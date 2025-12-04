Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi plecarea dintre noi a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor pe Google în România, în 2025, conform unei statistici publicate de companie. Alegerile
România ar putea exporta ouă în Israel
Zilele trecute, o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Securităţii Alimentare din Israel s-a aflat în România, în contextul deschiderii posibilităţii de export de ouă de consum către această ţară, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Vizita a cuprins o şedinţă la sediul ANSVSA și deplasarea la o fermă din judeţul Alba, unde a fost verificat întregul lanţ de producție - de la fermă până la ambalare - în ceea ce privește respectarea standardelor privind siguranţa alimentară şi sănătatea animalelor. Potrivit ANSVSA, programul de evaluare a inclus şi judeţele Bihor şi Vaslui. (C.Z.)