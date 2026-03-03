Primari pro și contra interzicerii jocurilor de noroc

Data: 03 Martie 2026

Recentele modificări aduse prin ordonanța Guvernului privind reforma administrativă oferă primarilor și consiliilor locale libertatea de a taxa local jocurile de noroc, dar și de a decide dacă acceptă astfel de activități în localitatea respectivă, fiind introdusă obligația operatorilor de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare locală. Zeci de primari au profitat de această oportunitate și au declarat în ultimele zile că vor propune eliminarea jocurilor de noroc din localitățile lor.

La Slatina, primarul Mario De Mezzo a declarat, pentru Agerpres, că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicere, eliminarea sălilor urmând să se facă treptat, pe măsură ce vor expira autorizațiile existente. Primarul Buzău, Constantin Toma, susține că jocurile de noroc sunt un drog și „nu au ce căuta în oraș”.

La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu va propune eliminarea jocurilor, arătând că centrul a devenit o zonă „ciudată, cu accente interlope”, iar la Iași toate partidele din Consiliul Local și-au exprimat susținerea pentru interzicerea sălilor de jocuri. Și edilii din Vaslui, Bacău sau Brăila iau în calcul oprirea acestor activități, după consultarea comunității.

Alți primari, din Giurgiu, Bistrița sau Odorheiu Secuiesc, s-au pronunțat nu neapărat pentru interzicere, ci pentru limitarea sau impozitarea mai consistentă a acestor operatori. Primarul Sibiu, Astrid Fodor, nu susține interzicerea acestei activități economice.

„Jocurile de noroc au existat și vor exista întotdeauna, iar aceste localuri, decât să funcționeze sub alte forme, mascat, mai bine să își desfășoare activitatea într-un cadru controlat de autoritatea locală”, a afirmat Astrid Fodor pentru Agerpres. (C.Z.)