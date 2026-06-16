Ctitori, restauratori și ucenici în cetatea Crucii. O istorie scrisă prin rugăciune și dăruire

Istoria unei mănăstiri sau a unei biserici nu se alcătuiește doar din numele ctitorilor care au așezat, prin credință și jertfelnicie, piatra de temelie, ci și din numele celor care, peste ani și uneori peste veacuri, au avut puterea și înțelepciunea de a‑i reda frumusețea dintâi, umbrită uneori de trecerea timpului, de încercările istoriei, de nepăsarea oamenilor ori de praful uitării.

În conștiința Bisericii, asemenea lucrători ai renașterii lăcaşurilor de cult se așază alături de ctitori, căci dacă unii au ridicat zidurile și au deschis începuturile lucrării sfinte, alții au vegheat ca această moștenire să nu se piardă, ci să fie transmisă mai departe, asemenea unei făclii aprinse din generație în generație.

Restaurarea nu este doar o intervenție asupra pietrei și a lemnului, ci poate fi privită ca o rectitorire, o lucrare de reînviere și înnoire. Cei care o împlinesc devin ctitori, înnoitori și binefăcători, asemenea acelora pe care îi pomenim la Sfânta Liturghie, rugându‑ne ca Dumnezeu să le răsplătească osteneala și dragostea pentru casa Sa.

Așa s‑a întâmplat și în cazul Mănăstirii Stavropoleos, al cărei nume, plin de simbol, se tâlcuiește „Cetatea Crucii”. După numeroase încercări şi perioade de suferință, chiar de uitare, anul 1989 a deschis vatra monahală un timp al renașterii, asemenea unei primăveri care se revarsă peste un ținut îndelung încercat de iarnă și viscol.

Atunci, în istoria așezământului s‑au înscris nume ale unui nou început.

Nu este deloc ușor să‑ți asumi lucrarea anevoioasă a unei restaurări. Ea cere răbdare, discernământ, dragoste și multă jertfă, pentru că nu orice intervenție aduce lumină și nu orice înnoire păstrează sufletul unui loc. Restauratorul trebuie să asculte glasul trecutului și să‑l lase să vorbească mai departe generațiilor viitoare.

În această lucrare, părintele Iustin Marchiş nu a rămas singur. În jurul său s‑a adunat, asemenea unei candele cu mai multe flăcări, o obște de monahii devotate, care au ales calea slujirii tăcute și au refuzat zgomotul laudelor omenești. Cu smerenie, răbdare și dragoste pentru frumusețea liturgică și pentru patrimoniul Bisericii, au contribuit la renașterea unei vetre monahale de noblețe spirituală și artistică.

Tot ce întâlnește pelerinul la Stavropoleos - armonia arhitecturii restaurate, liniștea care învăluie curtea, rânduiala vieții monahale, originalitatea muzeului și atmosfera de rugăciune - poartă amprenta unei dăruiri totale de sine. Fiecare piatră, fiecare icoană, fiecare colț vorbesc despre o lucrare împlinită cu credință și dragoste, despre oameni care au înțeles că frumusețea poate deveni o formă a mărturisirii lui Dumnezeu.

Împlinirea a cincizeci de ani de nevoință monahală și a șaptezeci și cinci de ani de viață ai părintelui Iustin Marchiș oferă nu doar prilejul de a cinsti o persoană, ci mai ales de a contempla rodirea unei lucrări săvârșite cu fidelitate și statornicie. Este bucuria de a vedea cum o viață dăruită lui Dumnezeu lasă în urmă nu doar ziduri restaurate, ci și suflete zidite, comunități întărite și o moștenire spirituală care continuă să rodească.

În semn de recunoștință, Mănăstirea Stavropoleos a marcat momentul aniversar prin publicarea unui volum de predici și cateheze, un dar care vorbește despre bogăția unei experiențe duhovnicești adunate în decursul anilor. Cartea nu reprezintă doar o culegere de texte, ci o mărturie a unei vieți așezate sub semnul Evangheliei, al rugăciunii și al slujirii aproapelui.

