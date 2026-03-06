Muzeul Kanal-Centre Pompidou din Bruxelles, dedicat artei contemporane, a dezvăluit recent sălile expoziţionale şi numele primilor artişti pe care îi va găzdui, transmite AFP. Spaţiul de 40.000 mp, încă în
Informări privind cererile de plată
Ieri a început campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de plată 2026, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La centrele judeţene şi locale APIA vor avea loc sesiuni de informare, în care fermierii vor primi clarificări privind: condiţiile de acordare a intervenţiilor (sector vegetal şi zootehnic), documentele necesare, completarea corectă a cererii, identificarea terenului în AGI Online, obligativitatea actualizării datelor din Registrul Agricol, normele privind condiţionalitatea (SMR şi GAEC), actualizarea în Baza Naţională de Date cu privire la codurile de exploataţie şi animale.
Cererile de plată 2026 se depun între 16 martie și 5 iunie. (C.Z)