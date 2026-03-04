Proiectul de buget pentru anul 2026, publicat marți, este configurat pe un scenariu macroeconomic prudent, în condițiile unui consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare și a unei inflaţii ridicate în prima
Decizii în cadrul CSAT
O ședinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, convocată de preşedintele Nicuşor Dan, a avut loc ieri. Pe ordinea de zi au fost situaţia din Orientul Mijlociu, cu implicaţiile pentru România și piața petrolieră, și dislocarea temporară pe teritoriul țării noastre a unor capabilităţi militare. Potrivit șefului statului, CSAT a decis să permită Statelor Unite, cu acordul Parlamentului, folosirea bazei de la Kogălniceanu pentru unele echipamente militare defensive. (C.Z.)