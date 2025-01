Superstiții și horoscoape

Cică 13 poartă ghinion. Ziua 13. Dar v-ați gândit de câte ori într-o zi e minutul 13? Ori secunda 13? Noroc că nu sunt decât 12 luni și că un an terminat în 13 apare doar o dată într-un secol.

Și ce ne facem cu pisicile negre care ne taie calea? Cu cele pe care le vedem e mai simplu: ne scuipăm de trei ori în sân și/sau facem trei pași înapoi înainte de-a merge mai departe - dar cine știe câte mâțe negre ne taie calea fără să știm, mai ales noaptea, când francezii susțin că toate pisicile sunt gri?

Mai trebuie să fim atenți să nu trecem pe sub o scară sprijinită de un zid. Din fericire, de când cu tehnologiile moderne, cazurile astea s-au rărit semnificativ. Am remarcat de curând, pe șoselele patriei, anun­țuri cu „Închiriem nacele”.

În fine - departe de-a epuiza lista - să nu care cumva să plecați la vreun drum, fie și doar la piață, pornind cu piciorul stâng!

Îmi permit să glumesc pentru că despre nenumăratele superstiții merită să discuți doar în glumă. Până la un punct, însă, și anume până la punctul în care unii - nu mulți, e drept - încearcă să pună la un loc superstițiile cu ritualurile credinței în Dumnezeu. Să-ți faci cruce în timp ce te rogi pentru sănătatea ta și a celor dragi ori când Îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dăruit nu este o superstiție, ci un gest de credință. Lucru valabil și pentru toate celelalte acte cu încărcătură spirituală.

La urma urmei, e ceva greșit să pui preț pe superstiții? Pentru un credincios, cu siguranță că da. Căci a socoti că apariția (atât de frecventă!) în viața ta a unui număr, a unei pisici ori a unei scări îți influențează soarta (negativ, căci sunt puține superstițiile optimiste, oare de ce?) înseamnă, în esență, să negi planul divin privind viața ta și să consideri că aceasta se desfășoară aleatoriu, depinzând de evenimente punctuale și minore fără nici o semnificație spirituală.

Conform Bisericii, putem mătura liniștiți seara prin casă, să începem un lucru marţea sau sâmbăta, să cheltuim bani lunea dacă așa trebuie, să ne întoarcem din drum dacă am uitat ceva, iar dacă am spart o oglindă nu trebuie decât să măturăm cioburile și să facem rost de altă oglindă. Și, nu, n-o să ne meargă rău dacă ne mănâncă nasul sau ni se zbate ochiul!

La fel de regretabilă este încrederea în horoscoape. O parte dintre „dezvăluirile” lor sunt jalnice truisme. „Astăzi vei simți nevoia de a-ți reîmprospăta energia emoțională”. Impresionant, nu? Sau: „Ziua de azi este favorabilă introspecției”. Spre deosebire de celelalte zile, în care poți probabil să nu dai doi bani pe cunoașterea de sine!

Alte prețioase indicații sunt ridicole prin faptul că fac totală abstrac­ție de situația concretă a tuturor oamenilor născuți în aceeași perioadă a anului. Cum sună „Ar putea apărea oportunități de călătorii” pentru un bolnav imobilizat la pat? Sau „Pe plan profesional, se pot ivi oportu­nități de colaborare interesantă” pentru un șomer, un pensionar sau un elev din ciclul primar?

Dar însăși împărțirea pe zodii e caraghioasă. Cum ar putea avea o viață asemănătoare un amărăștean trăind într-o țară aflată în pragul incapacității de plată cu un miliardar occidental - doar pentru că sunt născuți în aceeași zodie sau chiar în aceeași zi?

Nu, nu 13 ne afectează viața, ci doar naivitatea. Ca să nu spunem mai mult.