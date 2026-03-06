Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Informări privind cererile de plată

Data: 06 Martie 2026
Data: 06 Martie 2026

Ieri a început campania naţională de informare privind depunerea Cererilor de plată 2026, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. La centrele judeţene şi locale APIA vor avea loc sesiuni de informare, în care fermierii vor primi clarificări privind: condiţiile de acordare a intervenţiilor (sector vegetal şi zootehnic), documentele necesare, completarea corectă a cererii, identificarea terenului în AGI Online, obligativitatea actualizării datelor din Registrul Agricol, normele privind condiţionalitatea (SMR şi GAEC), actualizarea în Baza Naţională de Date cu privire la codurile de exploataţie şi animale.
Cererile de plată 2026 se depun între 16 martie și 5 iunie. (C.Z)

