Biserica Domnească din Ploieşti în slove şi imagini monografice

La Editura „Cuvântul Vieții” a văzut lumina tiparului un album monografic dedicat uneia dintre bisericile care păstrează, între zidurile sale, memoria istoriei, credinței și dăinuirii unui neam. Paginile invită cititorul într‑o călătorie peste veacuri, către un lăcaș în care rugăciunea, suferința și speranța s‑au împletit asemenea firelor unei țesături prețioase păstrate cu grijă de generații întregi.

Ridicată de evlaviosul domnitor Matei Basarab, după lupta purtată pe Valea Teleajenului, biserica, cunoscută de localnici şi pelerini sub numele de Domnească, a fost zidită pe locul unei mai vechi biserici de lemn. Descoperirile arheologice și mărturiile istorice sugerează că acest pământ binecuvântat a fost sfințit de rugăciune cu mult înainte, indicând existența unui alt lăcaș de cult dintr‑un veac anterior. În jurul acestei vetre s‑au așezat și primele familii atestate documentar în zonă, iar apropierea bisericii a adăpostit, de‑a lungul timpului, un cimitir, o școală și numeroase mărturii ale vieții comunității, care au rămas înscrise în cronica locului.

Chipul luminos al lui Matei Basarab străbate istoria ca al unui domnitor înțelept și bun diplomat, care, împreună cu boierii țării, a căutat să apere hotarele și libertatea Țării Românești în vremuri tulburi, marcate de presiunea necontenită a Imperiului Otoman. Ctitoria sa ploieșteană rămâne una dintre expresiile viziunii care împletea grija pentru apărarea țării cu preocuparea pentru întărirea credinței și culturii.

Biserica păstrează până astăzi mărturii de neprețuit: inscripții, tradiții și peceţile unei istorii care vorbește despre continuitate și dăruire. Peste dania voievodului s‑au adăugat, de‑a lungul veacurilor, osteneala și dragostea altor binefăcători, care au înfrumusețat și restaurat sfântul lăcaș. Chiar dacă înfățișarea sa nu mai este identică cu cea de odinioară, fibra memorialistică a acestui lăcaș păstrează neschimbate chipurile celor care au slujit aici și ale generațiilor care și‑au plecat genunchii în rugăciune.

Veacul al XX‑lea a adus însă încercări grele. Bombardamentele care au zguduit orașul, precum și puternicul cutremur din anul 1940 au provocat răni adânci acestui așezământ sfânt. Cu toate acestea, asemenea unei corăbii care străbate furtuna fără să‑și piardă direcția, biserica a continuat să rămână un reper de statornicie și nădejde. Imaginile cuprinse în noul album monografic surprind diferite etape ale existenței sale și oferă cititorului posibilitatea de a contempla atât frumusețea, cât și suferințele prin care a trecut.

Aflăm din paginile lucrării că, prin purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina și cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 1971 a început o amplă restaurare a importantului monument istoric. Printr‑o lucrare atent desfășurată, cu respect față de trecut și dragoste pentru patrimoniul spiritual al Bisericii, lăcașul a fost readus la frumusețea sa. Astăzi, el se înfățișează asemenea unui adevărat chivot al credinței, lipsit de turn, dar înzestrat cu o armonie aparte, cu proporții elegante și cu o frumusețe sobră care îndeamnă la reculegere și contemplație.

Salba de imagini aşezate în rama istoriei, dedicată bisericii, nu este doar o lucrare de istorie locală, ci și o mărturie despre puterea credinței de a birui timpul, amintindu‑ne că zidurile sfinte nu sunt simple monumente de piatră, ci pagini ale istoriei unui popor, în care rugăciunile celor de ieri continuă să răsune tainic alături de cele ale credincioșilor de astăzi.

În lumina acestor mărturii, Biserica Domnească din Ploiești rămâne un simbol al continuității, al dăinuirii și al frumuseții care se naște când istoria și credința se întâlnesc sub binecuvântarea lui Dumnezeu.

