Era vremea când pietrele au început să vorbească...

Nu este o metaforă născută din imaginație și nici o poveste împodobită după trecerea anilor, ci mărturia unui martor ocular, păstrată în inimă ca o candelă ce nu s-a stins. Cuvintele se doresc a fi transmise mai departe cu fidelitate și smerenie, fără adaosuri și exagerări, asemenea unei lumini curate care coboară peste memoria unor vremuri apăsătoare, redându-le frumuseţea.

Începutul acestor rânduri se cuvine a fi așezat sub semnul Sfintei Evanghelii, unde ni se istorisește intrarea Mântuitorului în Ierusalim, în zilele premergătoare Paștelui iudeilor. Cetatea fremăta de mulțime și de așteptare, iar Domnul Hristos, primit cu o bucurie negrăită de cei adunați la praznic, îna­in­ta smerit, înconjurat de ramuri verzi, de flori și de haine așternute pe cale. Era primirea rezervată odinioară regilor biruitori, însă biruința Lui nu era una lumească, ci triumful iubirii dumnezeiești asupra întunericului și a morții, ce nu avea nevoie de trâmbițe omenești pentru a răsuna în veșnicie.

În acea atmosferă de lumină și entuziasm sfânt, cărturarii și fariseii, împreună cu mai-marii societății iudaice, tulburați de cinstirea adusă Celui pe Care nu-L puteau înțelege, I-au cerut cu asprime: „Ceartă-Ți ucenicii!”. Îi deranja glasul mulțimii, îi neliniș­tea mărturisirea oamenilor simpli, îi rănea frumu­sețea acelei clipe în care inimile vorbeau mai tare decât orice poruncă omenească. Era spaima robilor literei Legii la întâlnirea cu Duhul Dătător de Viață.

Iar Mântuitorul, Care de atâtea ori refuzase laudele și le ceruse celor vindecați să păstreze tăcerea asupra minunilor săvârșite, a rostit unul dintre cele mai cutremurătoare cuvinte ale Evangheliei: „Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga”.

Aceste cuvinte, care străbat veacurile cu puterea unei profeții, mi-au revenit în minte după trecerea celor patruzeci de ani de la întâmplările petrecute la Mănăstirea Neamț, în acel sfârșit de mai al anului 1986. Privind în urmă, am înțeles că evenimentele de atunci se așază în chip tainic sub lumina unei pagini evanghelice, ca o teofanie neașteptată în miezul unei lumi amorțite..

La Mănăstirea Neamț, într-o vreme apăsată de teamă și tăceri impuse, când mulți oameni, chiar și monahii, erau siliți să vorbească în șoaptă și să-și ascundă lacrimile și gândurile, pietrele au început să vorbească, dând glas veșniciei într-un timp ce se voia a fi doar trecător.

Au vorbit zidurile încărcate de rugăciune și istorie, au vorbit chiliile smerite, biserica veche și clopotnița care păstra în ea ecoul multor generații de nevoitori. Au vorbit pietrele umbrite de pașii sfinților și ai monahilor care au purtat în taină povara vremurilor. Într-o epocă în care glasurile oamenilor erau adeseori înăbușite, Dumnezeu a îngăduit ca însăși tăcerea locurilor să devină mărturie grăitoare...

Mănăstirea Neamț părea asemenea unei cetăți duhovnicești cufundate într-o liniște adâncă, dar acea liniște nu era gol, nici resemnare, ci semn al rugăciunii. Între zidurile ei străvechi, memoria credinței continua să ardă asemenea unei candele ascunse de ochii lumii, dar nestinsă înaintea lui Dumnezeu. Tocmai atunci, când oamenii nu mai puteau spune ceea ce purtau în suflet, pietrele au primit puterea de a deveni glas, un strigăt de viață izbucnit din inima de cremene a pământului.

Era o zi de sâmbătă, care la început nu părea cu nimic diferită de celelalte sâmbete petrecute în liniștea și rânduiala Mănăstirii Neamț. Adeseori, la slujba Privegherii, mergeam împreună cu unii colegi de la seminar și cântam la Vecernie și la Litie, iar uneori rămâneam până la sfârșitul Utreniei, lăsându-ne sufletele cuprinse de frumusețea cântărilor și de pacea trăirilor filocalice. Starețul mănăstirii era arhimandritul Efrem Chișcaru, sub a cărui purtare de grijă vechea lavră nemțeană își continua viața de rugăciune și lucrare duhovnicească.

