Sfinţii români, norul de mărturii şi pașii călăuziți de har

Chemarea Apostolilor pe țărmul lacului Ghenizaret rămâne una dintre cele mai luminoase pagini ale Sfintei Evanghelii. În ea se descoperă începutul lucrării Bisericii, taina misiunii creștine și răspunsul pe care omul se cuvine să-l ofere când Dumnezeu îi vorbește inimii. Deși au fost rostite acum două milenii, cuvintele Mântuitorului răsună cu aceeași putere și astăzi, asemenea unei chemări care nu încetează niciodată să atingă sufletul omenesc.

Într-o zi obișnuită, pe malul apelor liniștite ale Ghenizaretului, Hristos a trecut pe lângă câțiva pescari: Simon Petru și fratele său, Andrei, apoi Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Nu a rostit un discurs lung și nici nu le-a cerut dovezi ale vredniciei lor. Le-a adresat doar câteva cuvinte, simple în alcătuire, dar nesfârșite în profunzime: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” Acest îndemn continuă și astăzi să bată la poarta inimii fiecărui om, chemându-l la o viață nouă și luminându-i întreaga existență.

Aceasta nu este o simplă invi­tație, ci o chemare care poartă în ea puterea unei prefaceri lăuntrice. Mântuitorul nu Își alege ucenicii dintre oamenii faimoși ai lumii, dintre cei puternici sau dintre marii învățați ai vremii. El se oprește înaintea unor simpli muncitori, neștiuți de mulțimi, pentru a arăta că lucrarea Evangheliei nu se întemeiază pe strălucirea omenească, ci pe harul lui Dumnezeu, care poate transforma neputința în putere și smerenia în izvor de binecuvântare.

Acești primi ucenici cunoșteau marea și capriciile ei, furtuna și liniștea, osteneala nopților petrecute pe ape și răbdarea așteptării. Viața lor era legată de mreje, de corăbii și de nesiguranța fiecărei zile. Tocmai această experiență avea să fie prefăcută de Hristos într-o lucrare nouă și sfântă. El nu i-a chemat pentru a stăpâni peste oameni și nici pentru a căuta cinste sau putere. Menirea lor avea să fie aceea de a-i scoate pe oameni din adâncurile păcatului, din furtunile deznădejdii și din întunericul rătăcirii, călăuzindu-i către limanul Împărăției lui Dumnezeu.

Răspunsul lor este unul dintre cele mai impresionante gesturi de credință din întreaga Evanghelie. Ei lasă în urmă imediat corabia, mrejele, îndeletnicirea lor și chiar legăturile cele mai apropiate ale familiei, pentru a-L urma pe Cel care îi chemase. În acea clipă, o existență obișnuită se transformă într-o cale a apostoliei, iar oamenii simpli ai Galileei devin temelia pe care avea să se zidească lucrarea Bisericii în lume.

A-L urma pe Hristos înseamnă întotdeauna o schimbare profundă a vieții. Înseamnă să nu mai trăiești doar pentru tine însuți, ci să îți deschizi inima către Dumnezeu și către aproapele. Înseamnă să lași în urmă tot ceea ce te ține legat de egoism, de frică și de neputință și să pășești cu încredere pe drumul credinței. Este o chemare înaltă și, omenește vorbind, imposibil de împlinit prin propriile puteri.

De aceea, lucrarea Apostolilor și a tuturor celor care slujesc Evanghelia nu este rodul exclusiv al strădaniei omenești. Este un dar și o împreună-lucrare cu Dumnezeu. Nimeni nu poate împlini prin sine însuși misiunea Celui care a chemat lumea la mântuire. Nimeni nu se poate ridica prin propriile puteri la o asemenea înălțime. Harul lui Dumnezeu este cel care întărește, luminează și desăvârșește.

În lumina acestei chemări înțe­legem că Biserica nu este doar o instituție a istoriei, ci tainica comunitate a tuturor celor chemați la mântuire. Ea este corabia care străbate valurile veacurilor, purtând în sânul ei pe cei care răspund glasului lui Hristos. Iar chemarea de pe malul Ghenizaretului continuă să răsune și astăzi, asemenea unei adieri dumnezeiești care trece peste apele lumii și peste adâncul inimilor noastre: „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” În aceste cuvinte se află începutul fiecărei convertiri, izvorul fiecărei vocații și lumina care călăuzește pașii celor ce aleg să-L urmeze pe Hristos până la limanul veșniciei.

