau firesc, avea să se formeze viitorul jurist și academician.

Încă din anii copilăriei, Andrei Rădulescu și‑a surprins profesorii prin inteligență, seriozitate și setea neobișnuită de cunoaștere. Răspunsurile sale erau adesea remarcate, iar numele lui a început să fie cunoscut încă din vremea școlii. În anii de liceu, un articol despre el a fost publicat pe prima pagină a ziarului „Universul”, semn rar de apreciere față de un elev atât de tânăr. Mai mult, în clasa a șasea de liceu a susținut prima sa conferință publică, intitulată sugestiv „Noi în 1900”, dezvăluind preocupări timpurii pentru istorie, cultură și destinul societății românești.

Cariera sa universitară și juridică avea să confirme pe deplin promisiunile tinereții. Studiile, cercetările și lucrările sale de drept, apreciate de contemporani și de generațiile următoare, l‑au așezat între cei mai importanți juriști români ai veacului trecut. Una dintre primele confirmări ale valorii sale academice a venit printr‑un referat întocmit de Barbu Ștefănescu Delavrancea, care remarca în tânărul cercetător începuturile „unui scriitor conștiincios, muncitor și de merit”.

Drumul său spre cea mai înaltă instituție culturală a țării a fost unul firesc. În anul 1919 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, în Secțiunea Istorică, la propunerea juristului Teodor V. Ștefanelli. Un an mai târziu, marele istoric Vasile Pârvan a susținut alegerea sa ca membru activ al Academiei, pe locul ocupat anterior de personalități ilustre precum Mihail Kogălniceanu și A.D. Xenopol.

Începând din anul 1923, activitatea lui Andrei Rădulescu în cadrul Academiei Române a devenit tot mai intensă și mai rodnică. În deceniile care au urmat, a ocupat numeroase funcții de răspundere, fiind ales de zece ori vicepreședinte și exercitând timp de doi ani demnitatea de președinte al Academiei Române. În paralel cu activitatea academică, a publicat importante lucrări juridice, remarcate prin rigoarea cercetării, claritatea argumentației și echilibrul judecăților formulate. Valoarea acestor studii a fost recunoscută nu doar de contemporanii săi, ci și după schimbările dramatice aduse de instaurarea regimului comunist, când opera sa a continuat să fie consultată de specialiști.

Istoricul Florin Constantiniu îl descria pe Andrei Rădulescu drept un om modest, lipsit de trufie și de orice urmă de înfumurare, care a dobândit tot ceea ce a realizat prin muncă neobosită, perseverență și merit personal. În ciuda înaltelor funcții pe care le‑a ocupat și a prestigiului de care s‑a bucurat, el a rămas toată viața legat sufletește de lumea moșnenilor din care provenea, admirând la aceștia cumpătarea, cinstea, respectul față de cuvântul dat și dragostea față de comunitate. În scrierile sale din tinerețe a evocat această lume a satului românesc, pe care o considera o adevărată școală a caracterului și o temelie solidă pentru formarea unei conștiințe morale sănătoase.

Cei care l‑au cunoscut îndeaproape, precum și cercetătorii care i‑au studiat viața și opera, vorbesc despre un om de o rară noblețe sufletească, un jurist strălucit și un slujitor devotat al culturii române.

Profesor respectat, cercetător pasionat al istoriei locurilor natale și membru de seamă al Academiei Române, Andrei Rădulescu a rămas în memoria contemporanilor ca o personalitate care a unit în chip armonios erudiția cu modestia, prestigiul cu bunătatea și autoritatea intelectuală cu o profundă omenie.

În anii 1946‑1948, când a condus Academia Română într‑o perioadă de mari încercări și transformări pentru țară, a oferit un exemplu de echilibru, demnitate și fidelitate față de valorile culturii românești. În mijlocul unor vremuri tulburi, a rămas statornic în apărarea idealurilor academice și a înțeles că menirea unei instituții precum Academia Română este aceea de a păstra și transmite patrimoniul spiritual al unui popor. Astfel, a lăsat în urmă o moștenire intelectuală și morală care continuă să inspire și astăzi.