La puțină vreme după încheierea amplului proces de restaurare, biserica avea să fie pusă din nou la încercare. Un incendiu puternic a cuprins acoperișul și, în doar câteva clipe, flăcările au mistuit întreaga învelitoare. Însă, asemenea unei făclii care renaște din propria cenușă, sfântul lăcaș a fost refăcut, continuându‑și drumul prin istorie, sub semnul biruinței și al statorniciei. Peste această biserică au trecut, rând pe rând, danii domnești și vremuri de înflorire, dar și suferințe, incendii, cutremure și bombardamente. Toate au lăsat urme asupra zidurilor sale, fără a‑i putea răpi însă sufletul și frumusețea. Ea rămâne o mărturie a dăinuirii credinței și a puterii de a înfrunta încercările timpului.

Deși nu are monumentalitatea impunătoare și splendoarea marilor ctitorii voievodale de la Curtea de Argeș sau Târgoviște, această biserică păstrează o noblețe aparte, care îi conferă un loc de cinste între monumentele istorice ale țării. Reprezintă o filă luminoasă din istoria vechii Valahii, o mărturie despre credința voievozilor și despre râvna generațiilor care au păstrat aprinsă candela rugăciunii în acest colț de pământ binecuvântat.

Timpul și vicisitudinile istoriei au făcut ca numeroase dintre daniile de odinioară să se piardă sau să ia drumul înstrăinării. Totuși, câteva mărturii prețioase continuă să vorbească despre evlavia și generozitatea binefăcătorilor de altădată. Între acestea se numără clopotul din anul 1794, dăruit de ieromonahul Samuil, a cărui chemare răsună peste generații, precum și un potir de argint oferit de Matei Basarab, păstrat astăzi în Muzeul Mănăstirii Ghighiu. Lor li se adaugă o Evanghelie de preț și o cruce de argint datând din a doua jumătate a veacului al XIX‑lea. Din nefericire, multe alte odoare, cărți și obiecte de patrimoniu, unele provenind din secolul al XVIII‑lea, s‑au risipit în negura vremurilor, lăsând în urmă doar amintirea valorii lor.

După anul 1990, biserica a cunoscut o nouă perioadă de înnoire și înfrumusețare. În timpul păstoririi Patriarhilor României Teoctist și Daniel au fost realizate lucrări ample, care au redat lăcașului strălucirea cuvenită. Pictura a fost restaurată cu grijă, catapeteasma și stranele din lemn au fost realizate într‑o armonie care îmbină tradiția și eleganța, iar biserica a fost înzestrată cu numeroase obiecte de cult: policandre, cruci, veșminte și alte podoabe liturgice care sporesc frumusețea slujbelor săvârșite aici.

În mod deosebit, a fost reașezată în atenția credincioșilor icoana Maicii Domnului Trihirusa, păstrată în acest sfânt lăcaș încă din vremea lui Matei Basarab. Această icoană, iubită și cinstită de generații de credincioși, a fost împodobită cu o ferecătură de aur și argint, asemenea altor icoane de mare prețuire, între care cele ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ale Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Ierarh Nicolae. În lumina candelelor și a rugăciunilor necontenite, ele continuă să reverse pace, mângâiere și binecuvântare asupra celor care le cinstesc.

În curtea bisericii a fost ridicat un Altar de vară, așezat în apropierea vestitului nuc al lui Matei Basarab, arbore care pare să păstreze în umbra sa ecoul istoriei. Tot aici a fost înălțată o troiță închinată eroilor, ca semn de recunoștință pentru cei care și‑au jertfit viața pentru credință și neam. De asemenea, gardul împrejmuitor a fost refăcut, iar noua poartă din lemn, realizată în stil maramureșean, întâmpină pelerinii și credincioșii cu frumusețea ei tradițională, asemenea unei invitații tăcute către liniștea, rugăciunea și lumina acestui sfânt așezământ.