Biserica este chemată să vestească lumii tainele dumnezeiești, să aducă în inimile oamenilor lumina Evangheliei și să împărtă­șească tuturor viața cea nouă în Hristos. Lucrarea ei nu se oprește la rostirea unui cuvânt sau la împlinirea unor rânduieli, ci urmă­rește necontenit sfințirea omului, prefacerea lui lăuntrică și apropierea sa de Dumnezeu. Ea îi cuprinde deopotrivă pe cei care au răspuns deja chemării dumne­zeiești și pe cei care încă stau la marginea drumului, așteptând clipa întâlnirii cu harul. În această lumină, nimeni nu poate fi socotit desăvârșit și nimeni nu poate fi considerat definitiv pierdut. Aceasta este una dintre marile taine ale Bisericii: iubirea ei răbdătoare, care nu încetează să creadă în posibilitatea întoarcerii și a înnoirii fiecărui suflet.

Misiunea Bisericii înseamnă, de asemenea, slujirea concretă a celor aflați în nevoie. Ea nu este chemată doar să mărturisească adevărul, ci și să-l întruchipeze prin iubire, milostivire și compasiune. Este nevoie de mărturisire curajoasă, dar la fel de mult este nevoie de brațe care ridică, de ochi care plâng împreună cu cei îndurerați și de inimi care se jertfesc pentru aproapele. Cuvintele, chiar și atunci când sunt frumos alcătuite și bine intenționate, rămân neputincioase dacă nu sunt susținute de fapte. Lumina unei singure fapte bune poate grăi uneori mai puternic decât multe vorbe rostite cu iscusință.

A-L urma pe Hristos înseamnă, înainte de toate, a te pune în ascultare față de El, a păzi poruncile Lui. În aceasta se află începutul oricărei ucenicii adevărate. Este impresionantă atitudinea primilor Apostoli care, auzind chemarea Domnului, nu cer explicații, nu solicită garanții și nu caută sigu­ranțe omenești. Ei răspund prin încredere, iar această încredere devine puntea pe care pășesc spre o viață nouă. În fața chemării dum­nezeiești, credința lor este mai puternică decât toate întrebările și mai luminoasă decât toate nedumeririle.

Dar urmarea lui Hristos nu este doar un act exterior și nici o simplă adeziune intelectuală. Ea devine, treptat, o stare a inimii și un mod de a fi. După un timp mai lung sau mai scurt, sufletul începe să simtă lumina Evangheliei coborând în adâncul său, asemenea zorilor care risipesc întunericul nopții. Omul începe să privească altfel lumea, să judece altfel lucrurile și să descopere în fiecare clipă prezența tainică a lui Dumnezeu.

În vremurile pe care le trăim, această urmare devine tot mai dificilă. Suntem înconjurați de secularizare, de relativism moral, de individualism și superficialitate. Întâlnim pretutindeni frică, dezbinare, tulburare, neadevăr, judecată aspră și cuvinte care rănesc. Într-o asemenea lume, sufletul credincios este chemat să rămână statornic asemenea unei candele aprinse în mijlocul furtunii. Este nevoie de credință, răbdare și discernământ, dar poate mai mult decât orice este nevoie de puterea iertării, virtute care vindecă răni, stinge vrajba și redeschide drumurile comuniunii.

A fi al lui Hristos înseamnă să ai curajul fidelității, chiar și atunci când aceasta aduce neînțelegere, împotrivire sau singurătate. Înseamnă să rămâi aproape de Dumnezeu nu doar în zilele luminoase, ci și în ceasurile de încercare. Sfinții au arătat prin întreaga lor viață că adevărata biruință nu constă în succesul exterior, în lauda oamenilor sau în împlinirile trecătoare ale lumii, ci în cultivarea necontenită a comuniunii cu Dumnezeu.

Ucenicul autentic, care Îl urmează cu adevărat pe Hristos, nu își pierde nădejdea când trece prin încercări și nu răspunde răului cu rău. El nu își ascunde credința din rușine și nu se teme să trăiască după cuvintele Evangheliei. Chiar și atunci când drumul devine anevoios, chiar și atunci când simte gustul amar al eșecului sau al propriei neputințe, nu încetează să privească spre Dumnezeu. Învață că pocăința este o lucrare necontenită a inimii, că iubirea față de Dumnezeu și față de oameni nu este o emoție trecătoare, ci o stare care trebuie cultivată zi de zi. Înțelege că este chemat să se lepede de egoism, să poarte cu răbdare povara încercărilor și să prefacă fiecare suferință într-o treaptă spre maturizarea duhovnicească.

Astfel, urmarea lui Hristos devine o călătorie a inimii către lumină, o necontenită înnoire a sufletului și o școală a iubirii în care omul învață, pas cu pas, să semene tot mai mult cu Cel pe care L-a ales drept Cale, Adevăr și Viață.