Drumul nostru obișnuit de la seminar către mănăstire devenise, în timp, aproape un ritual tainic al inimii. Treceam pe sub gangul clopotniței, zidire mușatină încărcată de istorie, reclădită de mai multe ori peste veacuri, dar mereu pe același loc, ca o strajă neadormită a așezământului. De acolo, pașii ne purtau spre ctitoria marelui voievod al Moldovei, Ștefan cel Sfânt, ale cărei ziduri păstrau încă rugăciunea și jertfa unei lumi apuse, vibrând discret sub atingerea amurgului. Fiecare piatră a acestui drum părea să aibă propria memorie, iar pașii noștri căutau, aproape inconștient, să consune cu ritmul profund al unei spiritualități ce nu cunoștea apus.

În acea seară însă, pe aleea cu care eram obișnuiți, ceva părea tulburător de neobișnuit. Cam pe la jumătatea distanței dintre clopotniță și biserică, pietrele erau ridicate într-un chip straniu, ca și cum ci­neva ar fi lucrat din adânc, pe dedesubt, ori ca și cum pământul însuși ar fi început să respire. Piatra de râu, așezată cândva cu trudă în ciment și întărită într-o structură trainică, se desprinsese din locul ei și se înălțase vizibil deasupra aleii. Întreaga porțiune părea împinsă din interior de o putere nevăzută, de o forță ce nu mai putea fi ținută în hățișurile tăcerii.

Am încercat să evităm locul acela neobișnuit, pășind cu grijă pe margine. Pietrele se ridicaseră vreo douăzeci de centimetri, poate chiar mai mult, într-o boltire neașteptată care provoca uimire și neliniște deopotrivă. Monahii mănăstirii priveau cu nedumerire și încercau să găsească o explicație. Unii spuneau că s-ar fi spart o conductă în pământ și că presiunea apei ar fi împins în sus pietrele vechi și grele. Era o explicație omenească, rostită mai mult pentru liniștirea gândurilor decât dintr-o adevărată convingere.

Totuși, în sufletul multora rămânea un fior greu de descris. Era ca și cum tăcerea mănăstirii ascundea o taină pe care nimeni nu îndrăznea încă să o rostească. Simțeam cu toții că piatra nu se clătinase de la sine, ci fusese împinsă de harul lui Dumnezeu, transformând drumul nostru zilnic într-o cale a minunii ce se ivea sub privirile temătoare.

Am revăzut locul și a doua zi, în drumul către Sfânta Liturghie. Pietrele păstrau aceeași înfățișare neobișnuită, aceeași ridicare care părea să sfideze firea lucrurilor. Iar luni dimineață, a treia zi după sâmbăta în care obștea Mănăstirii Neamț îl cinstea pe Sfântul Simeon de la Muntele Minunat - al cărui craniu se păstrează de cinci veacuri în lavră, adus odinioară ca danie de voievodul Ștefan cel Mare al Moldovei - avea să se descopere ceea ce nimeni nu bănuise. Așa cum piatra fusese răsturnată de la ușa mormântului în dimineața Învierii, tot așa acele pietre de râu lăsau loc luminii Împărăției lui Dumnezeu.

Atunci am înțeles și mai mult că uneori Dumnezeu îngăduie ca pietrele să vorbească când oamenii nu mai au curajul sau priceperea să o facă. Este o rânduială ce scoate la iveală comorile ascunse ale Împărăției exact atunci când lumea are mai mare nevoie de un semn al veșniciei.

Fiind zi de sărbătoare, monahii obișnuiau ca în vremea Sfintei Liturghii să scoată spre închinare cinstitul cap al Sfântului Simeon de la Muntele Minunat, iar credincioșii veniți din diferite locuri se apropiau cu evlavie pentru a primi binecuvântare. Acest lucru nu se întâmpla în fiecare duminică, însă adeseori, mai ales în zilele primăverii și ale verii, vechile relicve păstrate cu grijă în eclesiarhia Mănăstirii Neamț deveneau izvor de mângâiere și întărire pentru mulțimea pelerinilor. În liniștea zidurilor încărcate de rugăciune ale lavrei, oamenii simțeau că atingerea sfintelor moaște aducea pace sufletului și întărea credința într-o vreme apăsată de neliniști și tăceri, ca o ancoră de lumină în mijlocul unei mări de incertitudini.

