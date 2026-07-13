Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Patriarhul Daniel, tradiţie, actualitate, viziune

Patriarhul Daniel, tradiţie, actualitate, viziune

Galerie foto (9) Galerie foto (9) Repere și idei
Data: 26 Iulie 2026

Săptămâna aceasta, la 22 iulie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește 75 de ani. O viață dedicată rugăciunii, studiului, slujirii lui Dumnezeu și oamenilor în multe feluri și pe diferite paliere. Copilul din altarul bisericii satului Dobrești care pregătea cădelnița pentru tămâiat și trăia în candoarea sufletului său misterul liturgic, studentul eminent de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu care îi uimea pe profesorii săi cu capacitatea de sinteză a marilor teme dogmatice și patristice, strălucitul doctorand care îl fascina pe tatăl său, învățătorul Alexie, povestindu-i despre îndrumătorul său, Sfântul Preot Dumitru Stăniloae, și mentorii săi din străinătate. Toate acestea anunțau un parcurs deosebit pentru tânărul teolog Dan Ilie Ciobotea. Și așa a și fost. A intrat în monahism sub mantia Sfântului Ilie Cleopa de la Sihăstria Neamțului, continuând slujirea ca ierarh la Timișoara, Iași și București ca Patriarh al României. La ceas aniversar, urăm Preafericirii Sale ani îndelungaţi de arhipăstorire, multă sănătate, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria poporului binecredincios.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, un neîntrecut ctitor

 

Unitatea unei vocații

 

Un gând bun la ceas aniversar Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

 

Adevărata dragoste de oameni

 

Un fiu al Banatului, Patriarhul Daniel al României

 

Amintiri despre Mitropolitul profesor

 

Grija Patriarhului Daniel pentru patrimoniu

 

Părintele Patriarh Daniel - vestitor neobosit al valorilor perene ale Ortodoxiei în lumea de astăzi

 

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Daniel
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
TOP 6 Repere și idei