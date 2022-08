Cătina albă, o comoară a Deltei

Plantă medicinală cu un mare potențial curativ și nutritiv, cătina albă reprezintă una dintre bogățiile insuficient exploatate ale Deltei Dunării. Potrivit reprezentanților Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), nici o persoană nu a solicitat în acest an permis pentru recoltarea acestei plante cu calităţi terapeutice. „Această specie are un rol deosebit ca plantă medicinală, fructele sale reprezentând o adevărată polivitamină naturală, conţinând vitaminele C, E, B1, B2, PP, acid folic, vitamina P, provitamina D, ulei gras. Medicamentele obţinute au efecte pozitive în ulcere gastrice, anemii, colite de fermentaţie, infecţii ale căilor urinare, reumatism, diaree, gripă, convalescenţă”, se arată într-o lucrare realizată de RBDD şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, citată de Agerpres. Cătina albă este rezistentă la secetă şi ger și, datorită capacităţii sale de a lăstări şi de a se extinde foarte mult, un singur exemplar ajunge să ocupe în patru ani circa 100 de metri pătraţi. În Delta Dunării există suprafețe generoase acoperite de această plantă.