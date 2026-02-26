Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Plățile beneficiilor sociale, în avans

Actualitate socială
Data: 05 Martie 2026

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite mai devreme în martie, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Astfel, vineri, 6 martie, vor fi virate sumele reprezentând alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie. Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor începe la 10 martie. Drepturile celor circa 900.000 de persoane cu dizabilităţi vor intra din 13 martie în conturi. Sumele pentru alocaţia de hrană pentru HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia de hrană pentru TBC şi venitul minim de incluziune vor fi virate din 20 martie. (C.Z.)