A treia zi după neașteptata ridicare a pietrelor, monahii au început să sape pentru a descoperi cauza acelei tulburătoare mișcări a pământului. Erau convinși că trebuie să existe o explicație firească pentru ceea ce se întâmplase. Cred că în prima zi s-a săpat până la aproximativ un metru și patruzeci de centimetri, după care lucrul a fost întrerupt. Încă de la început devenise limpede că presupunerile oamenilor nu se confirmau. Pământul era uscat, tare și neatins de umezeală, iar cei care săpau nu găsiseră nici o conductă, nici întreagă, nici spartă, care să fi putut provoca ridicarea pietrelor.

Nedumerirea s-a adâncit și mai mult. Negăsind nimic, monahii au hotărât ca în ziua următoare să continue săpătura, măcar încă puțin, în același loc care părea să ascundă o taină. Se simţea că pământul nu s-a ridicat din întâmplare, ci pentru a dezvălui un adevăr ce nu mai putea fi amânat.

Și atunci, la aproximativ un metru și șaizeci de centimetri adâncime, au fost descoperite osemintele unui necunoscut. Nimeni nu știa cine fusese, nimeni nu îi cunoștea numele ori vremea în care trăise. Mai târziu, el avea să fie numit simplu și cutremurător Sfântul Necunoscut de la Mănăstirea Neamț. În acea clipă, hârlețul s-a oprit, iar aerul s-a umplut de o tăcere grăitoare, în care bătăile inimilor celor prezenți păreau să numere pașii unui sfânt ce se întorcea printre ai săi.

În mănăstiri exista obiceiul ca monahii îngropați lângă biserici sau în apropierea zidurilor sfinte să fie însoțiți de o cărămidă pe care erau săpate numele celui adormit și anul trecerii sale la Domnul. De această dată însă, deși s-a căutat cu atenție în jurul mormântului, nu s-a găsit o astfel de mărturie. Sau poate că, dacă fusese cândva așezată acolo, vremea și pământul o mistuiseră, așa cum toate cele făcute din țărână se întorc în taina din care au fost luate.

Descoperirea a adus în sufletele tuturor o neliniște greu de descris. Acum nu mai era vorba despre niște pietre ridicate în chip neobișnuit, ci despre o chemare venită din adâncul unei istorii uitate, dintr-o lume de rugăciune și nevoință care refuza să rămână ascunsă.

Eclesiarhul mănăstirii, protosinghelul Anania Ulian, împreună cu starețul de atunci, arhimandritul Efrem Chișcaru, au hotărât să curețe cu grijă osemintele descoperite. Cu multă luare-aminte, acestea au fost așezate într-un mic sicriaș. După săvârșirea unui Trisaghion, osemintele au fost purtate în bise­ri­că și aşezate în eclesiarhia mănăstirii, într-un diaconicon lateral al Sfântului Altar din biserica

închinată Înălțării Domnului la cer. Acolo, în apropie­rea Altarului și în liniștea vechii ctitorii voievodale, osemintele necunoscutului au început să fie privite nu ca simple rămășițe omenești, ci ca o tainică mărturie a unei vieți bineplăcute lui Dumnezeu.

Și astfel, încet, fără zgomot și fără proclamări ome­nești, pietrele care se ridicaseră în acele zile pă­reau că și-au împlinit rostul: descoperiseră un slu­jitor ascuns al lui Hristos, unul dintre acei nevoitori tăcuți pe care Dumnezeu îi păstrează în lumina Sa chiar și atunci când lumea le uită numele.

