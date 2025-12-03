Noul an vine cu dobânzi mai mici la creditele ipotecare

Data: 10 Decembrie 2025

Indicatorul de referinţă pentru creditele ipotecare acordate consumatorilor (IRCC) se actualizează trimestrial, pe baza dobânzilor tranzacțiilor de pe piața interbancară din trimestrul anterior. Modul acesta de calcul permite analiștilor financiari, băncilor, companiilor de consul­tanță să anticipeze care va fi la începutul anului viitor nivelul dobânzilor la creditele ipotecare în componența cărora intră IRCC.

Potrivit unei analize preluate de Agerpres, realizată de Ipotecare.ro şi SVN România, anul 2026 ar putea debuta cu o scădere a dobânzilor la creditele ipotecare, atât pe segmentul celor fixe, care reprezintă 98% din totalul creditelor ipotecare noi, cât şi pe segmentul dobânzilor variabile. Acest lucru se datorează faptului că IRCC aplicat în primul trimestru din 2026 va scădea la 5,67% (de la 6,06% în prezent), o valoare apropiată de cea înregistrată la începutul anului. De asemenea, dobânzile fixe aferente creditelor ipotecare oferite de bănci ar urma să scadă şi ele în primele luni ale anului viitor, până la o medie de 5,55%, de la aproximativ 5,70% în ultimul trimestru din acest an. Valoarea de 5,55% estimată pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul lui 2026 va fi a treia cea mai redusă din ultimii patru ani, în timp ce dobânda medie variabilă (compusă din IRCC plus o marjă fixă de 2,5%), estimată la 8,17%, va fi a patra cea mai scăzută de la începutul lui 2023 până în prezent.

Pentru trimestrul al doilea al anului viitor, calculele pe baza valorilor zilnice actuale ale IRCC indică un nivel provizoriu de aproximativ 5,58% al indicatorului.

Conform analiştilor, anul 2025 s-a caracterizat printr-o stabilitate a dobânzilor ipotecare practicate pe piața bancară, cele fixe fiind cuprinse între 5,45 și 5,70%, în timp ce IRCC a variat în intervalul 5,55-6,06% în ultimele luni ale anului.

„2025 va stabili noi recorduri pentru volumele anuale de credite ipotecare acordate în România, atât pentru creditele noi aprobate pentru achiziţia de locuinţe, cât şi luând în calcul toate formele de refinanţări şi conversii. Iar 2026 se anunţă a fi un an cel puţin la fel de bun, în absenţa unor evenimente macroeconomice cu impact puternic negativ - pe termen scurt, cel mai important factor va fi evoluţia ratei inflaţiei, care va determina şi evoluţia dobânzilor creditelor”, a declarat Alexandru Rădulescu, managing partner la SVN România, citat în analiză.

Cele mai recente statistici publicate de Banca Națională arată că în primele zece luni au fost acordate credite ipotecare de 9,2 miliarde de euro (+26% comparativ cu primele zece luni din 2024) - valoare în care intră şi refinanţările, conversiile, transferurile şi restructurările -, deși numărul caselor şi apartamentelor tranzacționate a fost cu 2,7% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2024. (C.Z.)