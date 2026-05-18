Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu - conștiință monahală sub vremuri potrivnice

Pe 23 mai comemorăm împlinirea a 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu. Biserica și conștiința neamului românesc sunt chemate la o aducere-aminte recunoscătoare a unei personalități duhovnicești care a marcat în chip discret, dar profund, monahismul românesc contemporan. Format în asprimea viețuirii călugărești, ca novice, la Schitul Vovidenia, apoi la Mănăstirea Neamț, crescut duhovnicește la mănăstirile ­Cernica și Sihăstria, desăvâr­șindu-se ulterior în ascultare și rugăciune la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, Sfântul Petroniu s-a arătat nu doar un nevoitor al rugăciunii, ci și un mărturisitor al libertății lăuntrice, păstrând nealterată demnitatea slujirii sale în fața presiunilor ideologice ale vremii. Evocarea vieții, a încercărilor prin care a trecut, nu este numai un exercițiu de recuperare istorică, ci mai ales un prilej de întărire duhovnicească pentru omul contemporan, adesea supus altor forme de constrângere sau rătăcire. Într-o epocă în care credința era atent supravegheată și uneori prigonită, Sfântul Petroniu a rămas statornic în chemarea sa, oferind, prin întreaga lui existență, mărturia unei fidelități neclintite față de Mântuitorul Hristos și Biserica Sa. Textul de față își propune să aducă în atenție, pe baza documentelor vremii, aspecte din această biografie marcată de discreție, suferință și lumină, conturând portretul unui monah care, dincolo de rigorile istoriei, a rămas un reper de conștiință, o pildă vie pentru generațiile de astăzi.

În contextul regimului comunist din România, Securitatea a reprezentat principalul instrument de control ideologic și de represiune, pus în slujba directivelor Partidului Comunist. Printr-un sistem extins de supraveghere și interceptare, s-au urmărit atât neutralizarea opoziției politice, cât și controlul vieții religioase, percepute ca un potențial spațiu de rezistență spirituală. Într-un asemenea cadru se înscrie cazul „Petroniu Tănase”, unul dintre marii duhovnici ai Moldovei, a cărui existență a fost supusă unei monitorizări constante, întinse pe aproape două decenii.

Prima mențiune documentară despre Sfântul Petroniu, pe atunci viețuitor la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț, apare la 29 martie 1969, când Consiliul Securității Statului solicită infor­mații despre el în contextul unei posibile trimiteri ca preot în Statele Unite, la Philadelphia. Deși această inițiativă nu s-a concretizat, ea marchează începutul interesului sistematic al organelor de securitate față de persoana sa. În anii următori, notele informative consemnează o serie de evenimente aparent minore, dar revelatoare pentru modul de func­ționare a Securității: vizita preotului belgian Daniel Gelsi la Mănăstirea Sihăstria (aprilie 1970), primirea unor cărți de la călugări catolici (septembrie 1970), precum și monitorizarea atentă a oricăror contacte externe.

În ianuarie 1973, în contextul unei inițiative venite din diaspora românească a Canadei, care dorea înființarea unui schit românesc, autoritățile intervin spre a împiedica trimiterea Sfinților Petroniu Tănase și Cleopa Ilie în această misiune. Motivele invocate - „Cleopa este mistic, iar Petroniu surd” - ascund, în realitate, teama regimului față de influența duhovnicească a celor doi mari părinți. Din documente reiese limpede relația profundă de prietenie dintre ei, precum și faptul că erau considerați stâlpi de referință în monahismul românesc al acelor vremuri.

Anul 1974 marchează o etapă decisivă: deschiderea Dosarului de Urmărire Informativă nr. 19074. De atunci înainte, supravegherea devine sistematică, intruzivă. Sunt interceptate convorbirile telefonice, i se deschide și i se traduce corespondența, iar în chilia sa se instalează mijloace tehnice de ascultare, finanțate inclusiv din fonduri speciale ale Securității. Se activează rețeaua informativă din interiorul mănăstirii pentru a furniza date despre vizitatori, discuții și relații, organizându-se chiar puncte fixe de supraveghere.

