Pagube în solariile din Buzău

Data: 27 Feb 2026

Viscolul şi zăpada de săptămâna trecută au distrus zeci de solarii din bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, și au întârziat plantarea răsadurilor de castraveţi şi roşii. Pagubele sunt estimate la zeci de mii de euro.

„Dintr-un hectar jumătate de solar, cam 80% am afectat. (…) Încercăm cât de cât să mai diminuăm din pagube, să putem planta roşiile, pentru că deja răsadul este mare şi trebuia plantat. Suntem întârziaţi două săptămâni, cel puţin, cu răsadurile de tomate. La un calcul, pagubele se ridică între 50 şi 100 de mii de euro, cel puţin”, a declarat, pentru Agerpres, legumicultorul Claudiu Breazu. La primărie s-au strâns cereri pentru despăgubire. „Am transmis vineri (20 februarie, n.r.), când ne-a dat termen cei de la Direcţia Agricolă, peste 120 de cereri. (…) Sunt pagube de peste 60% per total localitate”, a afirmat viceprimarul din Glodeanu Sărat, Teodor Rusu. Potrivit directorului Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău, Cosmin Florea, au fost afectați preponderent producătorii din Glodeanu-Sărat și Movila Banului, iar evaluările vor fi centralizate și transmise ministerului.

În Maramureș, legumicultorii nu au avut solarii prăbușite sub greutatea zăpezii, însă se confruntă cu costuri mari pentru încălzirea serelor. „Anul trecut pentru cele trei solarii am cheltuit doar cu lemnele necesare încălzirii aproape 19.000 de lei, iar anul acesta dacă temperaturile se menţin la fel de scăzute timp îndelungat, sigur depăşesc această sumă”, a explicat, pentru Agerpres, Dinu Ardelean, producător din Dăneşti. El s-a arătat sceptic în privinţa menținerii preţurilor la trufandale la nivelul de anul trecut. (C.Z.)