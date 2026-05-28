Dicționar teologic: panihidă, colivă, parastas

PARASTAS (gr. parastasis - mijlocire, înfățișare înaintea cuiva) Slujbă de pomenire săvârșită la biserică, în casele credincioșilor, la cimitir, la mormintele celor răposați. Slujba Parastasului este o prescurtare a slujbei de înmormântare. De asemenea, cu acelaşi termen este denumită şi agapa sau masa creştinească organizată de membrii familiei celor răposaţi cu prilejul zilelor de pomenire. Este foarte important de ştiut că sunt zile și perioade din timpul anului bisericesc în care nu se săvârșesc parastase. Conform rânduielilor tipiconale, în duminici, la praznicele împărătești (la Înălţarea Domnului se săvârşeşte doar pomenirea specială a eroilor), în zilele de rând ale Postului Mare (se poate săvârşi doar Litia mică pentru cei adormiţi), în perioade de înainte-prăznuire și după prăznuire, când este ziua odovaniei praznicului, nu se fac parastase. Perioadele în care nu se săvârşesc slujbe de pomenire sunt menţionate pentru ştiinţa tuturor credincio­şilor în calendarele ortodoxe la rubrica RÂNDUIELI BISERICEŞTI - ZILE ÎN CARE NU SE FAC PARASTASE. Atunci când cineva doreşte să săvârșească pomenire/ parastas pentru cei dragi, este de folos să meargă şi să ceară sfatul şi îndrumarea preotului. În virtutea comuniunii dintre Bi­serica luptătoare și cea triumfătoare, cei vii au o serie de datorii față de cei adormiți: să se roage pentru ei și să facă fapte de milostenie. După moartea cuiva sunt rânduite mai multe slujbe de pomenire: la trei zile (coincide cu po­mana care se face în ziua înmormântării) la nouă zile, la 40 de zile (şase săptămâni), la trei, şase şi nouă luni, la un an, în fiecare an până la şapte ani după moarte şi, după aceea, în sâmbetele morţilor de peste an. Sâmbăta este ziua indicată, în timpul unui an liturgic, pomenirii celor adormiți în Domnul, fiind o imitare a Sâmbetei Mari. De prin sec. al VII-lea este atestată practica pomenirii ge­nerale a morților, care se face în sâmbetele Postului Mare. Pomenirile făcute pentru cei adormiți, ca și împărțirea de hrană și îmbrăcăminte la sărmani, își întind rădăcinile, în timp, până în Antichitatea creștină. Agapele, care se săvârșeau după „frângerea pâinii”, aveau și acest rol de comemorare a celor trecuți la Domnul (convivia funebralia). În cursul anului bisericesc există trei sâmbete de pomenire generală a celor adormiţi în Domnul: Sâmbăta Moşilor de iarnă (precede Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi sau a Lăsatului sec de carne); Sâmbăta Moşilor de vară, care precede Duminica Pogorârii Sfântului Duh; Sâmbăta Moşilor de toamnă (de obicei în prima sâmbătă a lunii noiembrie).