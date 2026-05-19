Hristos Domnul „S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui”

Istoria mântuirii neamului omenesc începe cu Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos la Buna Vestire, este continuată cu Naşterea Sa, prăznuită de Crăciun, apoi prin activitatea Lui mesianică, culminând cu Jertfa de pe Cruce din Vinerea Mare şi Învierea cea de a treia zi, sărbătorită de Paşti şi se încheie cu Înălţarea la cer.

Umanitatea îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos „S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui”, după cum mărturisim în Crez. El, Fiul lui Dumnezeu, Care nu S-a despărţit de Tatăl prin întruparea Sa, acum Se înalţă la cer înălţând firea omenească pe care a luat-o prin întrupare şi a îndumnezeit-o prin Jertfa şi Învierea Sa.

Îngerii, „cetele cereşti ale celor fără de trup”, văzând umanitatea îndumnezeită a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu lângă Dumnezeu Tatăl, s-au înspăimântat de această minune şi cu frică s-au mirat cutremurându-se premărind iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, în calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu, împlineşte până la capăt voia Tatălui înălţându-Se la cer şi încheind astfel procesul de îndumnezeire a umanităţii pe care a luat-o prin întrupare. Din marea Sa iubire faţă de oameni, Dumnezeu Tatăl a trimis în lume pe Fiul Său ca să ridice firea omenească căzută prin Adam la slava cerească pentru care a fost creată.

În legătură cu scopul Înălţării Domnului la cer de-a dreapta Tatălui, prima stihiră de la Vecernia sărbătorii mărturiseşte: „Domnul S-a înălţat la ceruri ca să trimită lumii pe Mângâietorul”. Deci Fiul merge la Tatăl pentru a fi trimis lumii Duhul Sfânt, pe care L-a promis ucenicilor Săi. Acest lucru se întâmplă peste 10 zile, la Rusalii. În acest interval de timp, „în fiecare zi veneau să se închine Trupului îndumnezeit al lui Hristos (înălţat la cer) câte una din cetele îngerilor (în număr de 9). Deci, după împlinirea celor nouă zile, împăcarea fiind săvârşită prin Fiul, în a zecea zi a venit în lume şi Mângâietorul” (Sinaxar, Lunea Rusaliilor).

Înălţându-Se la cer Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu a ridicat „chipul cel căzut al lui Adam” şi a trimis „pe Duhul cel Mângâietor, ca să sfinţească sufletele noastre”. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru a ridica neamul omenesc din căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva. Acum ei se bucură deoarece „hainele pe care le-au îmbrăcat oarecând în rai, în stricăciune”, Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Sa „în chip de negrăit le-a prefăcut în nestricăciune”. Iar prin Înălţarea Sa a preaslăvit umanitatea îndumnezeită „cu şederea cea împreună cu Tatăl”.