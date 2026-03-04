Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Noi reguli privind transportul lichidelor pe aeroporturile din București

Data: 12 Martie 2026

Pasagerii care se îmbarcă de pe aeroporturile „Henri Coandă” şi Băneasa din București pot avea în bagajul de mână lichide în recipiente de până la 2 litri, ca urmare a actualizării regulilor privind transportul lichidelor, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). „Începând de miercuri, 11 martie, ora 00:00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină. Astfel, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” şi Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli şi geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, faţă de limita anterioară de 100 ml per recipient”, arată CNAB, potrivit Agerpres.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a precizat că măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor în tehnologii de ultimă generaţie pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină, care aliniază aeroporturile administrate de CNAB la practicile internaţionale. „Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Mîndrescu.

Relaxarea restricţiilor privind acceptarea la transportul aerian a recipientelor de 2 litri vizează doar pasagerii care pleacă din aeroporturile bucureștene, nefiind aplicabilă celor aflaţi în tranzit sau transfer, precizează CNAB. În România, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Sibiu și-au actualizat regulile privind lichidele și permit recipiente de maximum 2 litri la îmbarcare încă de anul trecut. (C.Z.)

