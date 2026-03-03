Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Primari pro și contra interzicerii jocurilor de noroc

Primari pro și contra interzicerii jocurilor de noroc

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Martie 2026

Recentele modificări aduse prin ordonanța Guvernului privind reforma administrativă oferă primarilor și consiliilor locale libertatea de a taxa local jocurile de noroc, dar și de a decide dacă acceptă astfel de activități în localitatea respectivă, fiind introdusă obligația operatorilor de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare locală. Zeci de primari au profitat de această oportunitate și au declarat în ultimele zile că vor propune eliminarea jocurilor de noroc din localitățile lor.

La Slatina, primarul Mario De Mezzo a declarat, pentru Agerpres, că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicere, eliminarea sălilor urmând să se facă treptat, pe măsură ce vor expira autorizațiile existente. Primarul Buzău, Constantin Toma, susține că jocurile de noroc sunt un drog și „nu au ce căuta în oraș”.

La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu va propune eliminarea jocurilor, arătând că centrul a devenit o zonă „ciudată, cu accente interlope”, iar la Iași toate partidele din Consiliul Local și-au exprimat susținerea pentru interzicerea sălilor de jocuri. Și edilii din Vaslui, Bacău sau Brăila iau în calcul oprirea acestor activități, după consultarea comunității.

Alți primari, din Giurgiu, Bistrița sau Odorheiu Secuiesc, s-au pronunțat nu neapărat pentru interzicere, ci pentru limitarea sau impozitarea mai consistentă a acestor operatori. Primarul Sibiu, Astrid Fodor, nu susține interzicerea acestei activități economice.

„Jocurile de noroc au existat și vor exista întotdeauna, iar aceste localuri, decât să funcționeze sub alte forme, mascat, mai bine să își desfășoare activitatea într-un cadru controlat de autoritatea locală”, a afirmat Astrid Fodor pentru Agerpres. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   jocuri de noroc
