Noi reguli privind transportul lichidelor pe aeroporturile din București

Data: 12 Martie 2026

Pasagerii care se îmbarcă de pe aeroporturile „Henri Coandă” şi Băneasa din București pot avea în bagajul de mână lichide în recipiente de până la 2 litri, ca urmare a actualizării regulilor privind transportul lichidelor, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). „Începând de miercuri, 11 martie, ora 00:00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină. Astfel, pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” şi Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli şi geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, faţă de limita anterioară de 100 ml per recipient”, arată CNAB, potrivit Agerpres.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a precizat că măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor în tehnologii de ultimă generaţie pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină, care aliniază aeroporturile administrate de CNAB la practicile internaţionale. „Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Mîndrescu.

Relaxarea restricţiilor privind acceptarea la transportul aerian a recipientelor de 2 litri vizează doar pasagerii care pleacă din aeroporturile bucureștene, nefiind aplicabilă celor aflaţi în tranzit sau transfer, precizează CNAB. În România, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca și Aeroportul Internațional Sibiu și-au actualizat regulile privind lichidele și permit recipiente de maximum 2 litri la îmbarcare încă de anul trecut. (C.Z.)