Noul volum omiletic are meritul de a aduce în atenția cititorilor chipurile tinerilor slujitori ai mănăstirii, preotul Virgil Ioan Nanu și diaconul Mihai Chira, oferind imaginea unei continuități binecuvântate. Prin ei se vede că moștenirea spirituală nu se păstrează prin simple amintiri, ci se transmite, prin ucenicie, iubire și împărtășirea aceleiași râvne pentru Dumnezeu. Astfel, dincolo de zidurile restaurate și frumusețea unui monument salvat, Stavropoleosul este o școală a credinței și a frumuseții filocalice unde trecutul și prezentul se întâlnesc sub semnul Crucii, iar lumina primită este dăruită mai departe celor care vor veni.

În chiar prima pagină a volumului ne întâmpină un text semnat Andrei Pleșu, o mărturie care depășește granițele unei simple evocări aniversare. Rândurile sale se așază înaintea cititorului, asemenea unei confesiuni despre întâlnirile care modelează, uneori în chip tainic, drumul unui om. Este o meditație asupra acelor persoane luminoase pe care Dumnezeu le așază în calea noastră, pentru a ne călăuzi pașii către adevăr, frumusețe și mântuire...

Semnatarul își amintește că, încă din anii tinereții, a avut dorința de a căuta îndrumători spirituali, oameni ai harului și înțelepciunii care să‑i descopere cărările ce duc spre lumină. Din această galerie de chipuri providențiale se desprind nume care au marcat profund spiritualitatea românească: Sfântul Cuvios Cleopa Ilie, Benedict Ghiuș, Arsenie Papacioc, Andrei Scrima și, fără îndoială, alții asemenea lor, a căror lumină continuă să strălucească în amintirea celui care i‑a cunoscut.

Deosebit de expresivă rămâne mărturisirea că acești părinți duhovnicești au fost „mai mulți și mai buni decât meritam”. În puține cuvinte se întâlnesc două dintre frumoasele virtuți: smerenia și recunoștința. Omul care privește astfel către trecut înțelege că marile daruri ale vieții nu sunt simple recompense ale meritelor personale, ci binecuvântări revărsate de Dumnezeu prin oameni, întâlniri și împrejurări pe care nu le‑ar fi putut nici cere, nici prevedea pe deplin.

Mărturisirea continuă și îl așază pe părintele Iustin Marchiș, numit frate, între însoțitorii de drum care au avut un loc aparte în viața autorului. Deși diferența de vârstă dintre ei este de numai trei ani, Andrei Pleșu, aflat înaintea părintelui Iustin pe firul timpului, găsește puterea de a spune despre sine că se simte „mai puțin copt”.

În ochii săi, părintele Iustin apare ca un om al statorniciei, al hărniciei și al consecvenței, unul dintre acei oameni care își transformă idealurile în lucrare concretă și durabilă. Dacă unul oferă mărturia unei vocații duhovnicești, celălalt aduce noblețea căutării intelectuale și existențiale desfășurate cu aceeași pasiune pentru adevăr. Sunt două drumuri diferite și totuși convergente, două moduri de a căuta lumina, două biografii care se întâlnesc într‑un dialog interesant.

Tocmai aici se află frumusețea mărturisirii: în faptul că nici unul nu se consideră ajuns la capătul drumului și nici autosuficient. Amândoi continuă să învețe unul de la celălalt, să se îmbogățească reciproc prin experiență, reflecție și prietenie. Iar această comuniune a căutării devine, la rândul ei, un dar oferit celor care îi citesc, îi ascultă sau îi întâlnesc.

Dincolo de paginile unei cărți, se conturează astfel imaginea unei prietenii zidite pe respect și dorința comună de a rămâne, până la sfârșit, ucenici ai adevărului și ai frumuseții care vin de la Dumnezeu.

