Căutări, iluzii și amăgiri

Cuvintele cu frumusețe duhovnicească din Predica de pe Munte sunt izvor de lumină din care glasul Mântuitorului ne descoperă o înțelegere profundă a existenței noastre, o altă scară a valorilor și o altă privire asupra lumii. În mijlocul unei vieți adesea tulburate de neliniști, alergări fără odihnă și dorințe care se risipesc asemenea norilor purtați de vânt, Hristos îl cheamă pe om să se apropie de Dumnezeu și să stea departe de grijile care împovărează sufletul, de himerele care amăgesc inima și de căutările care nu duc spre adevărata împlinire.

Tema evanghelică a comorii din cer și a slujirii lui Dumnezeu ne descoperă o perspectivă profundă asupra vieții duhovnicești. Mântuitorul nu vorbește doar despre realitățile exterioare vieții, ci despre felul în care omul privește și înțelege lumea. Așa cum reiese din cuvintele Domnului, ochiul nu reprezintă doar fereastra prin care vedem lumea, ci simbolul intenției lăuntrice, al îndreptării inimii către cer și al drumului pe care omul îl urmează în întreaga sa existență.

Ochiul curat este semnul unei vieți eliberate de egoism și de patimi, al unui suflet sincer și integru. Un om care trăiește astfel dove­dește că și-a păstrat limpezimea, privește toate prin lumina Evangheliei lui Hristos și își îndreaptă pașii către Împărăția Sa. Cel care are ochiul curat vede creația lui Dumnezeu ca pe un dar revărsat din mâinile iubitoare ale Creatorului.

Pentru el, fiecare răsărit poartă amprenta binecuvântării dumne­ze­iești, fiecare om este o taină, iar fiecare întâlnire devine prilej de comuniune. Aproapele nu mai este privit prin prisma interesului personal, ci ca un chip al lui Dumnezeu. Bunurile materiale își găsesc locul firesc, devenind mijloace folositoare pentru viață și pentru slujirea semenilor, nu scopuri ultime care să înrobească inima. Mai mult decât atât, omul curățit de patimi descoperă pretutindeni urmele prezenței dumnezeiești. El vede lumina chiar și acolo unde alții observă doar umbre. Nu se călăuzește din suspiciuni, nu se lasă atras de privirile pizmașe și nici de comentariile care rănesc și dezbină. Omul cu suflet luminat nu își pierde vremea iscodind întunericul, ci caută neîncetat strălucirea harului. El înțelege că pacea inimii se păstrează nu prin judecarea celorlalți, ci prin apropierea de Dumnezeu.

În contrast cu această privire luminată de har, Evanghelia vorbește și despre ochiul rău. Acesta este expresia unei inimi stăpânite de invidie, zgârcenie, lăcomie și egoism. Se poate întâmpla ca omul să aibă o vedere trupească desă­vârșită și, totuși, să fie cuprins de o adâncă orbire duhovnicească. Ochiul rău deformează frumusețea realității și întunecă sensul lucrurilor. El vede rivalități acolo unde Dumnezeu a rânduit spirit de frățietate, vede amenințări unde există binecuvântări și simte lipsuri chiar și atunci când a primit din belșug...

Un asemenea om ajunge să dorească fără încetare ceea ce este trecător și material, alergând după umbre care, în cele din urmă, nu pot umple golul inimii. Cu cât adună mai mult, cu atât devine mai apăsătoare sărăcia lăuntrică. Încetul cu încetul, își pierde sensibilitatea față de suferința aproapelui, nu mai vede nevoile celor­lalți și nu mai dorește să-L întâlnească pe Dumnezeu. Astfel, sufletul se închide în sine și începe să locuiască într-un întuneric care nu vine din lipsa luminii, ci din refuzul de a o primi.

