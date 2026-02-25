Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Emisiune filatelică dedicată Anului Brâncuși

Emisiune filatelică dedicată Anului Brâncuși

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 25 Feb 2026

Emisiunea de mărci poştale „Constantin Brâncuşi, 150 de ani de la naştere”, formată din două mărci poştale, o coliţă dantelată, un plic „prima zi”, două cărţi poştale maxime şi o mapă filatelică, a fost introdusă în circulaţie din 19 februarie 2026, au anunţat Romfilatelia şi Poşta Română, potrivit Agerpres. 

Cel mai spectaculos element al emisiunii este coliţa filatelică, al cărei timbru cu valoarea nominală de 30 lei, poziţionat central, redă portretul lui Constantin Brâncuşi, realizat în tehnica linogravurii de artistul Mircea Cantor, arată Romfilatelia. Cele două timbre ale emisiunii au valorile nominale de 5,50 lei şi 25 lei. Unul reia portretul lui Brâncuşi, ca şi pe coliţă, iar celălalt timbru este un desen stilizat ce înglobează cele trei elemente din ansamblul de la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta sărutului şi Coloana infinitului. Pe plicul „prima zi” este redat portretul artistului la 28 de ani. 

Emisiunea filatelică a fost realizată pe baza creațiilor artistului Mircea Cantor, pictor, sculptor, desenator, regizor, născut în 1977 la Oradea şi care, în prezent, locuiește în Franța. Este pentru a treia oară când Cantor colaborează la realizarea unei emisiuni de mărci poștale românești, potrivit Romfilatelia. 

 

Citeşte mai multe despre:   Anul Brâncuşi  -   Romfilatelia
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Romgaz ar putea intra pe piața furnizorilor Actualitate socială
    Romgaz ar putea intra pe piața furnizorilor

    Compania cu capital majoritar de stat Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, de la 1 aprilie, să fie în piaţă, a afirmat directorul său general, Răzvan Popescu. Intrarea în rândul furnizorilor a celui mai mare producător de gaze din România, responsabil de 40% din gazul consumat pe plan național, ar putea avea un efect de stabilizare a pieței gazelor, asemănător cu cel produs de Hidroelectrica pe piața energiei. 

    25 Feb, 2026
TOP 6 Actualitate socială