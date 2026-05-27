Lucrarea Duhului Sfânt, luminătoare a vieții noastre

Sărbătoarea Rusaliilor ocupă un loc central atât în tradiția poporului iudeu, cât și în viața și conștiința Bisericii creștine. Cincizecimea unește tainic istoria Vechiului Legământ cu împlinirea făgăduinței dumnezeiești, devenind pentru creștini clipa solemnă și binecuvântată a arătării văzute a Bisericii în lume. Biserica își are începutul încă din taina întrupării Mântuitorului, din lucrarea Sa mântuitoare, din minunile Sale, din jertfa Crucii și din slăvita Sa Înviere, dar la Rusalii ea se descoperă lumii în chip deplin și văzut, ca trup viu al lui Hristos, însuflețit de puterea Duhului Sfânt.

În tradiția poporului ales, Cincizecimea se număra printre marile sărbători ale pelerinajului, alături de Paștele iudaic și de Sărbătoarea Corturilor. Era numită și Sărbătoarea Săptămânilor, fiind prăznuită la cincizeci de zile după Paști. La început, această sărbătoare avea un caracter agrar, fiind legată de vremea secerișului și de aducerea celor dintâi roade înaintea lui Dumnezeu, ca semn al recunoștinței și al binecuvântării cerești revărsate peste ogoarele pământului. Însă, în timp, tradiția iudaică a legat această zi sfântă și de momentul cutremurător al primirii Legii pe Muntele Sinai, când Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul Său prin profetul Moise. Astfel, Cincizecimea a devenit și sărbătoarea aducerii aminte a Legii scrise pe table de piatră, deși marii trăitori ai credinței au înțeles că adevărata Lege trebuie să fie sădită mai întâi în adâncul inimii, acolo unde omul se întâlnește în taină cu Dumnezeu.

În lumina Noului Testament, sărbătoarea primește o profunzime nouă și o strălucire cerească. Mântuitorul le poruncise ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte „până ce se vor îmbrăca cu putere de sus”. Astfel, la cincizeci de zile după Învierea Domnului și la zece zile după Înălțarea Sa la cer, Apostolii se aflau adunați în Sfânta Cetate, împreună cu Maica Domnului și cu ceilalți ucenici, în stare de rugăciune, de așteptare și de adâncă tresărire duhovnicească.

Cartea Faptele Apostolilor descrie acest moment cu imagini de o frumusețe și o putere duhovnicească copleșitoare:

„Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei.” (Faptele Apostolilor 2, 2-3)

Acest vuiet ceresc, asemenea unei adieri puternice și pline de viață, vestea coborârea Duhului Sfânt peste Apostoli, iar limbile de foc care s-au așezat peste fiecare dintre ei arătau luminarea minții, curățirea inimii și puterea dumnezeiască revărsată asupra celor chemați să propovăduiască Evanghelia până la marginile lumii.

Apostolii au început să vorbească în limbi diferite, iar mulțimile venite la Ierusalim dintre neamuri îi auzeau vestind măririle lui Dumnezeu, fiecare în limba sa. Momentul descoperă una dintre cele mai adânci taine ale Bisericii: ceea ce la Turnul Babel devenise prilej de dezbinare și de risipire, la Rusalii se preface în semn al unității și al împăcării în Duhul Sfânt. Dacă odinioară limbile au despărțit popoarele, acum ele devin punți ale comuniunii și ale iubirii dumnezeiești.