Legătura sa cu satul natal nu s‑a diminuat odată cu ascensiunea profesională, ci, dimpotrivă, s‑a adâncit. Chiojdeanca a rămas pentru el un reper al memoriei și al identității. Înainte de a așterne pe hârtie remarcabilele sale studii și tratate de drept, Andrei Rădulescu și‑a îndreptat atenția către istoria locurilor în care s‑a născut, publicând mai multe ediții ale monografiei comunei Chiojdeanca. Prima a apărut în anul 1903, la Arhiva de la Iași, urmată de ediția din 1921, apoi de cea publicată în 1939 în revista „Cunoașterea” din Ploiești și, în cele din urmă, de ediția din 1940, tipărită la Editura Bucovina din București.

Nu este lipsit de semnificație faptul că această lucrare a fost dedicată celor mai apropiați membri ai familiei sale: mamei Maria, mătușii Sorina, fiicelor, fratelui Colin, nepoților și strănepoților. În cuvintele dedicației răsună o convingere care i‑a călăuzit întreaga viață: cunoașterea trecutului este cheia viitorului. Această afirmație, simplă și profundă în același timp, exprimă felul în care academicianul înțelegea legătura dintre memorie și destin, dintre rădăcini și devenire.

Publicația cuprinde un remarcabil portret al academicianului, realizat de pictorul Constantin Isachie. Lucrarea, de inspirație renascentistă, îl înfățișează pe Andrei Rădulescu în roba roșie a înaltei sale demnități, într‑o perioadă în care ocupa una dintre cele mai importante funcții ale magistraturii românești. Prieten apropiat al academicianului, pictorul a reușit să surprindă nu doar trăsăturile fizice ale modelului său, ci și noblețea sa lăuntrică. Privirea augustă, senină și pătrunzătoare, chipul marcat de gravitate și demnitate sugerează destinul unui om care și‑a închinat viața slujirii adevărului, dreptății și binelui public.

Una dintre rudele magistratului, Constanța Sorina Bercescu, a evocat cu emoție aceste aspecte ale vieții sale, iar Livia Doina Stanciu, care l‑a cunoscut și i‑a cercetat opera, mărturisea că a scrie despre o personalitate culturală de o asemenea anvergură reprezintă o onoare, dar mai ales o încercare dificilă. Oricât de atentă ar fi cercetarea și oricât de generoase ar fi paginile dedicate unei astfel de personalități, rămân întotdeauna aspecte imposibil de surprins în întregime.

Există oameni a căror viață depășește forţa cuvintelor de a o descrie. În cazul lui Andrei Rădulescu, această impresie se naște din armonia rară dintre om și operă, dintre caracter și realizări. Prin ceea ce a scris, prin ceea ce a înfăptuit și prin exemplul personal pe care l‑a oferit, el a dăruit neprețuite contribuții științei juridice românești, actului de justiție și culturii naționale. Iar dincolo de toate acestea a rămas un fiu credincios al Chiojdencei, purtând în suflet până la sfârșitul vieții lumina satului în care și‑a început drumul și pe care nu l‑a uitat niciodată.

Livia Doina Stanciu, fost președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, mărturisea că a trăit emoții profunde în timpul elaborării lucrării dedicate academicianului Andrei Rădulescu. Ea compara această experiență cu munca stăruitoare și plină de uimire a unui arheolog smerit, care, săpând strat după strat, descoperă treptat frumusețea ascunsă a unei lumi dispărute. Cu fiecare document cercetat, cu fiecare pagină parcursă și cu fiecare mărturie recuperată din uitare, se contura tot mai limpede chipul unei personalități excepționale și al unei epoci care și‑a găsit în el unul dintre cei mai reprezentativi slujitori. Astfel, peste timp, au ieșit la lumină multe dintre idealurile, năzuințele și împlinirile celui care avea să devină una dintre marile figuri ale culturii juridice românești.

Privind astăzi la destinul său, înțelegem că Andrei Rădulescu nu a fost doar un mare jurist și academician, ci și unul dintre acei oameni rari care au reușit să unească excelența intelectuală cu modestia, autoritatea cu bunătatea și prestigiul public cu fidelitatea față de locurile și valorile care l‑au format.

Din Chiojdeanca natală și până în cele mai înalte foruri academice ale țării, drumul său rămâne o mărturie luminoasă despre puterea educației, a muncii și a credinței în idealurile care dau sens unei vieți.

Andrei Rădulescu a trecut la Domnul în ziua de 30 septembrie 1959, după o viață închinată dreptului, culturii și slujirii binelui public. A fost înmormântat în Cimitirul Bellu, alături de soția sa, Constanța, descendentă a vechii familii boierești Grăjdănescu.