Evanghelia ne cheamă, așadar, la o cercetare atentă a propriei conștiințe înaintea lui Dumnezeu. Ea ne îndeamnă să alegem lumina în locul întunericului, comoara cerească în locul amăgirilor trecătoare și privirea curată în locul ochiului întunecat de patimi. Numai astfel, căutările noastre vor înceta să mai fie himere, iar drumul vieții se va umple de pace și de frumu­sețea prezenței lui Dumnezeu, Care luminează întreaga existență și pe toți cei ce Îl caută cu inimă curată.

Există însă o primejdie și mai adâncă decât întunericul obișnuit: întunericul care se crede lumină. Este starea în care omul nu doar că se îndepărtează de adevăr, ci ajunge să creadă că rătăcirea sa este însăși măsura adevărului. Sunt oameni care se socotesc dea­supra celorlalți, deși rămân legați cu lanțurile nevăzute ale orgoliului, cred că sunt liberi, însă sunt stă­pâniți de patimi, se consideră limpezi în judecată, dar privesc toate lucrurile prin prisma interesului personal și a iubirii de sine.

Sfinții Părinți au vorbit adesea despre această subtilă și primejdioasă înșelare a omului. Ei au numit-o autoamăgire, stare în care sufletul își pierde treptat capacitatea de a distinge adevărul de aparență.

Când cineva se îndepărtează de Dumnezeu, Izvorul luminii și al discernământului, riscă să piardă capacitatea de a distinge adevărul fără să conștientizeze acest lucru. Într-o asemenea stare, omul poate confunda zgomotul cu înțelep­ciu­nea, mândria cu demnitatea, încă­pă­țânarea cu statornicia și propriile dorințe cu voia lui Dumnezeu. Când nu se mai încredinţează în purtarea de grijă a Domnului, omul începe să creadă că totul depinde exclusiv de puterile sale: hrana de pe masă, siguranța zilei de mâine, valoarea propriei existențe și chiar sensul vieții.

În această perspectivă îngustă, sufletul devine apăsat de griji, iar inima se umple de neliniști care îi răpesc pacea. Cuvintele Evangheliei nu condamnă munca, nici responsabilitatea, nici grija firească pentru cele necesare vieții. Mântuitorul nu mustră osteneala omului, ci neliniștea care izvorăște din lipsa încrederii în Dumnezeu.

De aceea, Hristos îi învață pe ucenici să privească lumea cu ochi curați și luminați de credință. El le îndreaptă atenția spre păsările cerului, ființe fragile și nevinovate care străbat văzduhul sub binecuvântarea Creatorului. Ele își caută hrana, își rostuiesc cuiburile și își urmează călătoria așezată de Dumnezeu, însă nu trăiesc sub povara fricii permanente pentru ziua de mâine. Dumnezeu le hrănește prin rânduiala înțeleaptă pe care El Însuși a așezat-o în întreaga creație.

La fel este chemat să trăiască și omul. El trebuie să lucreze, să semene, să construiască și să se ostenească, însă toate trebuie unite cu încrederea în purtarea de grijă dumnezeiască. Munca fără credință devine povară, iar credința fără lucrare se usucă asemenea unei ramuri despărțite de trunchi. Când cele două se întâlnesc, viața capătă echilibru și frumusețe. Iar dacă Dumnezeu poartă grijă de păsările cerului, cum să nu poarte grijă de omul creat după chipul și asemănarea Sa? Chiar dacă omul modern dispune de planuri bine alcătuite, de asigurări, de tehnologii sofisticate și de numeroase mijloace de siguranță, cele mai prețioase lucruri ale existenței rămân, în cele din urmă, daruri primite: viața, sănătatea, timpul, iubirea, pacea sufletului și însăși mântuirea.

O lecție de mare frumusețe se desprinde și din îndemnul Mântuitorului de a privi la crinii câmpului. În tăcerea lor, florile exprimă o înțelepciune pe care adesea omul grăbit nu mai are răbdarea să o cugete. Crinul nu este preocupat de propria frumusețe și nu se stră­duiește să atragă privirile. El nu caută admirația nimănui, ci pur și simplu primește cu deplină ascultare ceea ce Dumnezeu îi dăruiește.