Biserica se naște astfel sub adierea Duhului Sfânt, nu ca o împărăție a puterii lumești, ci ca o împărăție a harului, a păcii și a iubirii fără hotar. Din foișorul smerit al Ierusalimului pornește lumina care avea să strălucească asupra întregului pământ, să încălzească inimile oamenilor și să adune neamurile în jurul lui Hristos Cel înviat. Cincizecimea rămâne sărbătoarea focului dumnezeiesc care luminează sufletul, a vântului ceresc care risipește întunericul și a harului care înnoiește lumea și o conduce spre Împărăția lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan Gură de Aur vede în ziua Pogorârii Sfântului Duh începutul luminos al lucrării misionare a Bisericii și prefacerea uimitoare a Apostolilor din oameni simpli și temători în vestitori neînfricați ai Evangheliei lui Hristos. Cel care odinioară îi găsise ascunși de frica lumii îi arată acum lumii întregi plini de îndrăzneală dumnezeiască, gata să mărturisească adevărul până la marginile pământului și până la jertfa vieții lor. Sfântul Ioan Hrisostom spune că Duhul Sfânt i-a prefăcut pe pescari în învățători ai lumii, iar limbile de foc care s-au așezat peste ei simbolizează puterea curățitoare și luminătoare a harului dumnezeiesc. Acest foc ceresc nu mistuie, ci curățește; nu arde făptura omului, ci îi luminează sufletul și îi încălzește inima cu iubirea lui Dumnezeu.

Sfântul Grigorie Teologul numește Rusaliile „sărbătoarea desăvârșirii”. Prin venirea Duhului Sfânt se împlinește lucrarea mântuitoare începută odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dacă Nașterea Domnului descoperă iubirea Tatălui, iar Învierea biruința lui Hristos asupra morții, Rusaliile arată revărsarea harului peste lume și începutul unei vieți noi pentru omenire. Marele teolog al Bisericii afirmă cu tărie că Duhul Sfânt nu este doar o energie sau o simplă putere dumnezeiască, ci Persoană dumnezeiască, deoființă cu Tatăl și cu Fiul, împreună-veșnic și împreună-slăvit cu Ei. În lumina acestei învățături, Rusaliile devin sărbătoarea comuniunii depline a omului cu Dumnezeu Cel în Treime slăvit.

Sfântul Vasile cel Mare, în lucrarea sa profundă și plină de lumină „Despre Duhul Sfânt”, arată că prin Duhul omul primește sfințirea, renașterea și înfierea după har. Duhul Sfânt este izvorul sfințeniei, suflarea dumnezeiască ce înnoiește lumea și vindecă neputința firii omenești. El este Cel care îi unește pe credincioși în trupul tainic al lui Hristos, adică în Biserică, făcând din oameni risipiți o singură familie duhovnicească. Prin lucrarea Sa nevăzută, dar vie, inimile se împacă, sufletele se luminează, iar omul învață să-L numească pe Dumnezeu Tată și să trăiască bucuria Împărăției încă din această viață.

Fericitul Augustin, Episcopul Hiponei, vede în sărbătoarea Cincizecimii reversul dramatic al episodului de la Turnul Babel. Dacă acolo mândria oamenilor a adus dezbinare, confuzie și împrăștiere, aici iubirea lui Dumnezeu aduce unitate, pace și comuniune. La Babel, limbile au devenit semnul neînțelegerii; la Ierusalim, prin pogorârea Duhului Sfânt, ele se prefac în limbaj al credinței și al iubirii. Astfel, Biserica se descoperă ca loc al împăcării neamurilor, unde popoare și limbi diferite se reunesc în aceeași credință, în aceeași rugăciune și în aceeași mărturisire a lui Hristos Cel înviat.

În viața Bisericii, Rusaliile reprezintă una dintre sărbătorile cele mai mari și mai pline de lumină. De fapt, întreaga existență a Bisericii trăiește sub adierea și sub puterea pogorârii Duhului Sfânt. El este prezent în Sfânta Euharistie, în Sfintele Taine, în rugăciunea comunității, în binecuvântarea slujbelor și în toate lucrările sfințitoare ale Bisericii. În Sfântul Altar, în pâinea și vinul aduse spre prefacere, în inimile celor care se roagă și în fiecare lucrare binecuvântată trebuie să simțim prezența tainică a lui Dumnezeu.

Rusaliile nu sunt doar amintirea unui eveniment petrecut odinioară în Ierusalim, ci praznicul necontenitei revărsări a harului peste lume, al focului ceresc care luminează sufletul, al adierii dumnezeiești ce risipește întunericul și al puterii care renaște omul pentru viața Împărăției lui Dumnezeu.

