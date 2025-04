Armata a sărbătorit Ziua Forţelor Terestre

Data: 24 Aprilie 2025

Mai multe ceremonii militare şi religioase au fost organizate ieri în Capitală și în ţară de Ziua Forţelor Terestre, care se sărbătorește în fiecare an, la 23 aprilie, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, patronul spiritual şi ocrotitor al militarilor din aceste forţe.

La București, festivitățile dedicate acestei zile s-au desfăşurat în Parcul Carol I, la Mormântul Ostaşului Necunoscut, în prezența preşedintelui interimar Ilie Bolojan şi a premierului Marcel Ciolacu. Au avut loc o ceremonie militară şi religioasă şi depuneri de coroane şi jerbe de flori.

Potrivit mapn.ro, în Capitală, manifestările vor continua sâmbătă și duminică, 26 și 27 aprilie, în Parcul Carol I și la Mall AFI Cotroceni, unde vor fi expuse echipamente și tehnică militară și vor fi amenajate standuri de promovare a carierei militare. În plus, în Parcul Carol I vor avea loc spectacole ale for­mațiilor cercurilor militare din subordinea Statului Major al Forțelor Terestre și ale Formației Band of Brothers and Sisters, concerte de fanfară, iar la Mall AFI Cotroceni, elevii Colegiului Național Militar din Câmpulung Moldovenesc vor susține un spectacol. Duminică, 27 aprilie, de la ora 19:00, va avea loc retragerea cu torțe pe itinerarul Parcul Carol I - Palatul Parlamentului - Ministerul Apărării Națio­nale - Palatul Cotroceni - Drumul Taberei (sediul Statului Major).

În țară, împreună cu autorităţile publice locale, Statul Major al Forţelor Terestre, marile unităţi şi unităţile din subordine au organizat, de asemenea, solemnități la monumentele eroilor, dar și competiţii sportive, activităţi culturale, concerte de fanfară. (C.Z.)