Astfel s‑a încheiat pământește existența unuia dintre cei mai străluciți juriști și academicieni ai României, însă opera și exemplul său au rămas vii în memoria generațiilor care i‑au urmat.

Dincolo de prodigioasa sa activitate editorială, apreciată și respectată până la instaurarea regimului comunist, și dincolo de legăturile pe care le‑a avut cu Familia Regală a României - așa cum o mărturisesc fotografiile de arhivă în care apare alături de regele Mihai I al României și de alte personalități de seamă ale epocii -, Andrei Rădulescu a rămas un fiu credincios al Bisericii și un om care nu și‑a uitat niciodată rădăcinile spirituale.

Despre această legătură profundă cu locurile natale și cu credința strămoșească vorbește și o însemnare păstrată într‑o veche biserică de lemn a Parohiei Chiojdeanca: „După ale noastre cercetări, această biserică ce are ca hram Sfântul Mucenic Dimitrie a fost construită pe la anul 1774, cu stăruința preotului Dobrin și a locuitorilor din Nucet, filie a Parohiei Chiojdeanca…”.

Am vizitat biserica din satul Nucet, filie a localității Chiojdeanca, un lăcaș care poartă peste două veacuri și jumătate de istorie și rugăciune. Așezată într‑un colț de liniște și natură, biserica păstrează farmecul discret al vechilor ctitorii țărănești, în care credința s‑a transmis din generație în generație asemenea unei candele care nu se stinge. În anul 2022, sfântul lăcaș a fost acoperit cu draniță, potrivit cerințelor impuse monumentelor istorice, lucrare realizată prin grija și osteneala părintelui Ioan Cătălin Manache, slujitor al parohiei din anul 2016.

Astfel, din satul liniștit al Chiojdencei, dintre dealurile acoperite de livezi și dintre oamenii care și‑au întemeiat viața pe credință, muncă și demnitate, s‑a ridicat unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai culturii și dreptului românesc.

Viața lui Andrei Rădulescu rămâne o mărturie despre puterea educației, despre rodirea talentului prin muncă și despre legătura profundă dintre rădăcinile unui om și înălțimea la care poate ajunge.

Dacă Andrei Rădulescu a reprezentat strălucirea dreptului și a istoriei, celălalt cărturar plămădit în huma roditoare a Chiojdencei, Ioan Eugen Simion, avea să devină una dintre conștiințele criticii și istoriei literare românești.

Născut la 25 mai 1933, botezat la 27 iunie același an și trecut la cele veșnice în ziua de 18 octombrie 2022, Eugen Simion a parcurs un drum intelectual care l‑a așezat în pleiada personalităților culturii române contemporane. A fost președinte interimar al Academiei Române între 5 octombrie 1997 și 16 ianuarie 1998, președinte deplin în perioada 16 ianuarie 1998 - 5 aprilie 2006, vicepreședinte între anii 1994 și 1998, iar din anul 2001 a condus Secția de Filologie și Literatură a celui mai înalt for academic al țării.

Primele trepte ale formării sale au fost parcurse în școala primară din Chiojdeanca, într‑un univers rural care avea să‑i ofere sensibilitatea, echilibrul și atenția față de oameni și de lumea din jur. A urmat apoi cursurile prestigiosului Liceu „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești, devenit ulterior Colegiul „Ion Luca Caragiale”, unde l‑a avut coleg pe viitorul poet Nichita Stănescu. Încă de atunci se contura destinul unui tânăr atras de literatură, de reflecție și de universul ideilor.

Și‑a desăvârșit formarea în cadrul Facultății de Filologie a Universității din București, pe care a absolvit‑o în anul 1957. A avut privilegiul de a fi format de câteva dintre cele mai strălucite minți ale culturii române, între care Tudor Vianu, Iorgu Iordan, Alexandru Graur și Alexandru Rosetti. De la aceștia a moștenit rigoarea cercetării, respectul pentru text și dragostea pentru patrimoniul cultural românesc.

Destinul său intelectual s‑a legat apoi de marile instituții ale culturii române. A lucrat în colectivul de cercetare dedicat operei lui Mihai Eminescu din cadrul Academiei Române, coordonat de Perpessicius, participând astfel la una dintre cele mai importante întreprinderi editoriale ale culturii române. Ulterior a activat ca redactor la „Gazeta Literară”, una dintre publicațiile de referință ale vremii.

