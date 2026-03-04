Buget de stat prudent pentru 2026

Data: 12 Martie 2026

Proiectul de buget pentru anul 2026, publicat marți, este configurat pe un scenariu macroeconomic prudent, în condițiile unui consum afectat de diminuarea puterii de cumpărare și a unei inflaţii ridicate în prima jumătate a anului. Din bugetul total de 2.045 miliarde lei, fonduri însumând 154,7 miliarde lei (7,6% din PIB) sunt dedicate pensiilor din sistemul public. Este inclus ajutorul financiar în două tranșe pentru pensionarii cu pensii mici.

Proiectul de buget pentru 2026 este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, respectiv de 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027, potrivit documentului publicat de Ministerul Finanţelor. Produsul intern brut este estimat la 2.045 miliarde lei în 2026, în creştere cu 1% față de 2025. „În ansamblu, bugetul este construit astfel încât resursele suplimentare să fie orientate prioritar către investiţii şi absorbţia fondurilor europene, în paralel cu continuarea consolidării fiscal-bugetară. Deşi, pe fondul împrumuturilor acumulate în anii anteriori, dobânzile cresc cu aproximativ 0,4% din PIB, de la 50,5 miliarde lei la 60,8 miliarde lei, bugetul proiectează în condiţiile reducerii deficitului absorbţia unor cheltuieli cu investiţiile care se ridică peste nivelul anului 2025, cu un nivel record de peste 160 miliarde de lei”, susţin reprezentanţii ministerului, într-un comunicat.

Bugetul include alocări importante pentru programe sociale şi educaţionale, precum: 1,7 miliarde pentru sprijinul financiar acordat vârstnicilor (pachetul de solidaritate); 1,53 miliarde lei pentru „Masă sănătoasă” în şcoli; 15,48 miliarde lei pentru serviciile sociale pentru copii şi persoane cu dizabilităţi; sprijin pentru infrastructura de drumuri judeţene; programe pentru protecţia mediului. Sunt prevăzute și fonduri pentru compensarea costurilor la energie, în cazul în care mecanismele existente nu acoperă cererile de decontare. În acest sens, 1,75 miliarde lei sunt alocate Ministerului Muncii, iar 2 miliarde de lei Ministerului Energiei.

În Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2026 şi proiecţia acesteia pe anii 2027 – 2029, Ministerul Finanțelor a explicat că scenariul prudent pe care a configurat bugetul a luat în calcul revenirea treptată a sectorului industrial, dar cu o evoluţie moderată (+0,5%), dinamica ridicată a sectorului construcţiilor (+4,1%), ca urmare a proiectelor de infrastructură aflate în lucru, și o redresare modestă a serviciilor (+0,4%). La acestea se adaugă o accelerare așteptată în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor alocate prin PNRR care poate genera un avans de 4% al investiţiilor brute. În ceea ce priveşte consumul populației, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare, este de aşteptat să scadă cu 0,8% comparativ cu anul 2025, impactul măsurilor de ajustare fiscală fiind unul mai pronunţat. (C.Z.)