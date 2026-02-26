Detectoare gratuite de fum în gospodăriile din mediul rural

Data: 05 Martie 2026

Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru viaţă”. În România, în medie, izbucnesc 19 incendii în fiecare zi, iar o parte semnificativă a acestora ar putea fi evitate prin măsuri simple, dar esenţiale, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Marți, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile”, a avut loc conferința de lansare a celei de-a treia ediții a campaniei „Detector pentru viață”, un demers dedicat creșterii siguranței în locuințe și prevenirii incendiilor.

„Prevenţia rămâne cea mai eficientă formă de protejare a vieţii. (...) Instalarea unui detector de fum sau de monoxid de carbon înseamnă timp câştigat pentru evacuare şi pentru intervenţia echipajelor, iar în situaţii critice fiecare minut poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte”, a subliniat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, la conferință.

Detectoarele aferente campaniei din acest an vor fi instalate începând din luna martie în 10.000 de gospodării din 20 de judeţe (Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea), ridicând la 30.000 cifra totală a dispozitivelor de acest fel donate în ultimii ani de E.ON şi Delgaz Grid. Detectoarele pot salva vieţi prin emiterea unor alarme sonore care avertizează timpuriu în cazul izbucnirii unui incendiu sau în situaţia acumulării unor concentraţii periculoase de monoxid de carbon.

În primii doi ani ai campaniei au fost distribuite 14.743 de detectoare de fum şi 4.869 de detectoare de monoxid de carbon în peste 550 de localităţi din 30 de judeţe. „Fără detectoare, pericolul vine neanunţat; cu ele, aveţi timp să reacţionaţi. Un simplu semnal sonor poate face diferenţa între tragedie şi siguranţa oamenilor şi a bunurilor”, a declarat Volker Raffel, CEO al E.ON România.

La rândul său, ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a spus că aceste campanii au dus la creşterea nivelului de siguranţă publică și că detectoarele vor deveni obligatorii. „Există un proiect de act normativ la care se lucrează, este în stadiu avansat, în care se vorbeşte despre prevenţie şi în care această echipare a proprietăţilor cu detectoare devine o regulă, nu mai este un caz de excepţie”, a menționat ministrul, potrivit Agerpres.

Conform DSU, în perioada 2013-2025, în zonele acoperite de Delgaz Grid, numărul exploziilor în locuinţe s-a redus la jumătate faţă de 2007-2012, decesele au scăzut cu 45% și au fost cu 33% mai puține persoane afectate. Intoxicaţiile cu monoxid de carbon au scăzut cu peste 60%, iar numărul persoanelor afectate cu 67%. (C.Z.)