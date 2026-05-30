Cuvioșii Paisie și Cleopa de la Sihăstria sau smerenia şi sfinţenia care deschid cerul

Am înțeles subiectul propus să vorbesc doar în clipa când am ajuns în această parohie binecuvântată. Sunt cuvinte care nu se lămuresc în minte, ci în inimă, și sunt locuri care, prin însăși tăcerea lor, îți descoperă tâlcul unei chemări. Trecând pragul acestui sfânt lăcaș, am simțit că nu eu am ales subiectul, ci subiectul, ca o taină răbdătoare, mă așteptase pe mine...

Am aflat că, de puțin timp, această parohie i‑a primit între ocrotitori pe Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, două dintre luminoasele făclii ale monahismului românesc. Și, după cum candela aprinsă într‑un loc luminează întreaga încăpere, așa și numele lor, cinstit aici, peste hotare, în inima Bavariei, a adus deodată aproape muntele Moldovei și liniștea Sihăstriei. Depărtarea văzută a fost biruită de apropierea duhovnicească, iar străinătatea, prin ei, s‑a umplut de mireasma tainică...

Acest lucru este de o frumusețe și o profunzime aparte: să vezi cum în întreaga lume ortodoxă, din țările apropiate României și până în cele aflate la mari depărtări, se află biserici și paraclise care îi au drept ocrotitori pe cuvioșii recent canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Este ca și cum sămânța unei rugăciuni săvârșite cândva într‑o chilie pierdută în codrii Moldovei ar fi purtată de vântul Duhului peste mări și țări, să rodească unde nimeni nu s‑ar fi așteptat. Sfințenia nu cunoaște granițe și nici hotare; ea trece prin ziduri, limbi și neamuri, fiindcă este graiul pe care îl înțeleg toate inimile.

Când am auzit pentru prima dată despre bisericile românești din Europa sau din alte colțuri ale lumii care îi cinstesc pe acești cuvioși, m‑am întrebat: Cum a rânduit Dumnezeu o asemenea răspândire a evlaviei față de ei?

Răspunsul a venit simplu, asemenea unui adevăr care se așază firesc în inimă. Este cel al iubirii lui Dumnezeu la smerenia, rugăciunea și dragostea celor doi mari sihaștri, povățuitori de suflete și oameni ai cerului, care au ars pentru Hristos asemenea unor candele nestinse. Răspunsul lui Dumnezeu nu întârzie niciodată când omul Îi oferă o inimă întreagă și o dăruire fără împărțire. Iar darul lor către lume nu s‑a oprit la hotarul morții: ceea ce au semănat în lacrimi culegem în bucurie, iar evlavia ce‑i înconjoară nu este altceva decât răsunetul necontenit al unei iubiri care a știut să se dăruiască până la capăt.

Viețile acestor doi mari cuvioși, trăitori într‑un timp apropiat nouă, nu pot fi cuprinse în câteva evocări, întrucât sunt asemenea unor izvoare adânci, din care fiecare generație poate să soarbă apă vie. Și totuși, oricât de sărac ar fi cuvântul înaintea măreției lor, se cuvine să ne plecăm măcar pentru o clipă asupra anilor în care au trăit, căci însăși încadrarea lor în vreme ne arată ce povară au purtat și din ce lut au încolțit crinii pustiei.

Cuviosul Paisie Olaru s‑a născut în ultimii ani ai secolului al XIX‑lea și a traversat aproape întreg veacul XX, mutându‑se la Domnul în octombrie 1990. Așadar, viața lui a fost un pod întins peste un secol întreg, de la liniștea satelor de odinioară până în pragul vremurilor noastre, ca și cum Dumnezeu ar fi voit să‑l păstreze martor al atâtor prăbușiri și învieri.

Cuviosul Cleopa Ilie a trăit 86 de ani, născându‑se în anul 1912 și trecând la cele veșnice în anul 1998. Așadar, doi oameni și un singur veac - cel mai zbuciumat din câte a cunoscut neamul nostru, cu războaie, cu prăbușiri de imperii și cu o prigoană care a vrut să smulgă din rădăcini însăși credința poporului.

Ei au fost martori ai unor vremuri grele, ai încercărilor și frământărilor unei epoci tulburate, dar au rămas neclintiți, asemenea brazilor din munții Moldovei, cu rădăcinile adânc înfipte în rugăciune și dragostea de Dumnezeu.

Cuvintele Bisericii răsună cu atâta putere și frumusețe: „Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur...” În clipa sfintei slujiri, cerul se deschide tainic, iar omul este chemat să intre în liniștea adâncă a întâlnirii cu Dumnezeu. Într‑o astfel de liniște au trăit și acești doi mari părinți ai neamului românesc.