Importanța sărbătorii Rusaliilor rămâne profund actuală pentru omul veacului de astăzi, atât de încercat de dezbinare, teamă, însingurare și confuzie spirituală. Într-o epocă în care oamenii par tot mai apropiați prin mijloacele lumii și totuși atât de departe unii de alții cu sufletul, mesajul Cincizecimii vorbește cu putere despre unitate, comuniune și înnoirea lăuntrică a omului prin harul lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt este Cel care aduce lumină în întunericul inimii, Cel care oferă curaj celor slabi, discernământ celor tulburați și puterea iubirii adevărate într-o lume adeseori rănită de egoism și nepăsare. El este Mângâietorul făgăduit de Hristos, Izvorul păcii și al înțelepciunii, Cel care încălzește inimile lipsite de dragoste și redă omului frumusețea chipului pierdut prin păcat. Rusaliile ne amintesc că Biserica nu este doar o instituție omenească, supusă slăbiciunilor și vremelniciei, ci trupul tainic al lui Hristos, întemeiat de Mântuitorul Însuși, despre care El a spus că „porțile iadului nu o vor birui”. În adâncul ei lucrează neîncetat harul Duhului Sfânt, păstrând-o sfântă și purtătoare de lumină în mijlocul lumii.

Sărbătoarea Rusaliilor ne cheamă pe fiecare la o Cincizecime lăuntrică, la o coborâre a Duhului Sfânt în templul inimii noastre. Părinții Bisericii vorbesc despre pogorârea Duhului nu doar ca despre un eveniment petrecut odinioară în Ierusalim, ci ca despre o realitate ce continuă în Biserică prin Sfintele Taine, prin rugăciune, prin pocăință și sfințenie, și mai ales prin Dumnezeiasca Liturghie, unde cerul și pământul se întâlnesc în taina iubirii dumnezeiești.

Fiecare creștin este chemat să devină templu al Duhului Sfânt, lăcaș al harului și al păcii lui Dumnezeu. Este, fără îndoială, o lucrare grea și anevoioasă, o nevoință care cere răbdare, smerenie și luptă cu sinele, dar este și o chemare ce poate fi împlinită prin mila și puterea lui Dumnezeu. Dincolo de prăpăstiile în care cad adeseori oamenii, dincolo de rănile, slăbiciunile și întunericul acestei lumi, îndumnezeirea rămâne cea mai înaltă vocație a omului. Dumnezeu nu încetează să coboare spre om, pentru ca omul să poată urca spre Dumnezeu.

Cincizecimea unește astfel trecutul revelației dumnezeiești cu prezentul Bisericii și, mai ales, cu nădejdea Împărăției viitoare. Este sărbătoarea vieții care biruie moartea sufletească, a comuniunii care învinge dezbinarea și a renașterii duhovnicești a omului și a lumii. Prin adierea Duhului Sfânt, creația întreagă este chemată la înnoire, iar sufletul omului primește puterea de a se ridica din cenușa păcatului către Lumina lui Dumnezeu.

Dumnezeiasca Liturghie din ziua Rusaliilor este urmată îndată de Vecernia plecării genunchilor, o rânduială deosebită a tradiției răsăritene dreptslăvitoare. Frumusețea adâncă și filocalică a rugăciunilor rostite cu umilință în genunchi descoperă lucrarea tainică a Bisericii și glasul întregii omeniri înălțat către Preasfânta Treime, cerând coborârea Duhului Sfânt și sfințirea vieții noastre.

Aceste rugăciuni îmbrățișează întreaga lume: pe cei vii și pe cei adormiți, pe cei puternici și pe cei slabi, pe cei care caută și pe cei rătăciți. În ele se află suspinul întregii creații după Dumnezeu și dorința inimii omenești de a regăsi lumina pierdută. Dar una dintre aceste cereri covârșește toate celelalte dorințe ale omului și atinge adâncul cel mai tainic al sufletului nostru: „Doamne, ajută-ne ca înainte de a ne întoarce în pământ să ne întoarcem la Tine.”

