Kanal-Pompidou, cel mai mare proiect muzeal nou din Europa

Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în construcţie, urmează să se deschidă la 28 noiembrie 2026, după cinci ani de lucrări de transformare a unei clădiri industriale emblematice din anii ‘30 ce a aparținut până în 2015 producătorului auto Citroën. Conducerea sa îl descrie drept „cel mai mare proiect muzeal nou din Europa”, care îşi propune să „pună Bruxelles-ul pe harta” artei contemporane. „Paradoxal, capitala Europei nu a avut, până acum, propriul său mare muzeu de artă modernă şi contemporană”, a explicat directorul general, Yves Goldstein.

Muzeul a încheiat un parteneriat cu Centrul Pompidou din Paris, care va oferi aproximativ 300 de lucrări din colecţiile sale (de la Mondrian şi Picasso până la Sonia Delaunay şi Giacometti) pentru principala expoziţie inaugurală, intitulată „A truly immense journey” (O călătorie cu adevărat imensă). În total, zece expoziţii vor marca deschiderea muzeului.

Obiectivul principal al Kanal este acela „de a utiliza arta, cultura şi arhitectura drept pârghii” pentru dialog, întâlniri şi diversitate, a subliniat Yves Goldstein. În plus, „vrem să aducem publicul care nu merge niciodată la muzeu”, a adăugat el. În ceea ce priveşte bugetul, proiectul reprezintă o investiţie de aproximativ 230 de milioane de euro.