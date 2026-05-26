Cred în Sfântul Duh

În Crez mărturisim credinţa noastră în Sfântul Duh, „Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci”. Acest articol din Simbolul Credinţei cuprinde sintetic învăţătura ortodoxă despre Sfântul Duh, care este Dumnezeu adevărat, la fel ca Tatăl şi Fiul. El este deo­fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul şi I se aduce aceeaşi închinare ca şi celorlalte Persoane ale Sfintei Treimi. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, adevăr descoperit lumii de Dumnezeu Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15, 26).

Învăţătura creştină formulată la Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol din 381 mărturiseşte că Sfântul Duh purcede de la Tatăl. Întreaga Tradiţie Patristică ne învaţă că „în Sfânta Treime este un singur izvor şi pentru Fiul, şi pentru Duhul Sfânt, Dumnezeu-Tatăl”, după cum consemnează Cartea de Învăţătură Creştină Ortodoxă, care ne spune că „prin Duhul Sfânt ne vine Harul dumnezeiesc care este absolut necesar mântuirii noastre, comun tuturor celor trei Persoane dumnezeieşti”: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. „Harul dumnezeiesc este o bogăţie nesfârşită de lumină şi putere dumnezeiască ce ni se împărtăşeşte nouă de Duhul Sfânt prin Sfintele Taine, săvârşite în Biserică.”

Sinaxarul de Rusalii ne spune că „Sfântul Duh Se numeşte Mângâietorul, ca Unul Care are putere să ne mângâie şi să ne aline” şi că „El mijloceşte, cu graiuri nespuse, pentru noi către Dumnezeu, ocrotindu-ne ca un iubitor de oameni...” Prin revărsarea Duhului Sfânt „lumea s-a umplut de tot felul de daruri şi, prin El, toate neamurile au fost călăuzite la cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, iar Apostolii au primit puterea de a alunga toată boala şi toată neputinţa”.

În încheiere să nu uităm că Sfântul Duh este „Domnul de viaţă făcătorul”, Care pregăteşte creaţia pentru a veni la viaţă: „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2). El S-a pogorât în ziua Cincizecimii peste Sfinţii Apostoli, dând naştere Bisericii şi sfinţind prin Sfintele Taine pe toţi cei ce devin creştini prin Botez. Numai unde suflă Sfântul Duh se naşte viaţă şi viaţa cea nouă (Ioan 3, 6 şi 8). „Duhul este Cel ce dă viaţă” (Ioan 6, 63) şi Cel care a grăit prin proroci. Adică a pregătit neamul omenesc pentru venirea lui Hristos. El, Duhul Adevărului, ne călăuzeşte la tot adevărul (Ioan 16, 13).