Cimitirul Românesc din Zvolen, loc al tăcerii care vorbește mai profund decât cuvintele

Cimitirul Militar Românesc din Zvolen este un loc al memoriei, al recunoștinței și al unei tăceri care vorbește mai adânc decât cuvintele. Așezat în marginea orașului, cimitirul poartă în sine nu doar numele unor soldați jertfiți pe fronturile celui de‑Al Doilea Război Mondial, ci și lacrimile, rugăciunile și jertfa unei generații care a cunoscut durerea războiului și prețul libertății.

Fiecare popas în acest loc prilejuiește întâlnirea omului muritor cu jertfa a peste 10.000 de români care și‑au dat viața pentru apărarea demnității și a libertății fraților lor.

Așezat într‑un loc de liniște, cu multă verdeață, vegheat de brazi, molizi și arbori bătrâni, cimitirul este un altar al memoriei, al durerii și al recunoștinței. Numeroase specii de copaci împrejmuiesc acest așezământ al eroilor, asemenea unor străjeri tăcuți, veghetori peste odihna celor care și‑au dat viața departe de casele lor. Lumina se strecoară printre ramuri cu o sfială aproape liturgică, iar cântecul păsărilor, care întâmpină pe fiecare pelerin încă de la intrare, simbolizează neîncetata doxologie a creației pentru sufletele celor care sunt pomeniți în acest loc. În liniștea aceasta adâncă, fiecare cruce pare o candelă aprinsă peste timp.

Aici, printre nume săpate în piatră, istoria trăiește încă prin lacrimile și rugăciunile celor care vin să‑și caute rădăcinile și să‑și întâlnească trecutul.

Cimitirul nu este doar un loc al celor adormiți în Domnul, ci și un altar al memoriei naționale, unde timpul se odihnește din curgerea lui pentru a lăsa loc recunoștinței. Privind aceste șiruri de morminte și plăci comemorative, înțelegem cât de scumpă este pacea și cât de mult trebuie prețuită libertatea. În fața lor, glasul se stinge și rămâne doar rugăciunea: ca Dumnezeu să‑i odihnească în ceata drepților, în lumina feței Sale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

În acest cimitir își dorm somnul de veci aproximativ 10.000 de ostași români, cei mai mulți uciși în luptele grele purtate pe teritoriul Slovaciei în anii 1944-1945 (atunci Cehoslovacia), când Armata Română a participat la eliberarea acestor ținuturi de sub ocupația nazistă. Mulți dintre ei erau tineri. Au plecat din sate românești, din familii simple și case smerite, purtând în inimă dorul vetrei părintești, chipul mamelor și familiilor lor, cu nădejdea că într‑o zi se vor întoarce. Pentru mulți însă, drumul s‑a oprit în pământ străin, devenit loc de odihnă și de veșnică pomenire.

În anii de după 1950, din mai multe cimitire ale fostei Cehoslovacii (ținuturile Slovaciei de astăzi) au fost aduse osemintele soldaților români care au murit departe de țara lor, mistuiți de dor și istoviți de război, apărându‑i pe cei aflați sub povara unor nedreptăți cumplite ale istoriei.

Printre ei s‑a aflat și bunicul meu matern, Grigore Ancuța, plecat din Rădășeni la începutul lunii noiembrie a anului 1942. A fost chemat să lupte la Cotul Donului, loc devenit o rană adâncă în sufletul neamului românesc și o pagină însângerată a istoriei naționale. Acolo au fost jertfe nenumărate, iar numărul celor căzuți în acele lupte cumplite nu a putut fi cunoscut niciodată cu exactitate.

La puțină vreme după acele lupte, bunica mea, Irina Ancuța, a primit vestea că soțul ei, tatăl celor trei copii, murise la Cotul Donului. Astfel am crescut și eu cu această încredințare, că bunicul meu și‑a găsit sfârșitul în acel ținut al înghețului, al foametei și al durerii fără margini. Mult timp, numele lui a rămas pentru familia noastră legat de acea tragedie care a înghițit atâtea vieți și a sfâșiat atâtea destine.

