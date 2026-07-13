Cuvintele Sfinților Părinți ai Bisericii luminează ceasurile de incertitudine și aduce răspuns unde inima se află în neostoită căutare. Sufletul creștin simte nevoia de a se reîntoarce la izvorul Tradiției,
Patriarhul Daniel, tradiţie, actualitate, viziune
Săptămâna aceasta, la 22 iulie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește 75 de ani. O viață dedicată rugăciunii, studiului, slujirii lui Dumnezeu și oamenilor în multe feluri și pe diferite paliere. Copilul din altarul bisericii satului Dobrești care pregătea cădelnița pentru tămâiat și trăia în candoarea sufletului său misterul liturgic, studentul eminent de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu care îi uimea pe profesorii săi cu capacitatea de sinteză a marilor teme dogmatice și patristice, strălucitul doctorand care îl fascina pe tatăl său, învățătorul Alexie, povestindu-i despre îndrumătorul său, Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, și mentorii săi din străinătate. Toate acestea anunțau un parcurs deosebit pentru tânărul teolog Dan Ilie Ciobotea. Și așa a și fost. A intrat în monahism sub mantia Sfântului Ilie Cleopa de la Sihăstria Neamțului, continuând slujirea ca ierarh la Timișoara, Iași și București ca Patriarh al României. La ceas aniversar, urăm Preafericirii Sale ani îndelungaţi de arhipăstorire, multă sănătate, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria poporului binecredincios.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un neîntrecut ctitor
Unitatea unei vocații
Un gând bun la ceas aniversar Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
Adevărata dragoste de oameni
Un fiu al Banatului, Patriarhul Daniel al României
Amintiri despre Mitropolitul profesor
Grija Patriarhului Daniel pentru patrimoniu
Părintele Patriarh Daniel - vestitor neobosit al valorilor perene ale Ortodoxiei în lumea de astăzi