În aceeași perioadă de înnoire și consolidare a vieții parohiale, au fost restaurate casa parohială și clopotnița, iar ansamblul bisericesc a fost întregit prin amenajarea unui lumânărar și a mai multor dependințe necesare desfășurării activităților pastorale și gospodărești. Toate aceste lucrări au contribuit la redarea frumuseții și demnității unui loc care îmbină patrimoniul istoric cu nevoile misionare ale unei comunități dinamice.

Curtea bisericii a fost împodobită cu grijă și dragoste prin plantarea a numeroși arbori, arbuști ornamentali și flori multicolore, care transformă întregul spațiu într‑o adevărată oază de liniște și frumusețe.

În zilele călduroase şi luminoase ale anului, acest colț de natură capătă înfățișarea unui parc binecuvântat, în care verdele copacilor și parfumul florilor se împletesc cu cântarea bisericească și rugăciunea credincioșilor. În apropierea Altarului de vară, numeroși credincioși participă la Sfânta Liturghie sub bolta cerului, într‑o atmosferă de profundă comuniune și bucurie duhovnicească.

O contribuție deosebită la dezvoltarea și înflorirea acestei parohii au avut‑o cei doi slujitori din familia Pârlea, preoții Ion Pârlea și Ioan Augustin Pârlea, tată și fiu, care și‑au legat numele de o perioadă rodnică și binecuvântată din istoria așezământului. Prin râvna, înțelepciunea și dragostea lor pentru Biserică au fost organizate sărbători de frumusețe și amploare, care au adunat mulțimi de credincioși și au adus un plus de strălucire vieții duhovnicești a comunității. Vizitele și slujirile săvârșite de Patriarhii Teoctist și Daniel, alături de numeroși episcopi, au rămas momente de referință în memoria credincioșilor, adevărate zile de sărbătoare, care au întărit legăturile dintre păstori și poporul lui Dumnezeu.

În vremea păstoririi părintelui Ioan Augustin Pârlea a fost ridicat și Centrul social‑filantropic „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, o lucrare de mare importanță pentru comunitate, finalizată în anul 2011. Prin această realizare, misiunea Bisericii și‑a extins brațele către cei aflați în nevoie, arătând că iubirea creștină nu se oprește la cuvânt, ci se transformă în faptă, sprijin și solidaritate.

Un moment deosebit de binecuvântat pentru viața parohiei l‑a reprezentat primirea unor părticele din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Așezarea acestor sfinte odoare în mijlocul credincioșilor a adus un nou izvor de har și mângâiere, sporind evlavia și apropierea oamenilor de viața Bisericii. Sub ocrotirea Sfântului Serafim, cunoscut pentru blândețea, lumina și iubirea sa față de semeni, parohia și‑a continuat lucrarea duhovnicească și misionară cu un nou elan, devenind pentru mulți un loc al întâlnirii cu pacea și cu binecuvântarea lui Dumnezeu.

În anul 2024, un alt moment de mare însemnătate a adus bucurie și trăire credincioșilor. Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au poposit și au binecuvântat această parohie în cadrul pelerinajului lor prin ținuturile prahovene. Pentru comunitate, a fost un adevărat dar ceresc, o întărire a credinței și o chemare la rugăciune, într‑o vreme în care oamenii caută tot mai mult sprijin și lumină pentru sufletele lor.

Albumul monografic surprinde cu rigoare literară şi istoriografică numeroase evenimente importante din viața parohiei: vizite arhierești, momente de sărbătoare, manifestări culturale și duhovnicești, precum și participarea credincioșilor la viața liturgică.

Fotografiile atent alese și informațiile oferite cu grijă alcătuiesc împreună o mărturie elocventă despre trecutul și prezentul acestui sfânt lăcaș. Din fiecare pagină se desprinde imaginea unei biserici istorice care nu trăiește doar din gloria trecutului, ci continuă să fie un centru de rugăciune, cultură și misiune, unde tradiția și lucrarea pastorală se întâlnesc într‑o armonie binecuvântată.

