„Slujind spre zidirea Bisericii” - edificarea Catedralei Naționale

Una dintre cele mai importante realizări ale slujirii Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române este edificarea Catedralei Naționale. Catedrala Națională este imaginea vie a unui ideal care nu s-a stins niciodată, deși Biserica Ortodoxă Română și societatea românească au traversat, în ultimul secol, unele dintre cele mai dificile perioade ale istoriei lor. Ideea construirii unei Catedrale Naționale nu este una recentă. Ea a însoțit Patriarhia Română încă de la începuturile sale și a fost purtată, ca o nădejde tăcută, dar niciodată uitată, prin vremuri de război, prin traumele celor două conflagrații mondiale, prin deceniile apăsătoare ale regimului comunist și prin tranzițiile dificile ale epocii moderne.

Idealurile sfinte nu dispar atunci când nu pot fi împlinite din cauza vitregiei timpurilor, ci se păstrează ca moște­nire sfântă, purtată în rugăciune și răbdare, ca responsabilitate transmisă din generație în generație.

Catedrala Națională nu este doar un rezultat al unei decizii administrative ori al unui efort material important, ci mai ales este rodul unei credințe statornice, care a refuzat să abdice de la ceea ce este esențial: credința a devenit forța care a ținut viu acest ideal. Dincolo de etapele construcției au fost multe rugăciuni, răbdare și jertfă care au făcut posibil acest proiect. Acest ideal a devenit realitate prin viziunea, perseve­rența și voința hotărâtă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sub păstorirea Preafericirii Sale, acest proiect purtat de înaintași în speranță și rugăciune a fost asumat cu responsabilitate și dus la împlinire.

Construirea Catedralei Naționale reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte eclesiale și naționale din istoria recentă a României. Acest demers, profund ancorat în conștiința religioasă și identitară a poporului român, nu este doar o realizare arhitecturală de amploare, ci și expresia unei continuități istorice, spirituale și culturale. Ideea edificării unei catedrale reprezentative în Capitală datează încă din perioada formării statului român modern, fiind reluată și susținută de-a lungul timpului de numeroși ierarhi și oameni de stat.

Momentul decisiv al concretizării acestui ideal a fost atins însă în vremea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a coordonat toate etapele acestui proiect: de la stabilirea amplasamentului actual și punerea pietrei de temelie, până la organizarea concursului de proiectare, demararea efectivă a lucrărilor și finalizarea acestora. Astfel, Catedrala Mântuirii Neamului devine nu doar o construcție monumentală, ci și un simbol al solidarității, al credinței și al speranței într-un context istoric marcat de provocări.

Punerea pietrei de temelie - începutul unui ideal concretizat

După mai bine de un deceniu de negocieri și schimbări succesive de amplasament, locul destinat construirii noii Catedrale Patriarhale a fost stabilit pe fostul Deal al Arsenalului, în apropierea unor instituții fundamentale ale statului român. Alegerea acestui spațiu nu a fost întâmplătoare, ci a reflectat dorința de a integra simbolic dimensiunea spirituală în centrul vieții publice.

În data de joi, 2 septembrie 2010, a fost primită Autorizația de Construcție a noii catedrale. A doua zi, vineri, 3 septembrie, pe locul fixat pentru amplasarea acesteia, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârşit o slujbă de binecuvântare a organizării șantierului pentru lucrările propriu-zise, la care au participat membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membrii clerici şi mireni ai Adunării Naționale Bisericeşti, consilieri din Adminis­trația Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, reprezentanți ai autorităților de stat, precum şi mulți credincioşi din țară şi din Republica Moldova.

La final, Preafericirea Sa a prezentat celor aflați la eveniment câteva caracteristici ale noii catedrale: „Această catedrală are în componența turlelor, în număr de opt, ideea de Înviere. Fiecare turlă are semnificația unei făclii de Înviere. Şi vor fi opt pentru că cifra opt reprezintă ziua veșniciei şi ziua Învierii. Turla a opta va fi turla Pantocrator, turla centrală. Am dorit ca această catedrală să poarte deasupra ei un mănunchi de lumânări de Înviere pentru că aici, în apropiere, au existat cinci biserici: Biserica Spirea Veche, Biserica Izvor, Biserica Albă-Postăvari, Mănăstirea Mihai Vodă și Schitul Maicilor. Primele trei au fost demolate, deci ucise, iar două au fost răstignite prin translare. În amintirea acestor biserici care au fost răstignite sau ucise noi dorim să construim o biserică mai mare, care să le cuprindă pe toate ca un simbol al învierii celor vechi sub o formă nouă”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai spus că în această perioadă grea, construcția unei biserici este un semn de speranță: „În timpul acestei perioade, care este o perioadă de încercare, de criză economică, noi trebuie să aducem semne de speranță. Construirea unei biserici este un semn de speranță, este un semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru că am supraviețuit încercărilor şi o rugăciune de cerere către Dumnezeu să ne ajute să trecem prin greutăți. Noi ne punem nădejdea în Dumnezeu şi când ne merge bine, şi când trecem prin greutăți”.

Exprimând nădejdea că lucrările de construcție vor începe curând, Preafericirea Sa a încheiat: „Fericiți sunt cei pe care Hristos-Domnul îi cheamă să împrumute Lui mâinile lor pentru a zidi biserica. Atunci înțeleg mai bine ce înseamnă adevărul că Biserica este Trupul lui Hristos, mâinile iubirii Sale în lume. Deci, fie că oferim efortul nostru fizic, fie efortul nostru financiar, atunci când construim o biserică spre slava Preasfintei Treimi, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a sfinților Săi, noi devenim mâinile lucrătoare şi sfințitoare ale lui Dumnezeu”.

