Circa 10.000 de familii din mediul rural vor beneficia de detectoare de fum şi monoxid de carbon care vor fi distribuite şi instalate gratuit în următoarele trei luni prin intermediul campaniei „Detector pentru via
Plățile beneficiilor sociale, în avans
Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite mai devreme în martie, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri, 6 martie, vor fi virate sumele reprezentând alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor începe la 10 martie. Drepturile celor circa 900.000 de persoane cu dizabilităţi vor intra din 13 martie în conturi. Sumele pentru alocaţia de hrană pentru HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia de hrană pentru TBC şi venitul minim de incluziune vor fi virate din 20 martie. (C.Z.)