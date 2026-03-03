Fidelis: Dobânzi de până la 7,10%

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 03 Martie 2026

Persoanele fizice pot subscrie la noua emisiune de titluri Fidelis, între 6 și 13 martie, prin intermediul băncilor partenere ale programului, a anunțat Ministerul Finanțelor. La emisiunile în lei, dobânzile sunt 5,90% pentru scadența la 2 ani, 6,60% la 4 ani și 7,10% la 6 ani, iar pentru donatorii de sânge 6,90% cu scadența la 2 ani. Pentru emisiunile în euro, dobânzile sunt 3,50% cu scadența la 3 ani, 4,50% la 5 ani și 6% la 10 ani. (C.Z.)