În data de 29 noiembrie 2007, într-un cadru solemn, a avut loc slujba de sfințire a locului și de punere a pietrei de temelie, săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în pre­zența membrilor Sfântului Sinod, a reprezen­tanților autorităților de stat și a numeroși credincioși. Evenimentul a marcat începutul concret al unui proiect de amploare, încărcat de semnificații religioase și naționale.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat continuitatea acestui demers, evocând contribuția predecesorului său, Patriarhul Teoctist, precum și sprijinul instituțiilor statului. Totodată, el a evidențiat dimensiunea spirituală a actului de ctitorie, definind catedrala drept un simbol al comuniunii dintre Dumnezeu și popor, dar și al recunoștinței față de înaintași.

Momentul a fost plasat simbolic în proximitatea sărbătorilor naționale și religioase - Sfântul Apostol Andrei și Ziua Națională a României, 1 Decembrie -, subliniindu-se legătura profundă dintre identitatea spirituală și cea națională. Alegerea hramurilor catedralei reflectă această sinteză: „Înălțarea Domnului”, asociată Zilei Eroilor, și „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”.

Semnificația teologică și simbolică a edificiului

În viziunea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, catedrala nu este doar o construcție monumentală, ci un „cuvânt zidit în simbol”, o expresie vizibilă a credinței ortodoxe. El a insistat asupra faptului că frumusețea unui lăcaș de cult nu constă în dimensiunile sale, ci în armonia și semnificația sa spirituală.

Conceptul arhitectural al catedralei a fost gândit ca o sinteză între tradiția bizantină și elemente specifice spiritualității românești, având rolul de a transmite un mesaj teologic pro­­fund. Forma, structura și organizarea spațiu­lui liturgic sunt menite să reflecte relația dintre om și divinitate, precum și comuniunea eclesială.

De asemenea, accentul pus pe rolul ctitorilor subliniază dimensiunea comunitară a proiectului. În tradiția ortodoxă, ctitorii sunt pomeniți „pururea”, iar contribuția lor devine parte integrantă a memoriei spirituale colective.

Etapele pregătitoare și consultările interdisciplinare

Realizarea unui proiect de asemenea amploare a presupus un proces complex de pregătire, care a inclus consultări cu specialiști din diverse domenii. Între anii 2008 și 2009, au fost organizate trei simpozioane tematice, menite să definească direcțiile principale ale proiectării.

Aceste întâlniri au reunit arhitecți, ingineri și teologi, care au analizat atât aspectele tehnice, cât și pe cele simbolice ale viitoarei catedrale. S-a subliniat necesitatea unei armonii între funcționalitatea liturgică și expresia artistică, precum și importanța integrării tradiției în contextul contemporan.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat conceptul de „mistagogie a spațiului sacru”, insistând asupra rolului arhitecturii în transmiterea mesajului evanghelic. Astfel, catedrala este concepută nu doar ca spațiu de rugăciune, ci și ca loc de întâlnire, dialog și formare spirituală.

Concursul de proiectare și demararea lucrărilor

În urma consultărilor, a fost lansat concursul de proiectare, la care au participat mai multe societăți specializate. Procesul de evaluare a fost riguros, implicând criterii tehnice, estetice și teologice.

Proiectul câștigător a fost desemnat în anul 2010, marcând trecerea de la faza conceptuală la cea practică. Ulterior, au fost obținute autoriza­ții­le necesare și s-a organizat șantierul, fiind oficiată o slujbă de binecuvântare pentru începerea lucrărilor.

Patriarhul Daniel a subliniat în această etapă că edificarea catedralei reprezintă un „semn de speranță” într-o perioadă marcată de dificultăți economice. Construcția nu este doar o realizare materială, ci și o expresie a credinței și a solidarității.

Patriarhul Daniel - coordonatorul unui proiect național și spiritual

Rolul Patriarhului Daniel în realizarea Catedralei Mântuirii Neamului este fundamental. Sub conducerea sa, proiectul a dobândit coe­rență, direcție și susținere instituțională. El a reușit să articuleze o viziune în care dimensiunea teologică, culturală și națională se îmbină armonios.

Discursurile sale reflectă o profundă în­țelegere a rolului Bisericii în societate, precum și o capacitate de a mobiliza resurse și energii în jurul unui ideal comun. Catedrala este prezentată ca un simbol al unității, al conti­nuității și al dialogului între tradiție și modernitate.

Deschidere spre împlinirea finală: sfințirea Altarului și a catedralei

Etapele ulterioare ale proiectului, culminând cu sfințirea Altarului și a întregii catedrale, reprezintă împlinirea unui ideal început cu multe decenii în urmă. Aceste momente au fost marcate de participarea unor personalități importante ale Ortodoxiei și de rostirea unor cuvântări cu profundă încărcătură spirituală.

Mesajele transmise cu aceste ocazii au evidențiat rolul catedralei ca spațiu al comuniunii, al rugăciunii și al memoriei colective, dar și ca simbol al identității românești în context european și global.

Sfințirea picturii și a exteriorului Catedralei Naționale, săvârșită la 26 octombrie 2025 de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod, a marcat încheierea unei etape fundamentale în edificarea celui mai reprezentativ lăcaș de cult al Ortodoxiei românești contemporane.

Rod al credinței, al solidarității și al efortului susținut al Bisericii și al credincioșilor, Catedrala Națională se înscrie între marile realizări eclesiale și culturale ale României moderne. Prin viziunea, perseverența și implicarea sa constantă în promovarea și împlinirea acestui proiect de importanță națională, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a legat în mod durabil numele de această ctitorie emblematică, cea mai importantă realizare edilitară și pastoral-misionară a slujirii sale patriarhale, destinată să rămână un reper al vieții bisericești și al identității spirituale românești.