În această a doua duminică după Rusalii, privirea noastră se îndreaptă cu recunoștință către comoara spiritualității românești, născută la întâlnirea binecuvântată dintre moștenirea apostolică, cultura strămoșilor noștri și lumina tradiției bizantine. Credința acestui neam își coboară rădăcinile până în vremea Sfântului Apostol Andrei, cel dintâi chemat, care a adus sămânța Evangheliei și a așezat începuturile unei istorii sfințite de jertfă și mărturisire.

Din această moștenire sfântă și din lucrarea tainică a Duhului Sfânt, Care a adumbrit peste veacuri viața poporului nostru, înțe­legem frumusețea unui echilibru rar între contemplație și viața practică, între rugăciune și faptă, între isihia inimii și slujirea aproapelui. Sfinții români se disting printr-o noblețe duhovnicească discretă, lipsită de zgomot și de căutarea slavei omenești. Ei au strălucit prin răbdare, smerenie și statornicie, fiind lucrători ai rugăciunii și ai păcii și unind în chip armonios adevărurile credinței cu realitățile vieții de fiecare zi. În exis­tența lor nu a existat despăr­țire între Altar și lume, între cuvânt și faptă, între mărturisire și trăire.

De-a lungul istoriei, mănăstirile românești au devenit cetăți ale Duhului, izvoare de lumină, cultură și sfințenie. Între zidurile lor s-au păstrat credința, limba, tradițiile și nădejdea unui neam întreg. De la sihaștrii ascunși în adâncul codrilor și până la marile lavre care împodobesc țara ca niște lumânări aprinse pe înălțimi, monahismul românesc a cultivat rugăciunea inimii, nevoința ascetică și căutarea neîntreruptă a lui Dumnezeu.

Atât de mulți pustnici, sihaștri și cuvioși au sfințit pământul cu nevoințele lor, din primele veacuri creștine și până aproape de zilele noastre, încât putem repeta cuvintele unui călător străin de la începutul veacului al XVIII-lea, care mărturisea că „pădurile foșneau de mulțimea sihaștrilor”. În tăcerea codrilor, în peșteri ascunse, în chilii sărace sau în vetre monahale pline de rugăciune, s-au ridicat generații întregi de suflete care au căutat Împărăția lui Dumnezeu mai presus de toate.

Gândul ni se îndreaptă mai întâi către martirii neamului, cei care au pecetluit cu sângele lor credința în Hristos. De la mărturisitorii din primele veacuri creștine și până la cei mai apropiați de timpul nostru, șirul lor luminează istoria asemenea unei cununi de stele. Între aceștia strălucesc cu o lumină aparte Sfinții Martiri Brâncoveni, chipuri ale fidelității desăvârșite față de Hristos. În fața amenință­rilor și a suferinței, ei au ales să renunțe la tot ceea ce este trecător ca să nu piardă comoara credinței. Au preferat moartea decât lepădarea de Domnul, lăsând peste veacuri o mărturie de curaj, demnitate și iubire neclintită.

Dar, pe lângă martiri, pământul românesc a rodit și mulțime de alți sfinți: nevoitori ai pustiei, rugători neobosiți, învățători înțelepți, păstori ai sufletelor și oameni ai milosteniei. Unii au strălucit prin cuvânt, alții prin tăcere; unii prin slujire văzută, alții prin rugăciune ascunsă, arătând că sfințenia poate îmbrăca forme diferite, dar izvo­răște întotdeauna din aceeași iubire pentru Dumnezeu.

Ne gândim de asemenea la cei care au trecut prin întunericul temnițelor și al persecuțiilor, dar care au păstrat în suflet o lumină pe care nimeni nu a putut-o stinge. În acele îngrozitoare locuri ale suferinței și ale umilinței, ei au descoperit bucuria prezenței lui Dumnezeu și pacea pe care lumea nu o poate da. În condiții de neima­ginat, au trăit experiențe duhovni­cești de o profunzime impresionantă, transformând lanțurile în libertate lăuntrică, întunericul în lumină și durerea în cale de apropiere de Dumnezeu.

Toți acești sfinți alcătuiesc împreună o mare familie duhovnicească, o moștenire care continuă să vorbească și astăzi. Ei ne învață că adevărata putere se naște din credință, că răbdarea este mai puternică decât violența, că smerenia biruie mândria și că omul care rămâne unit cu Dumnezeu poate transforma orice încercare într-un prilej de sfințire. Datorită sfințe­niei vieților lor, spiritualitatea românească nu este doar o pagină de istorie, ci o chemare adresată fiecărei generații de a păstra aprinsă candela credinței și de a merge pe urmele celor care au făcut din viața lor o Evanghelie trăită.

