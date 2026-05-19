Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Hristos Domnul „S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui”

Hristos Domnul „S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 20 Mai 2026

Istoria mântuirii neamului omenesc începe cu Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos la Buna Vestire, este continuată cu Naşterea Sa, prăznuită de Crăciun, apoi prin activitatea Lui mesianică, culminând cu Jertfa de pe Cruce din Vinerea Mare şi Învierea cea de a treia zi, sărbătorită de Paşti şi se încheie cu Înălţarea la cer.

Umanitatea îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos „S-a înălţat la cer  şi şade de-a dreapta Tatălui”, după cum mărturisim în Crez. El, Fiul lui Dumnezeu, Care nu S-a despărţit de Tatăl prin întruparea Sa, acum Se înalţă la cer înălţând firea omenească pe care a luat-o prin întrupare şi a îndumnezeit-o prin Jertfa şi Învierea Sa.

Îngerii, „cetele cereşti ale celor fără de trup”, văzând umanitatea îndumnezeită a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu lângă Dumnezeu Tatăl, s-au înspăimântat de această minune şi cu frică s-au mirat cutremurându-se premărind iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, în calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu, împlineşte până la capăt voia Tatălui înălţându-Se la cer şi încheind astfel procesul de îndumnezeire a umanităţii pe care a luat-o prin întrupare. Din marea Sa iubire faţă de oameni, Dumnezeu Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său ca să ridice firea omenească căzută prin Adam la slava cerească pentru care a fost creată.

În legătură cu scopul Înălţării Domnului la cer de-a dreapta Tatălui, prima stihiră de la Vecernia sărbătorii mărturiseşte: „Domnul S-a înălţat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul”. Deci Fiul merge la Tatăl pentru a fi trimis lumii Duhul Sfânt, pe care L-a promis ucenicilor Săi. Acest lucru se întâmplă peste 10 zile, la Rusalii. În acest interval de timp, „în fiecare zi veneau să se închine Trupului îndumnezeit al lui Hristos (înălţat la cer) câte una din cetele îngerilor (în număr de 9). Deci, după împlinirea celor nouă zile, împăcarea fiind săvârşită prin Fiul, în a zecea zi a venit în lume şi Mângâietorul” (Sinaxar, Lunea Rusaliilor).

Înălţându-Se la cer Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu a ridicat „chipul cel căzut al lui Adam” şi a trimis „pe Duhul cel Mângâietor, ca să sfinţească sufletele noastre”. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru a ridica neamul omenesc din căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva. Acum ei se bucură deoarece „hainele pe care le-au îmbrăcat oarecând în rai, în stricăciune”, Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Sa „în chip de negrăit le-a prefăcut în nestricăciune”. Iar prin Înălţarea Sa a preaslăvit umanitatea îndumnezeită „cu şederea cea împreună cu Tatăl”.

Citeşte mai multe despre:   Inaltarea Domnului
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
TOP 6 Repere și idei