Materialele informative dezvăluie amploarea controlului: se fac verificări asupra persoanelor care îl vizitau - Constantin Manea, Paul Tronc, Stoica Ion, Climent Haralambie -, se interceptează convorbirile cu monahi precum Ioanichie Bălan sau Gherasim Cucoșel, iar corespondența cu diferiți călugări din Grecia, Franța, Germania, Belgia ori Madagascar este analizată în detaliu. În 1975, până și deplasările sale sunt urmărite minuțios: călătoria din 24 mai, de la Târgu Neamț la București, este consemnată cu ore exacte, traseu și comportament. Același tip de filaj se repetă și în alte deplasări, inclusiv la Bacău.

În același an, contextul social general devine relevant: inun­dațiile devastatoare din 1975, soldate cu 49 de morți și afectarea a peste 300.000 de hectare de teren, determină acceptarea ajutoarelor externe, dublată însă de intensificarea supravegherii contactelor cu străinii. În acest climat, orice legătură externă a Sfântului Părinte Petroniu este privită cu suspiciune. Un colet primit din Germania, conținând o simplă baterie pentru aparatul auditiv, este tratat ca obiect suspect, ilustrând nivelul de neîncredere al autorităților. În paralel, documentele scot la lumină și dimensiunea intelectuală a Părintelui Petroniu: fost secretar al Patriarhului Nicodim, cunoscător al limbii franceze, dublu licențiat în matematică și teologie, aflat în legătură cu personalități ­precum istoricul de artă I.D. Ștefănescu. Caracterizările ofițe­rilor sună, paradoxal, elogios: „modest, rezonabil, cultivat”. Relațiile sale cu Mitropolitul Antonie Plămădeală, cu Sfântul Cuvios Sofian Boghiu ori cu alți mari duhovnici îi confirmă statura spirituală.

În ianuarie 1978, Securitatea încearcă racolarea lui ca informator - evident, fără succes. Chiar documentele recunosc că nu putea deveni decât, eventual, „o sursă de influență”, ceea ce indică rezistența sa interioară, dublată de refuzul compromisului. La 16 martie 1978, Părintele Petroniu părăsește România, împreună cu mai mulți călugări, îndreptându-se spre Muntele Athos, unde va contribui decisiv la reorganizarea și revitalizarea Schitului Prodromu.

Supravegherea continuă și după plecare, prin intermediul Serviciului de Informații Externe, dosarul nr. 40484 (1978-1987). Rapoartele consemnează că s-a impus rapid ca o personalitate marcantă, apreciată pentru echilibru, competență și capacitatea de a media conflicte. În 1979 este remarcat ca posibil viitor stareț, iar ulterior devine conducător al schitului, contribuind la consolidarea comunității românești. În anul 1985 sunt consemnați 85 de monahi români în Athos, majoritatea legați de eforturile sale de organizare și de conservare a patrimoniului spiritual. Documentele din anii 1980 reflectă clar dificultățile întâmpinate: tensiuni și conflicte administrative, restricții impuse de auto­ritățile grecești privind acordarea vizelor, eforturi susținute de trimitere a călugărilor tineri din țară spre a sprijini schiturile românești. I se interceptează în continuare corespondența cu Mănăstirea Sihăstria, iar orice inițiativă este atent analizată.

Până la închiderea dosarului, la 25 februarie 1987, se constată că Sfântul Petroniu a refuzat constant colaborarea cu Securitatea, manifestând chiar o atitudine fermă, independentă. Nu a revenit în România, rămânând în Athos până la trecerea sa la Domnul, la 22 februarie 2011, după mai bine de două decenii de slujire exemplară. Astfel, documentele întocmite cândva pentru supraveghere și control se transformă astăzi în mărturii ale unei conștiințe libere. Viața Cuviosului Petroniu Tănase se descoperă ca un model de statornicie, demnitate și fidelitate față de Hristos, în fața unui sistem represiv care nu a reușit să-i frângă libertatea lăuntrică, ci, dimpotrivă, i-a evidențiat tăria duhovnicească și vocația de slujitor autentic al Bisericii.