În aceste cuvinte se cuprinde întreaga dramă și întreaga frumusețe a existenței omenești. Omul, zidit din țărână și destinat să se întoarcă în pământ, este chemat mai întâi să revină la Dumnezeu, Izvorul vieții și al iubirii veșnice. Întoarcerea la Dumnezeu rămâne adevăratul deziderat al vieții noastre, chiar dacă lumea adeseori îl uită sau îl așază la marginea preocupărilor sale. Și poate că tocmai aceasta este cea mai mare chemare a Rusaliilor: ca focul Duhului Sfânt să aprindă din nou în inimile noastre dorul după Dumnezeu și puterea de a merge spre El cu credință, cu pocăință și cu iubire.

Imnograful care a alcătuit aceste rugăciuni pline de lumină și adâncime duhovnicească subliniază faptul oarecum neobișnuit că, într-o zi atât de mare precum cea a Rusaliilor, stăm îna­intea lui Dumnezeu cu genunchii plecați. Însă această umilință și stăruința rugăciunii întregii Biserici sunt măsura darului nemăsurat pe care toți creștinii îl cer mai cu seamă în ziua acestui mare praznic: întoarcerea la Dumnezeu. Nu este vorba doar despre o apropiere exterioară sau despre un gând trecător, ci despre o întoarcere adevărată, adâncă, săvârșită în lăuntrul ființei noastre, în mintea și în inima noastră, înainte ca viața să ajungă la ultimul ei ceas printre muritori.

Această rugăciune a Bisericii poartă în ea o frumusețe tulburătoare și o luciditate pe care numai credința le poate dărui: înainte de plecarea fiecăruia din această lume, să existe un gând înalt, această dorință sfântă de întoarcere la Dumnezeu, de regăsire a chipului pierdut și de împăcare cu Izvorul vieții. Înainte ca trupul să se întoarcă în țărână, sufletul să se întoarcă spre Cel care l-a zidit în iubire și l-a chemat la veșnicie.

Pogorârea Duhului Sfânt nu a fost numai un eveniment petrecut odinioară în Ierusalim, în lumina foișorului apostolic, ci începutul unei lucrări neîntrerupte prin care Dumnezeu continuă să atingă inimile oamenilor, să lumineze mintea și să le transforme viața. Duhul Sfânt lucrează tainic, fără zgomotul lumii și fără silire, asemenea stihiilor naturii despre care vorbește Mântuitorul: „Vântul suflă unde voiește și auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine și unde se duce”. Astfel este și lucrarea harului: nevăzută și smerită, dar puternică, atingând cele mai ascunse adâncuri ale sufletului omenesc.

Lucrarea Duhului Sfânt nu distruge libertatea omului, ci o împlinește și o luminează. Dumnezeu nu silește niciodată, ci cheamă necontenit, cu răbdare și iubire, așteptând răspunsul inimii noastre. El bate tainic la ușa sufletului, dorind să transforme neliniștea în pace, întunericul în lumină și moartea în viață.

De aceea, Cincizecimea este și sărbătoarea renașterii lăuntrice. Fiecare om are nevoie de propria pogorâre a Duhului Sfânt, de acel moment în care sufletul, adeseori obosit, tulburat, rănit sau risipit de grijile lumii, descoperă că Dumnezeu lucrează în adâncul inimii sale. Uneori această lucrare vine prin rugăciune și lacrimă, alteori prin suferință și încercare, alteori prin întâlnirea providențială cu un om sfânt sau printr-o luminare neașteptată care schimbă drumul vieții și deschide înaintea omului o cale nouă.

Istoria creștinismului este plină de asemenea mărturii ale prefacerii lăuntrice și ale întâlnirii decisive cu harul lui Dumnezeu. Cel mai puternic exemplu rămâne Sfântul Apostol Pavel, care din prigonitor al Bisericii a devenit marele vestitor al Evangheliei și Apostolul neamurilor. Întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului i-a schimbat întreaga existență, zdrobind întunericul din inima sa și umplându-l de lumina adevărului dumnezeiesc. Din acel moment, viața lui Pavel devine o necontenită mărturie despre puterea harului și despre lucrarea Duhului Sfânt în om.