Putem spune fără teamă că au fost daruri ale lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Română și, în mod aparte, pentru monahismul românesc. Și, ca toate darurile cu adevărat prețioase, nu au venit cu zgomot, ci în tăcere, începându‑și drumul nu în catedrale și în cinstiri, ci în sărăcia și tăcerea unui schit uitat de lume.

Cuviosul Paisie a intrat în viața monahală într‑un loc aproape necunoscut din ținutul Botoșanilor, Cozancea, unde a fost pentru o vreme și egumen. Acolo, în liniștea codrilor și în asprimea unei vieți simple, s‑a format ca un mare rugător. Ani la rând nu a ieșit din schit, alegând tăcerea, postul și privegherea în locul zgomotului și slavei omenești. Pădurea i‑a fost școală, tăcerea i‑a fost dascăl, iar singurătatea, departe de a‑l sărăci, l‑a îmbogățit cu acea pace pe care lumea, cu tot zbuciumul ei, nu o poate dărui vreodată.

Toți cei care l‑au cunoscut, până în cei din urmă ani ai vieții sale, dau mărturie despre chipul luminos al unui om care trăia neîncetat înaintea lui Dumnezeu. Era unul dintre acei oameni rari a căror simplă prezență aducea pace inimii. Cine poate sta două sau trei ore nemișcat la slujbă, cu mintea adunată și cu inima aprinsă de rugăciune, este deja aproape de Dumnezeu, pentru că sufletul lui trăiește în frumusețea laudei dumnezeiești. În astfel de oameni, rugăciunea nu mai este doar cuvânt, ci stare a inimii, lumină a privirii și adiere de har.

Cele mai cutremurătoare mărturii despre Sfântul Cuvios Paisie sunt lacrimile pe care le revărsa pentru oameni, durerea pe care o purta în inimă pentru cei care veneau să‑și mărturisească păcatele. Astăzi, mulți caută duhovnici mari, oameni cu faimă și cuvânt puternic, însă puțini înțeleg că adevărata întâlnire cu un părinte duhovnicesc începe prin pocăința celui care vine la spovedanie. În vremea aceea, oamenii se apropiau de scaunul mărturisirii cu inimile zdrobite, cu lacrimi și cu dorința sinceră de îndreptare. Iar Sfântul Paisie plângea împreună cu ei, purtând în suflet durerea fiecărui om care își deschidea înaintea lui rana inimii...

Cei care l‑au cunoscut spun că lacrimile lui aveau puterea de a înmuia până și cele mai împietrite suflete. Nu era doar un ascultător al mărturisirilor omenești, ci un părinte care cobora împreună cu omul în adâncul durerii lui și îl ridica apoi, cu blândețe, către nădejdea milei dumnezeiești.

Între cei care s‑au spovedit la el s‑au aflat și oameni sensibili la frumusețea credinței. De asemenea, pentru o vreme îndelungată, între ucenicii săi la Mănăstirea Slatina au fost viitorii ierarhi, care aveau să poarte lumina și înțelepciunea acestui mare povățuitor de suflete. Astfel, un singur duhovnic smerit poate aprinde, fără să știe, făclii care vor lumina catedrale întregi: din tăcerea unei chilii s‑au născut poeți și ierarhi, căci harul, odată primit, nu încape într‑o singură inimă, ci se revarsă din om în om, ca lumina dintr‑o lumânare în alta.

Toți cei care au stat în preajma lui au învățat de la el dragostea față de aproapele și delicatețea unei inimi care nu judecă, ci se roagă cu adevărat. Părintele Paisie dorea ca nimeni să nu piară și spunea adeseori că ar vrea să‑i întâlnească pe toți la ușa Raiului.

În rugăciunile sale simple și pline de căldură părintească, adăuga cuvinte care izvorau din adâncul unei iubiri curate: Îl ruga pe Dumnezeu să binecuvânteze „căsuța lui, măsuța lui, viața lui” și să le rânduiască tuturor „un colțișor de Rai”. Era o teologie a iubirii curate, rostită nu în limbaj academic, ci în graiul dulce al inimii.

Cuviosul Cleopa avea, la rândul său, un farmec aparte, o lumină care se revărsa prin cuvintele și prin prezența lui. Expresia lui atât de cunoscută - „Mânca‑v‑ar Raiul să vă mănânce!” - nu era doar o vorbă plină de duioșie, ci o adevărată binecuvântare, o revărsare a dorului său ca fiecare om să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Deși nu a avut diplome universitare și nu a trecut prin școlile academice ale vremii, cunoștea teologia în adâncul ei, prin experiență, rugăciune și viețuire, mai mult decât cei care dobândiseră titluri cu peceţi apreciate.