În tradiția Bisericii, crinul a devenit simbol al curăției, al nevi­no­vă­ției și al simplității. El ne învață să cultivăm frumusețea care nu se impune, ci se oferă în tăcere, și podoaba care nu vine din strălucirea exterioară, ci din armonia cu voia lui Dumnezeu. De aceea, cuvintele Mântuitorului au o forță aparte când afirmă că nici Solomon, în toată slava sa, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre crinii câmpului. Însuși regele care a cunoscut bogății, palate și o splendoare rar întâlnită nu a putut egala frumusețea simplă a unei flori care își primește existența din mâna Creatorului. O singură petală, luminată de roua dimineții, vorbește mai profund despre măre­ția lui Dumnezeu decât toate podoabele puterii omenești.

Evanghelia ne descoperă o taină pe care lumea o uită adesea: frumu­sețea adevărată izvorăște direct din înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu, în timp ce gloria omenească, oricât de strălucitoare ar părea, este trecătoare asemenea unei umbre care se prelungește pentru o clipă și apoi piere. Numai ceea ce este unit cu Dumnezeu rămâne veșnic, iar sufletul care învață să se încreadă în El dobândește pacea pe care nici timpul, nici schimbările lumii nu o pot răpi.

Evanghelia culminează într-un îndemn care cuprinde întreaga înțelepciune a vieții creștine și pe care, nu de puține ori, îl lăsăm în umbra preocupărilor noastre cotidiene: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), cuvinte care nu reprezintă o invitație la pasivitate, la nepăsare sau la abandonarea responsabilităților, ci o chemare la o profundă schimbare a vieții. Hristos nu ne cere să fugim de lume, ci să așezăm toate lucrurile în ordinea lor firească, avându-L pe Dumnezeu drept început, cale și împlinire a tuturor căutărilor noastre. Când Împărăția lui Dumnezeu devine comoara inimii, toate celelalte își găsesc locul potrivit: grijile nu dispar, însă nu mai stăpânesc sufletul, osteneala nu încetează, însă nu mai este însoțită de deznădejde, viața nu devine lipsită de încercări, însă este luminată de speranța că Dumnezeu poartă de grijă celor care Îl caută cu credință. Ochiul curat trăiește în această lumină. El vede în fiecare zi un dar și în fiecare încercare o posibilitate de creștere duhovnicească. Ochiul rău, dimpotrivă, se oprește doar asupra lipsurilor, amenințărilor și nesigu­ranței. El vede pretutindeni motive de teamă și nemulțumire, iar în cele din urmă rămâne departe de Dumnezeu.

Păsările cerului și crinii câmpului nu sunt simple exemple folosite de Mântuitorul pentru a ilustra o idee abstractă. Ele sunt ferestre ale unei existențe așezate sub binecuvântarea lui Dumnezeu, mărturii ale unei armonii pe care omul o pierde când se încrede exclusiv în propriile puteri și uită de Creatorul său.

Această învățătură evanghelică a fost trăită, de-a lungul veacurilor, în chip deosebit în ținuturile atho­nite. Sfântul Munte nu este doar o regiune monastică a lumii ortodoxe și nici doar un monument al trecutului, ci o chemare permanentă către experiența autentică a Evangheliei.

De peste o mie de ani - iar, după mărturia unor tradiții duhov­ni­cești, în continuitate cu marile experiențe ascetice ale veacurilor al IV-lea și al V-lea - Athosul păstrează aprinsă candela rugăciunii și a căutării lui Dumnezeu. Potrivit tradiției athonite, Maica Domnului, călătorind spre Cipru împreună cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, a fost purtată de furtună către această peninsulă. Frumusețea locului a legat pentru totdeauna Athosul de dragostea sa maternă. De aceea, Sfântul Munte este numit până astăzi Grădina Maicii Domnului, loc al ocrotirii și al prezenței sale tainice.