Osemintele au fost păstrate într-un loc sigur, cu multă grijă și într-o dis­cre­ție aproape deplină. În vremurile acelea, când orice fapt neobișnuit era privit cu suspiciune, nu exista libertatea de a vorbi deschis despre asemenea descoperiri. Astfel, au rămas ascunse până când zorii libertății ivite după anul 1989 au îngăduit scoaterea lor la lumină. Mai târziu, au fost așe­zate în biserică într-o raclă, sub numele de Sfântul Necunoscut descoperit în chip minunat la Mănăstirea Neamț, în 24 mai 1986. A fost o lungă aștep­tare, o ultimă priveghere sub pecetea tăcerii, înainte ca sfântul să primească prinosul de evlavie al mulțimilor ce aveau să-i caute de acum mângâierea.

Timpul a cernut mult dintre chipurile martorilor de atunci. Dintre cei care au văzut cu propriii ochi ridicarea pietrelor și aflarea sfintelor oseminte au rămas tot mai puțini. Unii au trecut în veșnicie, ducând cu ei amintirea acelei întâmplări care a tulburat și a luminat deopotrivă inimile celor prezenți. S-au scris câteva rânduri despre cele petrecute, pentru că în acei ani asemenea mărturii nu puteau fi făcute publice. Nu era posibil ca presa bisericească să relateze asemenea evenimente, iar presa laică a vremii, supusă rigorilor și controlului ideologic, cu atât mai puțin ar fi îngăduit publicarea unor astfel de întâmplări, ca nu cumva minunea să zguduie temeliile ateismului oficial. Piatra ridicată de la Neamț devenise, fără voia stăpânitorilor de atunci, o fisură în zidul de nepătruns al ideologiei, o dovadă palpabilă că există o putere mai presus de orice decret, capabilă să facă din materia inertă cel mai răsunător martor al adevărului creștin.

Și totuși, dincolo de tăcerea acelor ani, faptele au rămas neclintite. Informațiile păstrate și mărturiile celor care au fost acolo arată cu claritate că minunile pe care le citim în sinaxare și în viețile sfinților nu aparțin doar unui trecut îndepărtat, învăluit în legendă, ci pot deveni realitate și în vremuri apropiate nouă, căci Duhul Sfânt suflă unde voiește și sfințește timpul, transformând prezentul nostru trecător într-un spațiu al întâlnirii cu veșnicia.

Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Efrem cel Nou de la Nea Makri, de pe Muntele Neprihăniților, după aproape cinci veacuri de la martiriul său, reprezintă o altă mărturie asemănătoare și cutremurătoare. Și acolo, preaslăvirea Cuviosului Mucenic s-a săvârșit în chip minunat, prin descoperirea primită de monahia Macaria, ca dar și binecuvântare de la Dumnezeu și de la sfântul însuși. Din anul 1950, Sfântul Efrem cel Nou a devenit pentru nenu­mărați credincioși izvor de mângâiere, de vindecare și de ajutor, revărsând binecuvântare peste cei aflați în suferință, în încercări și în neputințe. Aceste arătări ale sfinților în vremuri de restriște ne încredin­țea­ză că ei nu ne părăsesc niciodată, ci așteaptă momentul de maximă sete sufletească a lumii pentru a-și face sim­țită prezența tămăduitoare.

În lumina unor astfel de întâmplări, descoperirea de la Mănăstirea Neamț capătă o profunzime aparte. Dumnezeu, Care lucrează în taină și în smerenie, nu îngăduie ca lumina sfinților să rămână pentru totdeauna ascunsă. Uneori, după zeci sau chiar sute de ani, El descoperă lumii chipuri necunoscute de nevoitori, oameni ai rugăciunii și ai lacrimilor, care au trăit în ascuns înaintea Lui, dar pe care cerul îi cunoștea pe nume, pregătindu-le o cinstire care să ridice povara deznădejdii de pe umerii generațiilor de astăzi.

Iar dacă atunci, în zilele Evangheliei, Mântuitorul a spus că pietrele vor striga când oamenii vor tăcea, la Mănăstirea Neamț, pietrele chiar s-au ridicat pentru ca o taină să iasă la lumină. În liniștea unei mănăstiri străvechi, într-o epocă în care glasurile erau adeseori reduse la șoaptă, Dumnezeu a îngăduit ca pământul însuși să devină mărturisitor, o dovadă că lumea și istoria nu pot înghiți sfin­țe­nia, ci sunt siliți să o dea înapoi omenirii ca pe o lumină așezată din nou în sfeșnic.