Providența a rânduit însă ca, peste ani, adevărul să iasă la lumină într‑un chip neașteptat. Când un preot din București mi‑a adresat invitația de a participa la rugăciunile săvârșite în ultima vreme la Cotul Donului, la inițiativa Ambasadei Române de la Moscova, am simțit dorința puternică de a afla unde este îngropat bunicul meu. Întrebând și cercetând prin arhivele Armatei Române, am descoperit că bunicul Grigore nu murise la Cotul Donului. Fusese grav rănit, internat vreme de aproape un an într‑un spital de campanie, iar apoi trimis din nou pe front. A luptat până în Munții Tatra, unde și‑a dat sufletul în anul 1945.

A fost îngropat mai întâi într‑un cimitir din localitatea Ribare, nu departe de Zvolen. Mai târziu, în anii 1956 sau 1957, osemintele sale, împreună cu ale altor soldați români, au fost reînhumate la Zvolen, într‑un loc care a devenit astăzi altar de rugăciune și memorie pentru miile de români jertfiți în ținutul Munților Tatra, între cele mai înalte culmi ale Carpaților.

Așadar, între numele înscrise pe plăcile cimitirului se află Grigore Ancuța, bunicul meu matern, cu numărul matricol 8096, adus din zona Ribare, așezat la mormântul cu numărul 137.

Alături de el odihnesc și alți fii ai neamului românesc: Cristea Vasile, Cioclu Alexandru, Cimpoier Marin, Popa Cristea, Tudor Ioan, Ioanci Arghir, Marcheș Ion, Nicolae Ștefan, Radu Vasile, Petre Ion, Andreeuț Gheorghe, Stoian Constantin, Cireașe Tudor, Moga Nicolae, Mândoiu Ilie, Stratulat Constantin, Răducu Stancu, Angel Alexandru, Țigănuș Vasile, Diaconescu Dumitru, Varbani Traian, Mitricoasta Gheorghe, Vulpe Mihai, Stancu Constantin, Budeescu Emil, Nițoi Ilie, Angheluța Anton, Goga Gheorghe, Lovin Constantin, Brădăcanu Teodor și mulți alții rămași sub numele cutremurător și sfânt de „Erou necunoscut”.

Fiecare dintre aceste nume ascunde o viață, o familie, o poveste înlăcrimată. Unii au lăsat acasă copii mici, alții părinți bătrâni ori logodnice care i‑au așteptat în zadar. În singurătatea tranșeelor, în frigul munților și în spaima războiului, fiecare dintre ei a avut, fără îndoială, chipul familiei sale înaintea ochilor și rugăciunea mamei sau a soției ca ultimă mângâiere. Și totuși, dincolo de tragedia războiului, în acest loc se simte și o lumină a demnității și a jertfei.

Am aflat toate acestea la scurt timp după trecerea la cele veșnice a mamei mele, la începutul anului 2023. Atunci am simțit că port o datorie sfântă în inimă: aceea de a merge și de a aprinde o lumânare pentru bunicul meu, în numele întregii mele familii. Așa am ajuns la Zvolen și am revenit în anul 2026, deși îmi dorisem să revin încă din 2025, la împlinirea a 80 de ani de la mutarea sa la Domnul.

Este greu de descris ce simte un nepot atunci când se află după atâtea decenii în fața mormântului bunicului său, erou. Sunt clipe în care cuvintele se retrag, iar sufletul rămâne singur în fața unei taine pe care numai lacrimile și rugăciunea o mai pot atinge.

M‑am gândit îndelung la singurătatea bunicului meu din ultimii ani ai vieții sale, petrecuți departe de casă, de soție, de cei trei copii și mai ales de fiica pe care abia o văzuse după ce a venit pe lume, cu puține zile înainte de plecarea pe front. Ce durere trebuie să fi purtat în sufletul său acest tată tânăr, smuls din căldura familiei și aruncat în întunericul războiului…

Toate acestea rămân răni ale istoriei și răni ale unei familii, purtate însă cu nădejde creștină și cu credința că iubirea nu este biruită nici de moarte, nici de timp. Sunt suferințe aproape imposibil de înțeles pentru cei care nu le‑au trăit și greu de cuprins chiar și pentru cei care cunosc taina credinței și lumina Învierii. Și totuși, în fața acestor morminte tăcute din Zvolen, am simțit că Dumnezeu adună în mâinile Sale lacrimile tuturor mamelor, soțiilor, copiilor și nepoților care au purtat, peste generații, dorul celor plecați departe.

