Decizii în cadrul CSAT

Actualitate socială
Data: 12 Martie 2026

O ședinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, convocată de preşedintele Nicuşor Dan, a avut loc ieri. Pe ordinea de zi au fost situaţia din Orientul Mijlociu, cu implicaţiile pentru România și piața petrolieră, și dislocarea temporară pe teritoriul țării noastre a unor capabilităţi militare. Potrivit șefului statului, CSAT a decis să permită Statelor Unite, cu acordul Parlamentului, folosirea bazei de la Kogălniceanu pentru unele echipamente militare defensive. (C.Z.)