La fel s-a întâmplat, în chip tainic, și cu moaștele Sfântului Necunoscut de la Mănăstirea Neamț. Astfel de descoperiri nu apar întâmplător în curgerea vremii și nici nu pot fi explicate doar prin rațiuni omenești. Ele sunt daruri ale lui Dumnezeu, semne de lumină și de întărire pentru credința celor care le-au văzut atunci și a celor care, peste ani, primesc cu inimă curată mărturia minunii petrecute la Mănăstirea Neamț, asemenea atâtor alte lucrări mai presus de fire pe care Dumnezeu le săvârșește în lume.

Într-o epocă avidă de minuni, într-o lume care caută cu neliniște semne exterioare și dovezi spectaculoase, uitând adeseori că cea mai mare minune rămâne însăși prezența lui Hristos în Sfânta Euharistie, astfel de întâmplări vin să trezească sufletul și să-l întoarcă spre esențial. Căci, pentru creștin, adevărata viață nu se hrănește doar din uimire, ci mai ales din împărtășirea cu Domnul și din bucuria comuniunii cu El.

De aceea, întâmplarea de la Mănăstirea Neamț, istorisită de un martor ocular și, fără îndoială, și de alții care mai păstrează încă amintirea acelor zile, reprezintă un adevărat tezaur pentru întreaga Biserică. Nu atât prin caracterul ei neobișnuit, cât prin lumina duhovnicească pe care o descoperă: aceea că Dumnezeu nu-i uită niciodată pe cei care L-au slujit în ascuns. Nici o lacrimă vărsată în rugăciune și nici o jertfă tăinuită de umbra chiliei nu rămân fără răsplată în Împărăția cerurilor, chiar dacă pomenirea nevoitorului se pierde în negura timpului pământesc efemer.

Mănăstirea Neamț a avut, în lunga ei istorie, un număr impresionant de monahi. Nimeni nu poate spune cu exactitate câți nevoitori au trecut prin această lavră a Moldovei. Din perioada mai apropiată știm însă că, înainte de anul 1959, mănăstirea adăpostea aproximativ trei sute de monahi și aproape o sută de frați începători. Era o adevărată cetate a rugăciunii, în care viața liturgică, ascultarea și lupta se împleteau într-o rânduială ce amintea de marile vetre monahale ale Ortodoxiei, un stup duhovnicesc în care mierea harului se aduna picătură cu picătură din florile virtuților.

Cuviosul Părinte Cleopa de la Sihăstria, marele duhovnic și misionar al neamului nostru, spunea odată că Mănăstirea Neamț ar fi avut, în decursul istoriei, aproape treizeci de mii de călugări. Aflase această informație dintr-un manuscris care îi trecuse prin mâini. Mai târziu, am încercat să descopăr sursa acestei afirmații, însă nu am reușit. M-am gândit că poate era vorba despre vreun manuscris al Episcopului Narcis Crețulescu, rămas prea puțin cunoscut și cercetat.

Cuviosul Cleopa mai spunea că Marea Lavră din Muntele Athos, cea dintâi și cea mai veche dintre marile mănăstiri athonite, ar fi avut într-un mileniu de existență aproximativ șaisprezece mii de monahi. Dacă aceste cifre sunt apropiate de adevăr, atunci Mănăstirea Neamț a adunat, la un moment dat, un număr de nevoitori mai mare decât cea mai veche lavră recunoscută a Athosului.

Dincolo însă de cifre și comparații, cuvintele marelui duhovnic ne descoperă un adevăr mult mai adânc: printre ierarhii cunoscuți, printre stareții vestiți, între duhovnicii care au rămas în memoria poporului și egumenii pomeniți în cronici au existat nenumărați monahi. Oameni smeriți, aflaţi departe de slava omenească, uneori cu totul necunoscuți lumii, dar purtători ai unei vieți de nevoință și rugăciune.

Unii dintre aceștia s-au împărtășit, fără îndoială, de mireasma sfințeniei. Trăiau în tăcere, în post, în priveghere și în nevoință lăuntrică, purtând în suflet acel duh isihast care a strălucit nu doar în ucenicii Sfântului stareț Paisie, ci și în mulți alți monahi ale căror nume au rămas cunoscute numai lui Dumnezeu. Pentru aceștia, chilia nu era un simplu spațiu de locuit, ci un pridvor al cerului, iar tăcerea nu era absența cuvântului, ci plinătatea prezenței Celui ce nu poate fi cuprins în grai omenesc.