În centrul Cimitirului Militar Românesc din Zvolen s‑a înălțat un cenotaf, asemenea unei candele de piatră aprinse peste memoria celor adormiți. Așezat în locul cel mai vizibil al cimitirului, monumentul veghează peste mormintele eroilor români ca un semn al recunoștinței și al neuitării, adunând în jurul său toate rugăciunile și gândurile de pomenire ale celor care trec pe acolo să‑și cinstească înaintașii.

Pe acest monument stă scris: „Glorie veșnică eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Republicii Cehoslovace de sub jugul fascist 1944-1945”. Aceste cuvinte simple poartă întreaga greutate a istoriei și a jertfei. Ele nu evocă doar un episod militar, ci pomenesc o pagină dureroasă și luminoasă deopotrivă, în care mii de fii ai României și‑au dat viața pe aceste meleaguri străine pentru libertatea altor popoare și pentru biruința asupra întunericului războiului.

Cenotaful devine astfel mai mult decât un monument comemorativ. El este o inimă a cimitirului, un altar al memoriei naționale, unde tăcerea are glas și unde fiecare floare, fiecare lumânare aprinsă și fiecare rugăciune rostită poartă în ele recunoștința neamului românesc. Privindu‑l, ai sentimentul că mormintele din jur se adună în jurul acestui semn al biruinței asupra uitării.

În liniștea locului, sub umbra molizilor, a stejarilor și a pinilor care înconjoară cimitirul, monumentul pare să spună peste veacuri că jertfa nu se pierde niciodată înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea istoriei. Iar cântecul păsărilor, care răsună neîncetat în acest spațiu al păcii și al aducerii aminte, se unește parcă într‑o nevăzută slujbă de pomenire pentru toți eroii români care odihnesc în pământul Slovaciei.

Cimitirul de la Zvolen rămâne astfel nu doar un loc al odihnei, ci o candelă aprinsă pentru memoria neamului românesc, o mărturie a jertfei și un îndemn la recunoștință. Acolo, între cerul Slovaciei și pământul care adăpostește atâtea oseminte românești, se întâlnesc durerea istoriei și pacea rugăciunii, iar inimile învață să vorbească în șoaptă cu cei care au plecat spre veșnicie.

După cum ne învață Însuși Domnul Iisus Hristos, Cel care a spus despre Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”, toți cei care cred în El, chiar dacă vor muri, vor trăi în veci. În lumina acestei făgăduințe dumnezeiești, cimitirul și monumentul comemorativ de la Zvolen, așezate în apropierea măreților Munți Tatra, într‑un ținut de o frumusețe copleșitoare, dar marcat adânc de tulburările și rănile celui de‑Al Doilea Război Mondial, devin nu doar locuri ale memoriei, ci adevărate școli ale sufletului și ale conștiinței.

Aici omul înțelege mai limpede fragilitatea firii sale, trecerea grăbită prin lume, deșertăciunea multor așteptări și amăgiri omenești, dar și valoarea prețioasă a jertfei. Aceasta este, poate, cea mai înaltă lecție pe care eroii neamului românesc au oferit‑o peste generații: iubirea care merge până la capăt, îngemănată cu credința care nu se înfricoșează de moarte și a demnității care nu poate fi îngenuncheată.

Oriunde au căzut acești fii ai României - la Rovine, la Podul Înalt, la Mărăști, Mărășești și Oituz sau în îndepărtatele ținuturi străine -, ei au purtat în inimă același dor sfânt după casa părintească, după cei dragi și după neamul pe care l‑au slujit cu prețul propriei vieți.

Nu știm dacă jertfa lor a fost atunci pe deplin înțeleasă, ca semn al unei comuniuni totale și al unei iubiri fără margini. Poate că nici astăzi nu este înțeleasă în deplinătatea ei. Și totuși, ea rămâne o chemare neîncetată la recunoștință, glas care nu poate fi redus la tăcere, care nu are nevoie de prea multe explicații. Jertfa eroilor vorbește prin ea însăși. Crucile lor sunt mărturii grăitoare. Tăcerea lor este mărturisire. Iar pământul care le adăpostește osemintele a devenit, prin lacrimi și rugăciune, un altar al neamului românesc.

