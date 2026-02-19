Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Situație critică în sectorul cărnii de porc

Data: 27 Feb 2026

Producătorii de porci și de carne de porc se plâng de situația dificilă în care se află din cauza prăbușirii prețului de vânzare, ajuns mult sub costurile de producție, și spun că fermele lor vor începe să se închidă în absența măsurilor de susținere. Reprezentanții acestora au avut alaltăieri o întâlnire cu ministrul agriculturii, Florin Barbu, în ­prezenţa responsabililor din ­ANSVSA şi Consiliul Concurenţei.

Preţul cărnii de porc la poarta fermei este, în medie, între 4,5 şi 5 lei kilogramul, cu aproape doi lei/kg sub costul de producţie, a afirmat Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR), înainte de întrevederea cu ministrul Florin Barbu. „Factorul cel mai important al acestei scăderi este apariţia pestei porcine africane în Spania şi faptul că această ţară a pierdut accesul la mai multe pieţe de export din statele terţe şi a trebuit să reorienteze cantităţi importante către ţările cu un deficit din Europa, printre care şi România”, a spus Adrian Balaban, potrivit Agerpres.

El a precizat că în țara noastră sunt în jur de 300 de exploatații care produc circa 3,2 milioane de porci, din care 2,2 milioane provin de la fermele membre ale aso­cia­ției. „Mai sunt 300 şi ceva de ferme comerciale în România. În situaţia actuală riscăm, ca până la jumătatea anului, să dispară jumătate din ele, pentru că marea majoritate nu îşi vor putea acoperi datoriile mai vechi. Vrem să tragem un semnal de alarmă. Dacă de la începutul anului s-au sacrificat în România aproximativ 450.000 de porci, în medie, pe fiecare porc sacrificat fermierii au pierdut între 20 şi 30, poate chiar 40 de euro”, a explicat Balaban.

În cadrul discuțiilor cu fermierii, ministrul Florin Barbu a confirmat problemele mari din sector. „Sunt pierderi semnificative de aproape 30% la fermele dezvoltate de noi în ultimii ani. Vorbim de cele două programe importante de reproducţie pentru 1,5 milioane de purcei, dar şi de partea de fonduri europene, unde am finalizat aproape 27 de ferme”, a subliniat Barbu. Ministrul susține că soluția o reprezintă reglementarea din nou a pieţei cărnii de porc. „Voi avea o discuţie şi cu domnul prim-ministru pentru a acoperi pierderile înregistrate de către ferme în 2025 şi împreună cu Consiliul Concurenţei şi cu toate instituţiile să putem reglementa piaţa de carne de porc”, a declarat oficialul. 

Reprezentanții APCPR au adus în discuție și prezența constantă a focarelor de pestă porcină africană care blochează posibilitatea de export. În legătură cu acest lucru, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Alexandru Bociu, a precizat că nici o fermă nu este afectată, în prezent, de pesta porcină, în schimb există 24 de focare la gospodăriile populaţiei şi la mistreţi. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