În mediul universitar a parcurs toate treptele carierei academice, de la asistent la Catedra de Literatură Română a Universității din București la lector în 1967, conferențiar în 1971 și profesor universitar în anul 1990. Această ascensiune nu a fost doar rezultatul talentului său, ci și al unei munci constante, al unei discipline intelectuale exemplare și al unei pasiuni neobosite pentru literatură.

Teza sa de doctorat, consacrată lui Eugen Lovinescu și coordonată de Șerban Cioculescu, a reprezentat începutul unei vaste opere de cercetare și interpretare literară.

De‑a lungul deceniilor a scris pagini importante despre manuscrisele și caietele lui Eminescu, a îngrijit ediții de referință din opera lui Mihai Eminescu, Eugen Lovinescu și Mircea Eliade și a prefațat numeroase volume semnate de mari autori precum Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Călinescu, Marin Preda și mulți alții.

Astfel, dacă Andrei Rădulescu a ridicat numele Chiojdencei în lumea legilor și a instituțiilor fundamentale ale statului român, Eugen Simion a purtat numele satului natal în marile cetăți ale literaturii și culturii române. Prin ei, Chiojdeanca a devenit nu doar un loc de pe harta Prahovei, ci un spațiu simbolic al excelenței intelectuale, o vatră din care au răsărit două luminoase personalități ale Academiei Române.

În anii președinției lui Eugen Simion, Academia Română și‑a întărit misiunea de păstrătoare a valorilor spirituale și culturale ale poporului român, iar numele său s‑a identificat cu numeroase inițiative menite să pună în lumină patrimoniul intelectual al neamului nostru.

Am avut bucuria de a‑l întâlni în mai multe rânduri și de a petrece împreună ceasuri de dialog, mărturisiri și comuniune sufletească. L‑am avut oaspete și am participat împreună la diferite evenimente culturale și bisericești. În toate aceste întâlniri am descoperit un om de mare eleganță intelectuală, cu o vorbire aleasă, cu acea deschidere către dialog care îi caracterizează pe oamenii înțelepți.

Era preocupat în chip deosebit de opera lui Mihai Eminescu, despre care vorbea cu pasiune, admirație și o profundă cunoaștere. Pentru el, poetul național nu reprezenta doar un subiect de cercetare, ci un reper fundamental al identității noastre spirituale.

De asemenea, păstra amintiri calde și respectuoase despre Patriarhul Teoctist Arăpașu, pe care îl aprecia sincer și despre care evoca adesea întâmplări și reflecții pline de respect, înțelegere și afecțiune.

În unele dintre convorbirile noastre, i‑am vorbit despre legăturile familiei lui Eminescu cu monahismul românesc și despre prezența unor rude ale poetului în lumea mănăstirilor. S‑a arătat profund interesat de aceste mărturii și a primit cu entuziasm informațiile care deschideau noi perspective asupra universului eminescian pe care îl cercetase timp de o viață. Aveam însă impresia că anumite aspecte îi erau deja cunoscute și că dialogul nostru nu făcea decât să le lumineze mai bine și să le așeze într‑o perspectivă nouă, mai cuprinzătoare și mai profundă.

Deși viața și activitatea sa s‑au desfășurat în marile centre culturale ale țării, Eugen Simion nu a rupt niciodată legătura cu satul natal. Prin familie și în mod special prin sora sa, a rămas apropiat de Chiojdeanca până la sfârșitul vieții. Locurile copilăriei, oamenii, dealurile, livezile și amintirile satului au continuat să facă parte din universul său lăuntric, asemenea unei rădăcini care, oricât de înalt s‑ar ridica arborele, continuă să‑l hrănească în taină.

Un gest emoționant avea să confirme această legătură trainică și niciodată uitată. La trecerea sa la cele veșnice, preotul din Chiojdeanca și mai mulți săteni au fost prezenți la ceremonia înmormântării săvârșită în Capitală, aducându‑i un ultim omagiu. A fost un semn de recunoștință și de dragoste din partea comunității care l‑a văzut crescând și care a păstrat memoria celui ce avea să devină una dintre conștiințele culturii române. În acel moment, fiul satului s‑a întors simbolic acasă, în inimile celor care nu l‑au uitat niciodată și care continuă să‑i rostească numele cu respect.

