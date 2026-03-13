Mai mult de două treimi (67,1%, faţă de 58,4% în mai 2015) dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, 30,5% sunt împotrivă (31,1% în 2015), iar 2,4% nu ştiu sau nu răspund
Platforma „Femeile în agricultură”
Comisia Europeană a lansat platforma „Femeile în agricultură”, menită să capaciteze femeile în agricultură şi să promoveze egalitatea de şanse în comunităţile rurale, informează Executivul comunitar. Principala activitate a platformei va fi mentoratul, prin schimb de cunoştinţe practice, crearea unei rețele de mentorat pentru a combate stereotipurile şi a normaliza rolul de lider al femeilor în agricultură. (C.Z.)