Cuvintele sale rămân până astăzi una dintre cele mai adânci mărturisiri ale vieții în Hristos: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”. În această mărturisire se află taina întregii vieți creștine: omul vechi moare pentru ca omul nou, luminat de Duhul Sfânt, să se nască spre viața Împărăției lui Dumnezeu.

Episcopul Hiponei, Fericitul Augustin, mărtu­ri­sește în paginile cutremurătoare ale „Confesiunilor” drama propriei sale căutări interioare, zbu­ciumul unei inimi care a rătăcit mult înainte de a descoperi lumina lui Dumnezeu. După ani de frământări și de încercări zadarnice de a afla adevărul în înțelepciunea lumii, el avea să rostească acea mărturisire care a străbătut veacurile asemenea unui suspin al sufletului omenesc: „Târziu Te-am iubit, frumusețe atât de veche și atât de nouă!”. În aceste cuvinte se află înțe­lep­ciu­nea omului care L-a căutat pe Dumnezeu în afara sa și a descoperit, în cele din urmă, că Dum­nezeu îl aștepta tainic în adâncul inimii sale.

Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul întregii vieți creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Pentru marele stareț rus, adevărata schimbare a omului nu venea din simpla împlinire exterioară a unor reguli sau rânduieli, ci din luminarea inimii prin harul dumnezeiesc. Omul se poate transforma cu adevărat numai când Duhul Sfânt coboară în sufletul său și îi umple viața de pace, de bucurie și de iubire cerească. De aceea, chipul Sfântului Serafim rămâne o icoană a omului luminat de har, un om care răspândea pace și mângâiere tuturor celor care se apropiau de el.

Sfântul Siluan Athonitul descrie experiența harului ca pe o coborâre a păcii dumnezeiești în inimă. El mărturisește că atunci când Duhul Sfânt cercetează omul, sufletul începe să simtă iubire pentru întreaga lume și o smerenie adâncă înaintea lui Dumnezeu. În lumina acestei prezențe dumnezeiești, omul nu mai poate urî, nu mai poate judeca cu asprime și nu mai poate trăi doar pentru sine, fiindcă harul îi lărgește inima până la măsura iubirii lui Hristos. Lacrima pocăinței devine revărsare a iubirii pentru întreaga creație și pentru fiecare om.

Toate aceste mărturii, alături de multe altele din viețile sfinților, arată că Duhul Sfânt nu aparține doar unei epoci apostolice îndepărtate, ci continuă să lucreze neîncetat în istorie și în viața oamenilor. El îi ridică pe cei căzuți, îi întărește pe cei slabi, îi luminează pe cei care caută adevărul și aduce pace acolo unde există tulburare și întuneric. Lucrarea Sa tainică străbate veacurile asemenea unei adieri cerești care nu încetează să atingă inimile oamenilor.

În lumea contemporană, omul este adeseori copleșit de grabă, de singurătate și de nesigu­ranță. În mijlocul unei existențe agitate și fragmentate, Duhul Sfânt rămâne Izvorul iubirii curate, al bucuriei adevărate, al păcii și al curajului de a merge mai departe chiar și prin încercările cele mai grele. Părinții Bisericii spun că omul care se deschide lucrării Duhului începe treptat să se schimbe: mânia se liniștește, frica se preface în încredere, egoismul în iubire, iar deznădejdea în speranță. Harul nu schimbă doar împrejurările vieții, ci mai ales adâncul inimii omenești.

Rusaliile rămân o chemare permanentă adresată fiecăruia dintre noi: chemarea de a deveni primitori ai Duhului Sfânt, oameni ai luminii, ai rugăciunii și ai lacrimii curate, singura care poate schimba cu adevărat viața noastră. În fiecare rugăciune rostită cu credință, în fiecare faptă bună săvârșită în taină și în fiecare întoarcere sinceră a inimii către Dumnezeu, taina Cincizecimii continuă să lucreze în lume.

Viața creștină devine astfel o necontenită dorință de a dobândi Duhul Sfânt și de a-L lăsa să fie totul pentru noi: lumină în întuneric, pace în tulburare, putere în slăbiciune și început al vieții celei veșnice încă din această lume.