La el au poposit arhierei, monahi, teologi, profesori și cărturari din multe țări ale lumii, rămânând uimiți de înțelepciunea unui călugăr smerit, care se ferise de conferințe în amfiteatre și nu căutase slava oamenilor.

Cuviosul Paisie a fost, mai ales, omul rugăciunii adânci și al inimii zdrobite înaintea lui Dumnezeu, iar Cuviosul Cleopa a fost omul luminii, al cuvântului înfocat și al mărturisirii fără teamă. Unul tăcea și se ruga, celălalt vorbea și mărturisea; dar și tăcerea unuia, și cuvântul celuilalt izvorau din același foc - dragostea de Hristos. Erau ca doi heruvimi așezați de o parte și de alta a aceluiași Atar: deosebiți în chip, dar una în închinare. Iar focul avea curând să fie pus la încercare în cuptorul unei vremi potrivnice...

În anii grei ai regimului comunist, când mulți se temeau chiar și să rostească numele lui Dumnezeu, Părintele Cleopa a avut un curaj mărturisitor impresionant. Vorbea mulțimilor și îi îndemna pe oameni să nu creadă în glasurile celor care spuneau că Dumnezeu nu există și că omul poate trăi fără cer. Din pricina acestei mărturisiri și a prigoanei vremii, a fost nevoit să se retragă de mai multe ori în munți, petrecând ani întregi în singurătate, în frig, în foame și în asprimea unei vieți pe care puțini ar fi putut‑o răbda.

Prin pădurile și potecile munților Moldovei, în liniștea pustnicească, s‑a nevoit asemenea vechilor sihaștri din Pateric. Și poate tocmai acolo, în locurile unde nu ajungea nimeni, s‑a aprins și mai mult în el focul rugăciunii și al iubirii pentru Dumnezeu.

Când s‑a întors la mănăstire, regimul comunist era în plină putere, iar închisorile erau pline de preoți, călugări și profesori de teologie. Cu toate acestea, cei doi mari părinți au rămas neclintiți, asemenea unor stâlpi de lumină în întunericul unei epoci apăsătoare.

Ei ne oferă și acum un exemplu care depășește măsura obișnuită a vieții noastre. Câți dintre noi mai pot împlini opt sau zece ceasuri în rugăciune? Cine mai poate iubi atât de mult Biserica și slujbele ei, încât să uite de sine pentru Dumnezeu?

Întrebările nu sunt o mustrare, ci o chemare; nu ne arată ce nu suntem, ci ce am putea deveni dacă am îndrăzni să iubim. Căci măsura lor înaltă nu a fost rodul unor atribute înalte, ci al unei stăruințe pe care și bătrânii Patericului o prețuiau mai mult decât orice talant.

Părinții pustiei spun limpede că omul care nu iubește slujba și rugăciunea riscă să se piardă sufletește, pentru că își înstrăinează inima de izvorul Harului.

Părintele Cleopa i‑a spus odată unei femei împovărate de necazuri să se roage trei ceasuri pe zi. Femeia a rămas uimită și a întrebat: trei ceasuri? I se părea peste putință, așa cum ni se pare și nouă, celor obișnuiți să măsurăm timpul cu zgârcenie când e vorba de cele veșnice și cu risipă când e vorba de cele trecătoare.

Dar el nu vorbea din cărți și nici din teorii, ci din propria lui experiență. Ucenicii mărturiseau că se ruga trei ore dimineața, încă două sau trei după‑amiaza și adeseori la miezul nopții. Viața lui întreagă devenise o neîncetată convorbire cu Dumnezeu, o priveghere a inimii și o ardere tainică înaintea cerului.

Cuviosul Paisie avea o delicatețe sufletească rar întâlnită. Cei care l‑au cunoscut mărturiseau că nu vorbea niciodată de rău pe nimeni. Chiar și atunci când auzea despre greșelile unora, nu judeca, nu rănea și nu osândea, ci căuta să acopere totul cu rugăciune și cu milă. În inima lui era multă pace, iar aceasta se revărsa și asupra celor care se apropiau de el. Avea darul oamenilor duhovnicești care nu răspândesc tulburare, ci liniște, nu aprind vrajbă, ci vindecă sufletele prin blândețe și iubire.

