Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Pagube în solariile din Buzău

Pagube în solariile din Buzău

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 27 Feb 2026

Viscolul şi zăpada de săptămâna trecută au distrus zeci de solarii din bazinul legumicol Glodeanu-Sărat, unul dintre cele mai importante din judeţul Buzău, și au întârziat plantarea răsadurilor de castraveţi şi roşii. Pagubele sunt estimate la zeci de mii de euro.

„Dintr-un hectar jumătate de solar, cam 80% am afectat. (…) Încercăm cât de cât să mai diminuăm din pagube, să putem planta roşiile, pentru că deja răsadul este mare şi trebuia plantat. Suntem întârziaţi două săptămâni, cel puţin, cu răsadurile de tomate. La un calcul, pagubele se ridică între 50 şi 100 de mii de euro, cel puţin”, a declarat, pentru Agerpres, legumicultorul Claudiu Breazu. La primărie s-au strâns cereri pentru despăgubire. „Am transmis vineri (20 februarie, n.r.), când ne-a dat termen cei de la Direcţia Agricolă, peste 120 de cereri. (…) Sunt pagube de peste 60% per total localitate”, a afirmat viceprimarul din Glodeanu Sărat, Teodor Rusu. Potrivit directorului Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău, Cosmin Florea, au fost afectați preponderent producătorii din Glodeanu-Sărat și Movila Banului, iar evaluările vor fi centralizate și transmise ministerului.

În Maramureș, legumicultorii nu au avut solarii prăbușite sub greutatea zăpezii, însă se confruntă cu costuri mari pentru încălzirea serelor. „Anul trecut pentru cele trei solarii am cheltuit doar cu lemnele necesare încălzirii aproape 19.000 de lei, iar anul acesta dacă temperaturile se menţin la fel de scăzute timp îndelungat, sigur depăşesc această sumă”, a explicat, pentru Agerpres, Dinu Ardelean, producător din Dăneşti. El s-a arătat sceptic în privinţa menținerii preţurilor la trufandale la nivelul de anul trecut. (C.Z.)

 

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Cinci greșeli online păguboase Actualitate socială
    Cinci greșeli online păguboase

    Proiectul naţional de educaţie digitală SigurantaOnline, susținut de Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor, atrage atenţia asupra a cinci greşeli

    27 Feb, 2026
  • Situație critică în sectorul cărnii de porc Actualitate socială
    Situație critică în sectorul cărnii de porc

    Producătorii de porci și de carne de porc se plâng de situația dificilă în care se află din cauza prăbușirii prețului de vânzare, ajuns mult sub costurile de producție, și spun că fermele lor vor începe să se închidă în absența măsurilor de susținere. Reprezentanții acestora au avut alaltăieri o întâlnire cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, în ­prezenţa responsabililor din ­ANSVSA şi Consiliul Concurenţei.

    27 Feb, 2026
  • Tulcea, 24% agricultură ecologică Actualitate socială
    Tulcea, 24% agricultură ecologică

    Aproape 24% din suprafaţa de teren arabil din Tulcea se cultivă în sistem ecologic, aşa încât judeţul va atinge mai devreme de 2030 obiectivul de 25% impus de Planul de acţiune al UE pentru agricultura

    27 Feb, 2026
TOP 6 Actualitate socială