Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare i-a cerut prim-ministrului Ilie Bolojan, printr-o scrisoare deschisă, o poziție oficială prin care România să se alăture Franţei, Poloniei, Ungariei în demersurile de a
Târg de Crăciun la Ministerul Agriculturii
Ministerul Agriculturii a deschis ieri Târgul de Crăciun, eveniment dedicat promovării produselor agroalimentare româneşti, organizat în curtea instituției cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Până sâmbătă, vizitatorii pot achiziţiona produse precum: brânză, preparate din carne de porc şi din peşte, cozonaci, prăjituri şi plăcinte, fructe şi legume, nuci, vinuri şi miere ecologică etc. (C.Z.)