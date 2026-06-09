Luni a început Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, timp de primenire duhovnicească prin asceză, rugăciune şi fapte bune. Acest post mai este numit popular Postul Sâmpetrului. El precede sărbătoarea comună a Sfinţilor A­postoli Petru şi Pavel din 29 iunie şi le este dedicat. Pentru lumea creştină, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt extrem de importanţi din perspectiva exemplului personal în lucrarea de propovăduire a Evangheliei lui Hristos. Prin propovăduirea lor lumea a descoperit lucrarea Prea­­­sfintei Tre­imi pentru mântuirea neamului omenesc şi a primit Cuvântul revelat din paginile Sfintei Evanghelii.

Anul acesta, postul Sfinților Apostoli ţine trei săptămâni, în perioada 8-28 iunie, şi are următoarele dezlegări la peşte: 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 27 şi 28. Din această înşiruire a zilelor cu dezlegare la peşte vedem că acest post este de asprime medie.

În vechime, această perioadă de postire era închinată cinstirii darurilor Sfântului Duh, care ­s-au pogorât la Cincizecime peste Sfinţii Apostoli în Ierusalim. Aceste daruri „se revarsă în fiecare an peste Biserică la sărbătoarea Rusaliilor, împărtăşindu-se din ele şi credincioşii; de aceea în vechime acest post se numea Postul Cincizecimii”, după cum menţionează părintele profesor Ene Branişte în Liturgica Generală, unde scrie că „despre vechimea acestui post mărturisesc, în secolul al ­IV-lea, Constituţiile Apostolice. Mărturii ulterioare se găsesc la Sf. Atanasie cel Mare, la Fericitul Teodot, Episcopul Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta Postul de vară (Ieiunium aestivum) sau al Cincizecimii (Ieiunium Pentecoste). Se pare că, la început, postul acesta era ţinut numai în cercurile monahale şi abia mai târziu s-a extins şi la credincioşii din lume”.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu are o durată fixă, ci una variabilă de la an la an, pentru că începutul său este în funcţie de data sărbătorii pascale, care este variabilă. Acest post începe luni după prima duminică de după Rusalii, a Tuturor Sfinţilor, şi ţine până la sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din 29 iunie.