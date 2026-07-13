Nu doar cifre

Cifrele nu spun niciodată totul. Dar, cât de cât, spun și ele ceva. În București, capitala României, sunt circa 350 de lăcașuri de cult active, din toate cultele recunoscute de stat. Majoritatea - dar nu toate - sunt biserici ortodoxe. Pe de altă parte, cifra numără inclusiv capelele cimitirelor. Oricum, pentru 1,7 milioane de locuitori, vine un lăcaș de cult la 4.857 de cetățeni. Am tras cu ochiul, de curiozitate, prin Europa. În Germania, raportul este de 1.897, în Spania 1.575, iar Italia are un lăcaș de cult la 589 de italieni.

Cât privește educația, în București există cam 400 de unități de învățământ de stat (dintre care 160 de școli gimnaziale și 100 de licee), la care se adaugă 55 de școli și grădinițe private.

Capitala pare să fie destul de bolnăvicioasă, devreme ce există aproape 1.200 de farmacii, aparținând în mare parte unui număr de aproximativ 15 lanțuri farmaceutice majore, naționale și regionale.

Pentru că la noi în cartier, pe o distanță de două stații de mașină, se deschide a nu mai știu câta florărie (ceea ce, de altfel, a fost punctul de plecare al prezentului articol), m-am documentat și am descoperit un lucru neașteptat: concetățenii mei sunt mari iubitori de flori, dovadă că activează aici în jur de 1.700 de firme înregistrate în business-ul cu flori - cifră care nu ia în calcul nenumărații florari individuali de prin piețe și de la colțurile străzilor.

Mai avem, în Capitală, vreo 6.000 de restaurante, cafenele, baruri, bistrouri, fast-

fooduri și terase. Hai noroc!

Cele peste 7.400 de cabinete medicale și stomatologice, care se adaugă unui număr de 60 de spitale, confirmă impresia provocată de numărul farmaciilor - iar înghesuiala din camerele de primiri urgențe dovedește că tot nu sunt suficiente.

Mergând mai departe pe șirul crescător al cifrelor, observăm că la 1,7 milioane de locuitori există 1,7 milioane de mașini înmatriculate în București, plus o jumătate de milion în tranzit zilnic, plus un număr necunoscut de mașini înmatriculate în alte locuri - inclusiv în alte țări - dar rezidente aici. Pentru care există 300.000 de locuri de parcare. Șase mașini pe un loc.

Cei îngrijorați de apucăturile dubioase ar putea răsufla ușurați aflând că există, totuși, doar 164 de săli de jocuri de noroc. Asta însă numai până descoperi că, după Las Vegas (!), Bucureștiul se află pe locul doi în topul orașelor lumii cu cele mai multe cazinouri/săli de jocuri de noroc, raportat la numărul de locuitori.

Avem 29 de parcuri, 60 de muzee și case memoriale, 60 de săli de spectacole, 70 de săli de cinema (majoritatea în multiplexuri), 20 de săli de concerte (care însă au loc și în spații multifuncționale).

E mult, e puțin? Dvs. judecați.

A! Și avem 30 de posturi de radio și 750 de posturi TV...

Desigur, un oraș, mai ales un oraș mare, mai are nevoie - economic, dar și social, și de ceva producție. Ei, bine, Capitala are peste 130.000 de companii, dintre care 1.066 de firme mari. Producție, însă, se face în doar 50 de fabrici.

Bine că e și-atât.