Cuviosul Cleopa impresiona prin forța și profunzimea răspunsurilor sale. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și‑a exprimat de multe ori admirația față de marele duhovnic care oferea răspunsuri de o adâncime neașteptată fără să consulte dicționare, tratate sau cărți de teologie. Cunoștea aproape pe de rost Sfintele Evanghelii și avea o familiaritate uimitoare cu scrierile Sfinților Părinți, ca și cum cuvintele lor s‑ar fi sălășluit aievea în inima lui. Nu era o cunoaștere rece, dobândită doar prin studiu, ci una luminată de rugăciune, de nevoință și de experiența directă a vieții în Hristos.

Adeseori vorbea despre ceea ce numea „Academia Smereniei”, spunând că nu există școală mai înaltă decât smerenia. Pentru el, adevărata înțelepciune nu era aceea care îl înalță pe om în ochii lumii, ci aceea care îl învață să se coboare înaintea lui Dumnezeu și să‑și cunoască neputința. Iar alături de această înaltă școală așeza, cu aceeași înțelepciune simplă, încă una, în care toți sfârșim prin a fi deopotrivă învățăcei.

Aceasta era „Academia Cimitirului”, locul tăcerii și al adevărului ultim, unde omul înțelege cât de trecătoare sunt slava, puterea și lauda omenească. În fața mormintelor, spunea părintele, omul învață cine este cu adevărat: „praf și cenușă”. Era o lecție dureroasă și totodată mântuitoare, pentru că smerenia deschide sufletului poarta către harul lui Dumnezeu. În țărâna mormintelor citeau, așadar, cea mai limpede dintre teologii; și tocmai de aceea prețuiau atât de mult clipa în care, la spovedanie și la pomenire, sufletul omenesc își încredințează toată povara înaintea Celui ce poate ridica și țărâna la viață.

Cei doi mari părinți acordau o importanță covârșitoare spovedaniei și pomenirii numelor celor vii și adormiți. Pentru ei, pomelnicele nu erau simple foi cu nume scrise în grabă, ci chipuri purtate înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Sub fiecare nume vedeau o față, sub fiecare față o istorisire, iar sub fiecare poveste o însetată așteptare a milei dumnezeiești. De aceea pomenirea, la ei, nu era grăbită, ci așezată, cu răgazul cu care iubești, nu cu graba cu care împlinești o datorie.

Părintele Cleopa îi îndemna pe preoți să vină cu două ore înainte de Sfânta Liturghie pentru a pomeni în liniște și cu atenție numele încredințate lor. În această grijă pentru fiecare suflet se vedea iubirea adevărată a păstorului care nu uită pe nimeni înaintea Altarului. Iar dacă în viață i‑au purtat pe oameni înaintea lui Dumnezeu cu multă dragoste, era firesc ca, după trecerea lor, Dumnezeu Însuși să‑i poarte pe ei înaintea lumii, arătând prin semne că iubirea lor nu se stinsese.

După mutarea lor la Domnul, evlavia poporului nu s‑a stins, ci s‑a adâncit și mai mult. Mulți au mărturisit că la mormântul Părintelui Cleopa se simțea o mireasmă aparte, cerească, semn al harului și al binecuvântării dumnezeiești revărsate peste viața marelui nevoitor. Astfel de mărturii au întărit și mai mult convingerea credincioșilor că acești părinți nu au încetat să lucreze și să se roage pentru lume nici după plecarea lor din această viață.

Smerenia Cuviosului Paisie rămâne una dintre cele mai luminoase icoane ale ultimilor ani. El spunea adeseori că se roagă lui Dumnezeu să‑l primească în bucuria Raiului măcar „după ușă, unde se pune mătura”. În cuvinte simple se ascundea o adâncă frumusețe duhovnicească. Un om pe care mii de suflete îl vedeau ca pe un sfânt nu îndrăznea să ceară un loc de cinste înaintea lui Dumnezeu, ci doar mila de a fi primit, chiar și în cel mai smerit colțișor al Împărăției cerești.

Aceasta este măsura adevăratei sfințenii: cu cât omul se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai mic, mai nevrednic și mai dependent de iubirea și milostivirea Lui.

Așadar, acești doi cuvioși să ne fie ocrotitori și povățuitori ai inimii: unul să ne învețe tăcerea care se roagă, celălalt cuvântul care mărturisește, și amândoi smerenia care deschide cerul. Căci dacă evlavia față de ei a putut străbate atâtea țări și a ajuns până departe, aceasta este pentru că sfințenia nu se închide niciodată într‑un mormânt, ci, asemenea unei miresme tainice, se revarsă peste lume, chemând fiecare suflet, oricât de depărtat, spre acel „colțișor de Rai” pe care și ei îl doreau cu ardoare.

Conferinţă susţinută la Parohia ortodoxă română din Hersbruck, Bavaria de Nord, Germania, 15 mai 2026. Text revăzut