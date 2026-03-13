Fermierii cer măsuri de protecție față de scumpirea motorinei

Data: 13 Martie 2026

Organizațiile de producători reunite în Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare au solicitat Guvernului amânarea, până la 31 iulie 2026, a plăţii taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de fermieri şi cooperative şi reducerea accizelor la combustibili, având în vedere impactul semnificativ al situației din Golf asupra sectorului agricol.

Pe lângă măsurile mențio­nate, Alianţa a mai propus Executivului: majorarea bugetului Ministerului Agriculturii pentru 2026, cel puţin cu rata inflaţiei; asigurarea lichidităţilor necesare prin accelerarea rambursării TVA către producători, decontarea concediilor medicale restante, plata ajutorului pentru acciza la motorină restantă, urgentarea plăţilor APIA, arată un comunicat al organizaţiei. De asemenea, reprezentanţii agricultorilor cer acordarea de garanţii de stat pentru credite destinate capitalului de lucru, plăţii motorinei, salariilor şi inputurilor agricole.

Potrivit AAC, escaladarea tensiunilor din Golf a generat o instabilitate accentuată pe pieţele energetice și o creştere a preţului carburanților, care survine într-un moment critic, respectiv debutul campaniei agricole de primăvară. „Motorina reprezintă un input esenţial pentru activitatea agricolă, fiind utilizată în toate etapele procesului de producţie: pregătirea terenului, semănat, aplicarea tratamentelor, irigaţii, recoltare şi transport. Creşterea preţului carburantului riscă să agraveze situaţia a fermierilor, într-un context deja marcat de majorarea costurilor cu inputurile, volatilitatea pieţelor agricole şi fenomenele climatice extreme”, a transmis Alianța.

Ministerul Agriculturii va avea în 2026 un buget de 27,7 miliarde de lei, din care 26,3 miliarde credite bugetare și aproximativ 1 miliard fonduri extrabugetare, a declarat ministrul Florin Barbu la AGRO TV, conform agro-tv.ro. Oficialul a menționat că una dintre priorități pentru perioada următoare este crearea unui mecanism financiar atașat fondurilor extrabugetare de 1 miliard, prin care fermierii să poată accesa credite cu dobânzi fixe de 1,5-2%, la care statul să acopere costurile legate de ROBOR și de garanții.

Referitor la ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, valoarea totală estimată pentru 2026 este de 620 de milioane de lei, iar rata accizei reduse de 106,72 lei/1.000 l, potrivit unui proiect publicat pe site-ul ministerului. Diferenţa între acciza standard de 2.804,29 lei/1.000 l și acciza redusă este de 2,697 lei/l şi se acordă ca ajutor sub formă de rambursare. Subvenția este crescută față de anii precedenți, atât la cuantumul pe litru (2,697 lei/l, față de 2,39 în 2025 și 2,08 în 2024), cât și ca valoare totală (620 milioane lei, față de 600 milioane în 2025 și 500 milioane în 2024). (C.Z.)