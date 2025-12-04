Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
România ar putea exporta ouă în Israel

Data: 12 Decembrie 2025
Data: 12 Decembrie 2025

Zilele trecute, o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Securităţii Alimentare din Israel s-a aflat în România, în contextul deschiderii posibilităţii de export de ouă de consum către această ţară, a anunțat Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Vizita a cuprins o şedinţă la sediul ANSVSA și deplasarea la o fermă din judeţul Alba, unde a fost verificat întregul lanţ de producție - de la fermă până la ambalare - în ceea ce privește respectarea standardelor privind siguranţa alimentară şi sănătatea animalelor. Potrivit ANSVSA, programul de evaluare a inclus şi judeţele Bihor şi Vaslui. (C.Z.)