Sfinții români nu pot fi înțeleși separat de marea familie a Ortodoxiei universale. Ei nu reprezintă o tradiție izolată, ci se află într-o deplină continuitate cu tezaurul de credință al Bisericii de pretutindeni, fiind mlădițe ale aceluiași arbore binecuvântat care își are rădăcinile în propovăduirea apostolică și în lucrarea Duhului Sfânt. Viețile lor mărturisesc aceeași credință apostolică, aceeași expe­riență a rugăciunii, aceeași nevoin­ță ascetică, aceeași iubire jertfelnică și aceeași participare la frumusețea nesfârșită a vieții liturgice care a însoțit generații întregi de creștini.

De-a lungul veacurilor, pământul românesc s-a bucurat de influ­ențe duhovnicești luminoase și roditoare. Între acestea, un loc aparte îl ocupă legătura profundă cu Sfântul Munte Athos, care a revărsat peste Țările Române duh de rugăciune, înțelepciune și statornicie. Totodată, comuniunea neîntreruptă cu întreaga Ortodoxie răsăriteană a păstrat conștiința apartenenței la aceeași tradiție sfântă și la aceeași mărturisire a credinței.

Sfinții români au adus în această simfonie a sfințeniei și un accent propriu, o lumină care poartă amprenta sufletului neamului nostru. Ei s-au remarcat prin sensibilitatea inimii, prin echilibrul duhovnicesc, prin omenia lor caldă și prin apropierea de suferința concretă a oamenilor. În viețile lor întâlnim nu doar asprimea nevoinței, ci și delicatețea compasiunii; nu doar râvna pentru Dumnezeu, ci și grija părintească pentru aproapele. Au știut să împletească rugăciunea cu slujirea, contemplația cu fapta bună și dragostea pentru cer cu responsabilitatea față de cei aflați în nevoie.

Chemarea Mântuitorului: „Veniți după Mine!” rămâne la fel de puternică astăzi, poate mai actuală ca oricând într-o generație care caută sens, adevăr și stabilitate într-o lume marcată de nesiguranță și schimbare. Aceste cuvinte nu au fost adresate doar Apostolilor care și-au lăsat mrejele pe țărmul Mării Galileei, ci fiecărui om care simte în adâncul sufletului dorul după Dumnezeu și setea după comuniunea cu El.

Sfinții români sunt dovada că această chemare poate fi împlinită în orice timp și în orice împrejurare. Ei au răspuns glasului lui Hristos în epoci diferite și în condiții dintre cele mai diverse: în zorii etnogenezei poporului nostru, în pustietățile munților și ale codrilor, în cetăți și sate, în mănăstiri și în mijlocul familiilor, în vremuri de pace și de prosperitate, dar și în perioade de încercare, persecu­ție și tulburare. Viețile lor mărturisesc că semințele Evangheliei pot rodi pretutindeni unde există o inimă deschisă către Dumnezeu.

Ei ne arată că marile cuvinte ale Evangheliei nu aparțin doar trecutului și nu sunt simple amintiri ale unei istorii îndepărtate. Aceste învățături au puterea de a transforma și astăzi vieți, de a vindeca răni, de a lumina conștiințe și de a călăuzi pașii oamenilor spre Împărăția lui Dumnezeu. Harul care i-a întărit pe Apostoli și pe sfinți rămâne același, lucrând tainic și necontenit în viața celor care Îl caută pe Hristos.

Există însă o condiție esențială: omul trebuie să răspundă acestei chemări cu sinceritate și cu inimă întreagă. Dumnezeu nu silește pe nimeni și nu cucerește sufletul prin constrângere. Chemarea Sa este blândă, asemenea unei adieri care atinge tainic inima. Ea cere un răspuns liber, smerit și deplin.

De aceea, urmarea lui Hristos începe atunci când omul încetează să mai pună condiții, să mai ceară dovezi sau răsplătiri și învață să se încredințeze voii lui Dumnezeu. Începe atunci când lasă deoparte zgomotul lumii, tulburarea gândurilor și neliniștea dorințelor egoiste pentru a asculta glasul care vorbește în adâncul sufletului. Chemarea lui Hristos este primită cu adevărat numai când este întâmpinată cu toată inima, cu toată credința și iubirea.

Când omul răspunde astfel, fără rezerve și fără împărțire lăuntrică, se petrece taina cea mare a întâlnirii cu Dumnezeu: viața sa începe să se lumineze dinăuntru, pașii îi sunt călăuziți de har, iar existența întreagă se transformă într-un drum binecuvântat de urmarea lui Hristos, care duce către pacea inimii și către lumina cea neapusă a Împărăției cerurilor.