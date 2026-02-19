Doar 1% probe cu depășiri la pesticide

Data: 27 Feb 2026

Din cele 4.092 de probe de legume, fructe şi cereale analizate în 2025 în cadrul programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide, doar 45 (circa 1,1%) au fost neconforme, potrivit Autorităţii Naţionale Fitosanitare.

Cele mai multe depăşiri au fost la tomate (23 probe) și salată (9 probe). (C.Z.)