Jertfa lor este și un îndemn către fiecare dintre noi de a înțelege valoarea și prețul dăruirii de sine. Mântuitorul le‑a spus ucenicilor Săi: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața să și‑o pună pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13). În lumina acestor cuvinte, eroii neamului capătă chipul unor mărturisitori ai iubirii jertfelnice, chiar dacă istoria nu le‑a păstrat tuturor numele, iar timpul a așternut peste mulți dintre ei tăcerea uitării.

Un popas la cimitirul eroilor de la Zvolen, din Slovacia, este o lecție de o neasemuită frumusețe și profunzime. În zilele luminate ale praznicului Învierii Domnului din anul mântuirii 2026, dorind să pomenesc împlinirea a 80 de ani de la mutarea la Domnul a bunicului meu, am revenit la Zvolen, lângă mormântul care adăpostește și osemintele unui erou rămas necunoscut pentru istorie ori cunoscut doar în cercul restrâns al familiei și al consătenilor săi, dar pe deplin cunoscut înaintea lui Dumnezeu.

Aproape de mormântul bunicului meu am descoperit un mormânt proaspăt. Am aflat că, la începutul lunii mai a anului 2026, fuseseră aduse acolo osemintele unui alt erou român necunoscut, descoperite într‑un cimitir din apropiere. Era un mormânt simplu, încă proaspăt, cu o cruce de lemn smerită, așteptând, poate, ca în curând să fie amenajat asemenea celorlalte morminte ale eroilor români reînhumați aici în urmă cu vreo 70 de ani.

Imaginea mormântului proaspăt mi‑a rămas adânc întipărită în suflet. Istoria continuă, și după atâta vreme, să scoată la lumină nume, oseminte și destine uitate, ca și cum Dumnezeu nu ar îngădui ca jertfa lor să fie îngropată definitiv în uitare. În liniștea cimitirului, între munții care străjuiesc locul ca niște martori ai istoriei, am înțeles încă o dată că jertfa eroilor români din ținuturile Munților Tatra rămâne o permanentă chemare la recunoștință și la memorie.

Este datoria noastră, a celor de astăzi, să ne regăsim măcar din când în când în astfel de locuri care seamănă mai degrabă cu niște altare decât cu simple cimitire. Acolo sufletul se curățește de uitare, inima învață smerenia, iar omul înțelege că libertatea, credința și demnitatea unui neam au fost pecetluite adeseori cu sânge, lacrimi și rugăciune.

Și poate că într‑o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin râvna inimilor credincioase, preoții și credincioșii români din apropiere vor ridica aici în colaborare cu demnitarii statului român o capelă sau chiar o biserică închinată praznicului Înălțării Domnului, sărbătoare în care ne pomenim eroii și mărturisitorii neamului. Ar fi o lumină aprinsă în mijlocul acestor morminte, o candelă între crucile eroilor români, un altar de rugăciune și de recunoștință înălțat pentru cei care și‑au încredințat viața lui Dumnezeu și au purtat, până la capăt, crucea jertfei.

Iar dacă vremea unei astfel de zidiri va mai întârzia, dacă mâinile oamenilor nu vor putea încă așeza piatră peste piatră în acest loc al memoriei, atunci măcar în fiecare altar românesc, oriunde s‑ar afla el, nu vor fi uitați cei care și‑au dat viața pentru credință, pentru neam și pentru demnitatea poporului român. Să fie pomeniți în rugăciuni, în lumina lumânărilor și în sunetul clopotelor, ca unii care au cunoscut durerea războiului, înstrăinarea și singurătatea, dar care nu au încetat să poarte în inimă iubirea de țară și dorul după cei dragi.

Ei au trăit vremuri în care istoria a fost adeseori nedreaptă, iar poporul român a cunoscut umilințe, încercări și răni greu de vindecat. Și totuși, asemenea grăuntelui care cade în pământ pentru a aduce rod, neamul acesta s‑a ridicat iar și iar din suferințele sale, purtând în adâncul ființei puterea credinței și lumina nădejdii.

De aceea, mormintele eroilor români din Zvolen nu vorbesc despre moarte, ci mai ales despre înviere, despre biruința iubirii asupra uitării și despre taina unei jertfe care continuă să rodească peste generații.