Vecini prin locurile nașterii, apropiați prin destinul intelectual și legați prin aceeași dragoste față de satul natal, deși au trăit în epoci diferite, Andrei Rădulescu și Eugen Simion au fost contemporani pentru o vreme și au reprezentat, fiecare în domeniul său, modele de excelență și dăruire. Unul a strălucit în lumea dreptului și a instituțiilor fundamentale ale statului român, celălalt în fascinantul univers al literaturii și al criticii culturale. Amândoi au păstrat însă o grijă statornică pentru localitatea de obârșie și apropiere față de Biserică, mărturisind prin întreaga lor viață că adevărata valoare nu presupune uitarea rădăcinilor, ci, dimpotrivă, întoarcerea necontenită către ele.

Prin lucrarea lor academică, prin opera lăsată în urmă și prin exemplul personal, cei doi au depășit granițele satului în care s‑au născut și au devenit personalități emblematice ale culturii române. Totuși, în pofida înălțimii la care au ajuns, au rămas legați sufletește de lumea simplă și luminoasă care i‑a format, de credința și valorile pe care le‑au primit în copilărie, de oamenii și locurile care le‑au modelat caracterul.

Astăzi, cele două case în care acești mari academicieni au văzut lumina zilei așteaptă o lucrare de înnoire și de salvare. Ascunse între pomi și grădini, vegheate de liniștea satului și de trecerea anotimpurilor, ele par să poarte încă ecoul unor pași, al unor vise și al unor începuturi care aveau să schimbe destinul culturii românești. Zidurile așteaptă mâna unor urmași iubitori, a unor binefăcători generoși sau a unor instituții care înțeleg valoarea memoriei și responsabilitatea față de patrimoniul spiritual al unei națiuni.

Firesc și binecuvântat ar fi ca aceste locuri să devină, măcar în parte, spații memoriale dedicate familiilor și personalităților care le‑au însuflețit odinioară. Ele ar putea deveni locuri de întâlnire cu istoria, cu memoria și cu valorile care au făcut posibilă formarea unor asemenea conștiințe. Și poate că într‑o zi porțile lor se vor deschide pentru cei care iubesc știința, literatura, istoria și cultura românească.

Astfel, cei care vor ajunge la Chiojdeanca nu vor descoperi doar frumusețea dealurilor, a livezilor și a bisericilor sale, ci și dovada că dintr‑un sat așezat între colinele Prahovei se pot ridica oameni care luminează destinul unei națiuni. Iar numele lui Andrei Rădulescu și Eugen Simion vor continua să vorbească generațiilor viitoare despre puterea educației, despre fidelitatea față de rădăcini și despre frumusețea unei vieți puse în slujba adevărului, a culturii și a binelui comun.

Există numeroase motive care îl pot îndemna pe călător să poposească la Chiojdeanca: frumusețea naturii, liniștea adâncă a dealurilor care par să se odihnească sub lumina cerului, farmecul autentic al satului tradițional românesc și, nu în ultimul rând, memoria celor care, prin muncă, inteligență și dăruire, au contribuit la afirmarea și consolidarea prestigiului culturii românești până la cele mai înalte culmi.

Aici, unde livezile roditoare își întind ramurile asemenea unor candele verzi aprinse sub soare, iar casele vechi se ascund smerite sub umbra copacilor seculari, timpul pare să curgă într‑un alt ritm. El nu șterge urmele trecutului, ci le păstrează cu grijă, asemenea unei cronici tăcute scrise în lemn, piatră și amintire. Fiecare drum, fiecare gospodărie și fiecare colină poartă ceva din povestea oamenilor care au trăit aici, au visat și apoi au plecat pentru a sluji cultura, dreptatea și binele comun.

În aceste locuri binecuvântate, trecutul continuă să vorbească în șoaptă despre puterea transformatoare a educației, despre noblețea spiritului și despre frumusețea unei vieți trăite sub semnul responsabilității și al slujirii. Chiojdeanca nu este doar o așezare așternută între dealurile Prahovei, ci și o lecție despre felul în care rădăcinile adânci pot da naștere unor mari personalități.

Chiojdeanca rămâne o adevărată vatră de lumină, un loc în care frumusețea creației se întâlnește cu frumusețea spiritului, iar memoria trecutului se împletește armonios cu nădejdea viitorului. Este un colț de Românie care invită la contemplare, recunoștință și redescoperirea valorilor trainice care au făcut posibilă nașterea și formarea unor personalități de excepție care continuă să dea sens și frumusețe vieții acestui ținut.