Din punctul de vedere al organizării vieții monahale, Athosul a cunoscut un moment decisiv prin lucrarea Sfântului Atanasie Athonitul, întemeietorul Marii Lavre, care a statornicit rânduiala vieții de obște și a contribuit la transformarea acestui ținut într-un mare centru spiritual al Ortodoxiei.

De atunci și până astăzi, Athosul a devenit o școală a rugăciunii, a pocăinței și a căutării lui Dumnezeu. Acolo s-au nevoit de-a lungul secolelor nu numai greci, ci și români, sârbi, bulgari, georgieni, ruși și monahi proveniți din numeroase alte popoare. Unii au ajuns în Sfântul Munte purtați de curiozitate, iar alții în căutarea unui sens adânc al vieții, descoperind comoara credinței și frumusețea Ortodoxiei.

În Athos s-a afirmat mereu că, prin comuniunea în Hristos, dife­ren­țele naționale sunt depășite, iar identitatea cea mai profundă a omului este aceea de fiu al lui Dumnezeu după har.

Istoria Athosului păstrează și memoria binefăcătorilor care l-au sprijinit în vremuri de încercare, mai ales după căderea Constantinopolului sub stăpânirea otomană. Între toți aceștia, domnitorii Țărilor Române ocupă un loc aparte. Generozitatea lor a făcut posibilă su­pra­viețuirea multor mănăstiri, iar daniile, restaurările și ctitoriile românești au devenit parte din însăși istoria Sfântului Munte. Însă contribuția românilor nu s-a limitat doar la ajutorul material. Numeroși fii ai neamului nostru au devenit nevoitori ai Athosului, împodobind cu rugăciunea și nevoința lor chiliile și mănăstirile care au fost, timp de secole, adevărate academii ale vieții duhovnicești și izvoare de lumină pentru întregul spațiu ortodox.

Printre marii trăitori ai Sfântului Munte se numără Sfinții Atanasie Athonitul, Grigorie Palama, Maxim Kavsokalivitul, Nicodim Aghioritul, Siluan Athonitul, Paisie Aghioritul și Cuviosul Iosif Isihastul, cărora li se alătură și sfinții români recent canonizați, care au strălucit în

Athos prin smerenie, rugăciune și dragoste de Dumnezeu: Nifon, Nectarie și Petroniu de la Prodromu, Dionisie de la Colciu și alți nevoitori români care au făcut din Athos o adevărată patrie a sufletului.

Toți acești sfinți, asemenea păsărilor cerului și crinilor câmpului din Evanghelie, au înțeles că adevărata bogăție nu stă în ceea ce adună omul pe pământ, ci în ceea ce așază în cer. Ei au căutat mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și au descoperit că lumina harului întrece orice strălucire a lumii, iar pacea lui Hristos este mai de preț decât toate comorile trecătoare ale acestei vieți.

Un singur termen pare să rezume întreaga taină a Sfântului Munte: isihia. Această expresie atât de prețuită în spiritualitatea răsăriteană înseamnă liniște, pace lăuntrică, adunarea minții în inimă și a inimii înaintea lui Dumnezeu.

Nu este o simplă tăcere exterioară sau o retragere din lume, ci o stare de așezare lăuntrică în care zgomotul gândurilor se domolește, iar omul începe să asculte glasul harului dumnezeiesc. Din această experiență s-a născut rugăciunea isihastă, devenită inima vieții atho­nite și una dintre cele mai înalte trăiri ale tradiției ortodoxe. Athosul mărturisește de peste un mileniu că adevărata transformare a omului începe din interior, din adâncul inimii, unde Dumnezeu așteaptă să fie primit. Într-o lume dominată de zgomot, grabă, agitație și risipirea continuă a atenției, această chemare pare mai actuală și mai necesară ca oricând.

