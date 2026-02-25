Emisiune filatelică dedicată Anului Brâncuși

Emisiunea de mărci poştale „Constantin Brâncuşi, 150 de ani de la naştere”, formată din două mărci poştale, o coliţă dantelată, un plic „prima zi”, două cărţi poştale maxime şi o mapă filatelică, a fost introdusă în circulaţie din 19 februarie 2026, au anunţat Romfilatelia şi Poşta Română, potrivit Agerpres.

Cel mai spectaculos element al emisiunii este coliţa filatelică, al cărei timbru cu valoarea nominală de 30 lei, poziţionat central, redă portretul lui Constantin Brâncuşi, realizat în tehnica linogravurii de artistul Mircea Cantor, arată Romfilatelia. Cele două timbre ale emisiunii au valorile nominale de 5,50 lei şi 25 lei. Unul reia portretul lui Brâncuşi, ca şi pe coliţă, iar celălalt timbru este un desen stilizat ce înglobează cele trei elemente din ansamblul de la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana infinitului. Pe plicul „prima zi” este redat portretul artistului la 28 de ani.

Emisiunea filatelică a fost realizată pe baza creațiilor artistului Mircea Cantor, pictor, sculptor, desenator, regizor, născut în 1977 la Oradea şi care, în prezent, locuiește în Franța. Este pentru a treia oară când Cantor colaborează la realizarea unei emisiuni de mărci poștale românești, potrivit Romfilatelia.