Cetățenii, invitați să sesizeze excesele administrative

Data: 05 Martie 2026

Guvernul a lansat acum două zile platforma online „Fără hârtie”, fara-hartie.gov.ro, prin care invită cetăţenii să se implice în procesul de debirocratizare şi de digitalizare a administraţiei, prin semnalarea problemelor cu care se confruntă la accesarea serviciilor publice. Sunt date ca exemple birocraţia excesivă, procedurile greoaie, solicitările redundante de documente sau lipsa digitalizării. 

Reclamaţiile pot fi consultate de public. „La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme şi le transmite spre analiză şi soluţionare instituţiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei (CERB)”, arată Guvernul, potrivit Agerpres. Sesizările care ţin de administrație sunt comunicate direct instituţiilor responsabile, care trebuie să le corec­teze, iar în cazul disfuncționalităților care necesită schimbări legislative, grupurile de lucru ale CERB vor căuta soluţii în acest sens. „Platforma «Fără hârtie» ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des şi mai rău pe cetăţeni în relaţia cu administraţia şi să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Iniţiativa este construită pe principiile care stau la baza administraţiei moderne: „O singură dată” - statul nu trebuie să solicite aceleaşi informaţii de mai multe ori; „Digital din start” - serviciile publice trebuie să fie online; Interoperabilitate între instituţii; Centrare pe utilizator; Transparenţă; Accesibilitate.

Ieri, la o zi de la lansare, platforma adunase 30 de sesizări privind pașaportul/buletinul, 25 privind declarațiile fiscale, 19 privind înmatriculările auto etc. (C.Z.)

