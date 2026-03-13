Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Platforma „Femeile în agricultură”

Data: 13 Martie 2026

Comisia Europeană a lansat platforma „Femeile în agricultură”, menită să capaciteze femeile în agricultură şi să promoveze egalitatea de şanse în comunităţile rurale, informează Executivul comunitar. Principala activitate a platformei va fi mentoratul, prin schimb de cunoştinţe practice, crearea unei rețele de mentorat pentru a combate stereotipurile şi a normaliza rolul de lider al femeilor în agricultură. (C.Z.)

