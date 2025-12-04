Radiografie a raportului muncă - viaţa personală

Data: 04 Decembrie 2025

Consiliul Economic şi Social (CES) a prezentat marți studiul „Echilibrul muncă - viaţă personală”, care arată că România se confruntă cu o combinaţie de ore de muncă prelungite, venituri reale scăzute şi nivel redus de satisfacţie profesională. Pentru echilibrarea acestui raport, CES recomandă introducerea în legislație a dreptului angajatului de a nu răspunde la solicitări în afara orelor de muncă şi promovarea modelelor de lucru flexibile (orar individualizat, online, program redus).

Echilibrul între muncă şi viaţa perso­nală în România este perturbat de anumiţi factori, principalul fiind cel economic, salarial, care creează „o presiune pe angajat, pentru că îşi doreşte mai mulţi bani” și care „afectează, până la urmă, acest echilibru”, a declarat preşedintele CES, Sterică Fudulea, la confe­rinţa de lansare a studiului. Acesta a menţio­nat, totodată, lipsa unor reglementări în zona de concept de telemuncă sau de deconectare.

Potrivit lui Fudulea, România are nevoie de „blue zone”, pe modelul din Singapore, de comunități în care oamenii trăiesc mai bine, mai sănătos şi mai mult și de programe de­dicate vieţii în familie, timpului liber petrecut în natură şi hobbyurilor, programe care generează bunăstare, creşterea speranţei de viaţă şi apropiere între generaţii.

Prezent la eveniment, preşedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Hossu, a atras atenția că problema echilibrului între muncă şi viaţa personală nu este reglementată clar în România. „Vă dau un simplu exemplu: în momentul când am o persoană fizică care are 53 de contracte de 8 ore full time în acelaşi timp, evident că am o productivitate foarte ridicată, dar mă gândesc care este timpul liber al persoanei respective...”, a spus Hossu, potrivit Agerpres.

Studiul „Echilibrul muncă - viaţă perso­nală”, lansat de CES la sediul Guvernului, conține o documentare aprofundată a legis­laţiei şi politicilor publice naționale și din sta­tele europene, analize ale datelor statistice relevante şi ale cercetărilor de piaţă, perspective practice şi probleme reale semnalate de la locurile de muncă.

Raportul recomandă adoptarea metodo­logiilor OECD şi Eurofound de monitorizare a proporţiei angajaţilor care lucrează peste 50 de ore/săptămână, crearea unui sistem naţional de raportare anuală privind acest raport, corelarea politicilor salariale cu obiectivele de reducere a orelor suplimentare. De asemenea, este indicată introducerea în Codul muncii a dreptului salariatului de a nu răspunde la solicitări de serviciu în afara programului, stimularea utilizării concediilor parentale de către taţi, promovarea formulelor de lucru flexibile, permise de legis­lație, dar pe care „mulţi angajaţi ezită să le ceară”.

„Echilibrul muncă-viaţă nu este un lux, ci o condiţie pentru o societate sustenabilă - asigurând că cetăţenii pot munci productiv fără a-şi neglija familia, sănătatea sau dezvoltarea personală”, arată studiul CES. (C.Z.)