La fel de semnificativ este faptul că despre părintele Iustin vorbesc în unde pline de căldură sufletească și ucenicii. Există o frumusețe aparte și o sensibilitate când cei care au primit lumină, îndrumare și sprijin de la un om aleg să‑i mărturisească recunoștința. O asemenea mărturie nu este doar un exercițiu al memoriei, ci și un act de fidelitate sufletească, o întoarcere către izvorul din care au sorbit inspirație pentru propriul drum.

Prin acest volum, Mănăstirea Stavropoleos marchează nu doar o aniversare sau o bornă biografică, ci oferă o mărturie despre continuitatea spirituală, despre felul în care valorile se transmit din inimă în inimă și din generație în generație. Este imaginea unei moșteniri care nu se păstrează în arhive și documente, ci în sufletele celor care au învățat să slujească și să se jertfească urmând exemplul celor de dinaintea lor.

Dintr‑o asemenea experiență avem cu toții de învățat. Într‑o epocă dominată adesea de graba succesului imediat, de dorința afirmării individuale și de tentația vizibilității permanente, Stavropoleosul amintește puterea lucrării, răbdătoare și statornice. Ne vorbește despre frumusețea unei vieți care rodește și despre recunoștința datorată celor care se ostenesc mult, fără să ceară răsplată omenească. Aici se înțelege limpede că marile împliniri nu sunt niciodată opera unui singur om, ci rodul unei comuniuni de suflete și al unei fidelități împărtășite.

Ctitorii care au ridicat zidurile, restauratorii care le‑au salvat de la ruină și ucenicii care duc mai departe duhul locului alcătuiesc împreună aceeași istorie, asemenea unor file diferite ale aceleiași Filocalii. Între ei există o legătură nevăzută, dar puternică, țesută din rugăciune, jertfă, memorie și iubire. Fiecare generație primește o comoară și are datoria de a o transmite mai departe, îmbogățită prin propria osteneală și credincioșie.

Un asemenea exemplu devine izvor de inspirație nu doar pentru prezent, ci și pentru generațiile care vor veni, dacă acestea vor mai avea răgazul și sensibilitatea de a descoperi frumusețea unor astfel de mărturii. Într‑o lume care schimbă repede reperele și uită cu ușurință ceea ce este esențial, asemenea cărți și aniversări devin adevărate exerciții de memorie binecuvântată și de recuperare a valorilor care dau profunzime existenței.

Am primit cu bucurie volumul Predici și cateheze ale preotului Virgil Ioan Nanu și diaconului Mihai Chira și am văzut în el nu doar cinstirea adusă unei vieți de slujire, ci și o mărturie despre puterea continuității duhovnicești.

Împreună cu maica stareță Mihaela, cu maicile Atanasia, Rafaela, Iustina, Ioanichia, Gabriela, cu sora Maria și cu prietenii și apropiații mireni ai tradiției stavropolene, ne bucurăm de aniversările și împlinirile care luminează ceasurile grele ale existenței.

Iar lista acestora nădăjduiesc că e scrisă deja în Ceruri.

Ne bucurăm, de asemenea, să vedem că, în ciuda vremurilor adesea potrivnice și a încercărilor care nu lipsesc din viața Bisericii, lucrarea lui Dumnezeu continuă să înflorească acolo unde este săvârșită cu credință, răbdare și stăruință. Unde există rugăciune, dragoste și jertfă smerită, harul lui Dumnezeu păstrează flacăra unei tradiții și transformă fiecare generație într‑o verigă luminoasă a aceluiași lanț neîntrerupt al credinței.

Stavropoleosul rămâne una dintre aceste candele aprinse în inima oraşului, un loc în care frumusețea, cultura, rugăciunea şi recunoştinţa față de moștenirea Bisericii se întâlnesc și se îmbrățișează sub lumina binecuvântată a Crucii, în Cetatea ei...