Recenta accentuare liturgică a Duminicii Sfinților Athoniți nu reprezintă o noutate în continuitatea tradiției bisericești, întrucât Biserica a cinstit dintotdeauna pe marii nevoitori ai Athosului. Totuși, această sărbătoare așezată în mod special în calendarul Bisericii Ortodoxe Române ne amintește că Sfântul Munte a oferit lumii ortodoxe o adevărată constelație de sfinți, care luminează cerul Bisericii de peste o mie de ani.

Fiecare dintre ei a fost asemenea unei candele aprinse din lumina lui Hristos, iar împreună alcătuiesc un impresionant șir de mărturisitori, rugători, isihaști și teologi. Athosul nu îi cheamă pe toți oamenii la viața monahală și nici să părăsească responsabilitățile vieții cotidiene. Chemarea sa este mai profundă și universală: aceea de a-L așeza pe Dumnezeu în centrul existenței. În vremurile de astăzi, informațiile se succed necontenit, imaginile și cuvintele se revarsă fără încetare asupra omului, dar Sfântul Munte ne amintește că sufletul nu poate auzi glasul lui Dumnezeu și nu se re­gă­sește decât în tăcere. Această tăcere este plinătate; nu este absență, ci prezență. Este tăcerea care pre­gă­tește întâlnirea cu Dumnezeu, asemenea liniștii care precede răsăritul soarelui.

În această liniște, omul începe să descopere adevărata măsură a lucrurilor și să înțeleagă că multe dintre grijile care îl apasă sunt umbre trecătoare în comparație cu lumina Împărăției lui Dumnezeu.

Athosul adună laolaltă oameni din numeroase popoare și tradiții, arătând că în Hristos există o unitate mai profundă decât orice apar­te­nență etnică sau culturală. Acolo, sub ocrotirea Maicii Domnului, limbile și originile diferite se întâlnesc în aceeași rugăciune și căutare a lui Dumnezeu.

Astfel, Sfântul Munte rămâne un far al lumii ortodoxe, o lumină care nu încetează să strălucească prin continuitatea unei vieți îndreptate necontenit către cele cerești. Pentru români, Athosul reprezintă și o parte prețioasă a propriei istorii duhovnicești.

Generații întregi de monahi, duhovnici, episcopi și credincioși au privit către muntele sfânt ca spre o școală a rugăciunii și a viețuirii în Hristos. De aici au primit inspirație, îndrumare și putere pentru propria lor lucrare duhovnicească. Însă cea mai importantă învățătură pe care Athosul o transmite lumii rămâne aceea că omul nu își găsește adevărata împlinire decât în măsura în care Îl caută pe Dumnezeu.

Toate celelalte realizări, oricât de impresionante ar părea, rămân incomplete dacă nu sunt luminate de această căutare. Iar când sufletul Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima, cu sinceritate și statornicie, întreaga viață se poate transforma într-un urcuș neîntrerupt către lumină, asemenea unei ascensiuni binecuvântate spre culmile unui munte scăldat de soarele harului.

În acest sens, pomenirea Sfinților Athoniți se leagă în chip minunat de crinii câmpului despre care vorbește Hristos în Evanghelie, nu prin frumusețea trecătoare a lumii, ci prin lumina și curăția pe care le-au dobândit prin nevoință, rugăciune și iubire de Dumnezeu. Nu au ajuns să se îmbrace în această frumusețe fără luptă. Ea s-a născut din lacrimi, din privegheri, din răbdarea încercărilor și din biruința asupra propriilor slăbiciuni.

Din lumina Împărăției lui Dumnezeu, sfinții ne adresează chemarea pe care Evanghelia o rostește fiecărui om: să ne curățim privirea, să căutăm mai întâi cele de sus și să nu ne lăsăm înrobiți de grijile, himerele și amăgirile lumii trecătoare. Numai în apropiere de Dumnezeu omul descoperă lumina cea adevărată, pacea inimii și fru­musețe care nu se vestejește niciodată...