Astfel, Biserica Domnească din Ploiești rămâne nu doar un monument al istoriei, ci și o inimă iubitoare care bate necontenit în ritmul credinței, al slujirii și al iubirii față de Dumnezeu și față de oameni.

Răsfoind paginile acestui album monografic, nu poți să nu ajungi la convingerea că fiecare parohie ar trebui să lase generațiilor viitoare o asemenea mărturie scrisă. O astfel de lucrare nu este importantă doar pentru oamenii timpului de acum, ci mai ales pentru cei care vor veni după noi, atunci când multe nume, întâmplări și chipuri riscă să se aștearnă în uitare. Cărțile de acest fel devin adevărate punți între generații, păstrând amintirea unor oameni, a unor jertfe și a unor binecuvântări care au modelat viața unei comunități.

În urma numeroaselor vizite pe care le‑am făcut, de‑a lungul anilor, în parohii și mănăstiri, am ajuns la concluzia că fiecare biserică are ceva de oferit. Fiecare poartă o lumină proprie, o poveste, o experiență a harului care merită cunoscută și împărtășită. Desigur, nu toate au aceeași vechime, aceeași însemnătate istorică sau aceeași bogăție patrimonială. Unele sunt ctitorii voievodale, altele boierești, unele au traversat veacuri de istorie, iar altele sunt rodul râvnei generațiilor mai apropiate de noi. Și totuși, chiar și cele mai modeste dintre ele, prin smerenia și discreția lor, pot descoperi o latură profundă a lucrării Ortodoxiei, arătând felul în care credința a rodit în suflete, a unit comunități și a transfigurat vieți.

Albumul monografic al Bisericii Domnești din Ploiești oferă tocmai această perspectivă luminoasă asupra trecutului și prezentului unui lăcaș de cult care a traversat secolele fără să‑și piardă identitatea. El vorbește despre privilegiul și responsabilitatea de a fi o ctitorie domnească, născută din evlavia și viziunea unui mare voievod. În același timp, ne descoperă lupta necontenită pentru supraviețuire și dăinuire, într‑o existență marcată de încercări, incendii, cutremure, bombardamente și vremuri tulburi, asemenea unei corăbii care înaintează prin furtuni fără să‑și piardă direcția.

Dincolo de paginile care evocă suferințe și încercări, se desprinde și bucuria unei renașteri. Descoperim o comunitate aflată într‑o perioadă de înnoire și revigorare duhovnicească, un loc în care rugăciunea continuă să rodească și să adune oameni în jurul Altarului. Cercetarea sfinților, binecuvântarea adusă prin prezența moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au devenit izvoare de întărire sufletească și de comuniune pentru credincioși. Acești sfinți, primiți cu evlavie și dragoste, au fost oaspeți cerești care au adus peste comunitate mângâiere, pace și binecuvântare.

Totodată, paginile albumului evocă prezența multor oameni care și‑au legat numele de istoria acestui sfânt lăcaș: domnitori, ierarhi, preoți, binefăcători, demnitari și credincioși simpli, uniți prin aceeași dragoste față de biserica lor. Fiecare a adăugat o piatră la zidirea acestei opere de credință și memorie, contribuind la păstrarea și înfrumusețarea unui patrimoniu care aparține nu doar unei comunități, ci întregii istorii bisericești și culturale a acestor locuri.

La finalul lecturii, rămâne impresia că această biserică cu nume domnesc și cu o istorie pe măsura numelui său nu este doar un monument al trecutului, ci un loc în care trecutul și prezentul se întâlnesc sub lumina harului. Albumul monografic reușește să surprindă această continuitate binecuvântată și să arate că adevărata frumusețe a unui lăcaș sfânt nu stă doar în vechimea zidurilor sale, ci mai ales în credința oamenilor care îi trec pragul, în rugăciunile care se înalță necontenit și în lucrarea lui Dumnezeu, care continuă să se descopere din generație în generație.