Poate că unul dintre acești nevoitori tăcuți a fost și Sfântul Necunoscut descoperit sub pietrele ridicate ale Mănăstirii Neamț. Un monah pe care lumea l-a uitat, dar pe care Dumnezeu a ales să-l descopere la vremea potrivită, pentru ca prin el să amintească tuturor că sfințenia nu se măsoară prin faimă, ci prin adâncul iubirii și al rugăciunii ascunse.

Și eu m-am străduit, în măsura puterilor mele, să adun numele unor monahi ai Mănăstirii Neamț, așa cum au fost ele descoperite prin documente vechi, prin însemnări risipite de vreme și prin tradiția păstrată... Unele nume au rămas înscrise în hrisoave, altele în pomelnice îngălbenite sau în amintirea bătrânilor care mai păstrau ecoul unei lumi de altădată. Și totuși, acestea sunt prea puține în comparație cu numărul impresionant despre care vorbea Sfântul Cuvios Mărturisitor Cleopa de la Sihăstria, o mare de suflete care au hrănit pământul Moldovei cu rugăciunile și lacrimile lor.

Cine va fi fost, oare, cel descoperit la Mănăstirea Neamț în acel sfârșit de mai al anului 1986? Un monah foarte cunoscut în vremea sa sau un nevoitor anonim, ascuns de ochii lumii? Un ales al lui Dumnezeu care și-a purtat sfințenia în tăcere, ori poate vreun pelerin sau sihastru care s-a odihnit pentru o vreme în apropierea lavrei fără a fi viețuit mulți ani acolo? Nimeni nu poate răspunde cu certitudine acestor întrebări.

Taina rămâne acoperită de liniștea lui Dumnezeu și poate că numai în ziua cea de pe urmă a istoriei, când toate cele ascunse se vor descoperi în lumina Împărăției Sale, se va dezlega și misterul monahului necunoscut ale cărui oseminte au fost scoase la lumină prin ridicarea pietrelor. Tăcerea numelui său devine o icoană a smereniei absolute, invitându-ne să ne aplecăm nu asupra identității sale omenești, ci asupra sfințeniei care izvorăște dincolo de cuvinte.

Dar poate că tocmai această necunoaștere poartă în sine o frumusețe aparte. Dumnezeu îngăduie uneori ca numele oamenilor să se piardă, pentru ca harul să vorbească mai puternic decât orice faimă omenească. Într-o lume în care atât de mulți caută să fie văzuți și pomeniți, sfinții cei ascunși ne învață taina smereniei desăvârșite, a vieții trăite numai pentru Dumnezeu, fără dorința de laudă și fără căutarea slavei trecătoare.

Ne minunăm înaintea unor astfel de lucrări dumnezeiești și primim cu evlavie semnele pe care Dumnezeu le așază în calea noastră. Cerem ajutorul sfinților cunoscuți și necunoscuți, al celor ale căror nume sunt scrise în calendare și sinaxare, dar și al acelora pe care numai cerul îi cunoaște deplin. Ne încredințăm rugăciunilor celor care s-au învrednicit de mari daruri înaintea lui Dumnezeu și care, prin viața lor tainică și luminoasă, continuă să călăuzească pașii oamenilor către întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Iar dacă pietrele au vorbit atunci, în liniștea unei mănăstiri străvechi, poate că ele ne spun și astăzi același adevăr: că nici o faptă izvorâtă din iubirea pentru Dumnezeu nu se pierde și că sfințenia, chiar ascunsă sub țărână și sub uitarea lumii, va străluci întotdeauna la vremea rânduită de El, ca o lumină ce nu poate fi pusă sub obroc (Matei 5, 15). Ea rămâne o făclie aprinsă în inima pământului, gata să lumineze calea oricărui suflet însetat de adevăr, reamintindu-ne că singura strălucire ce nu cunoaște apusul este cea care se vede din hotarul Împărăției lui Dumnezeu.